Oni su ubjedljivo najveće cicije u horoskopu: Zmija im je u džepu – škrti su za sve pare

1. Bik

Bik može biti veliki štediša ili prava škrtica. Kada Bik nešto želi kupiti, provodi sate istražujući, analizira sve prednosti i nedostatke prije nego što potroši novac. Nije rijetkost da se pokaje nakon kupovine – zbog novca, naravno.

Ako vas izvede na večeru, tražit će da podijelite račun. Poznati su po tome da vole lijepe stvari i udobnost, ali do njih dolaze pažljivim upravljanjem finansijama.

Radije će uložiti u kvalitetan predmet koji će trajati godinama nego potrošiti novac na prolazne sitnice. Studija australijskog sajta Finder pokazala je da se od Bikova očekuje da uštede najviše novca svakog mjeseca, a prema nekim astrolozima, Bikovi najteže „odriješe kesu“.

Ovi horoskopski znakovi ne mogu se pohvaliti velikodušnošću, tvrde astrolozi. Njihova štedljivost često prelazi granice ekonomičnosti i brige o vlastitim finansijama pa su, jednostavno rečeno, škrti.

2. Jarac

Jarčevi su poznati kao majstori samokontrole, ali ta kontrola ponekad ode predaleko, posebno kada je riječ o novcu. Smatraju da je pretjerano trošenje način razmetanja statusom. Da bi živjeli u skladu sa svojim uvjerenjima, izrazito su štedljivi. Broje svaku paru i često žive od kupona, spremni su štedjeti godinama kako bi sebi priuštili neki luksuzni predmet ili osigurali stabilnu budućnost.

Izuzetno su odgovorni i oprezni s novcem, ne troše impulsivno, već planiraju svaki izdatak. Oni su radnici Zodijaka, vođeni potrebom da osiguraju sebe i svoje bližnje. Njihovo zadovoljstvo proizlazi iz posmatranja kako im ušteđevina raste, a ne iz trenutnog zadovoljstva kupovinom.

Popravit će stare stvari više puta i zamijeniti ih tek kada to postane neizbježno. Ako Jarca zamolite za pozajmicu, vjerovatno će vam prvo održati predavanje o važnosti štednje, a zatim možda i obračunati kamate.

3. Djevica

Djevice su izuzetno praktične i analitične kada su u pitanju finansije. Ne troše novac na nepotrebne stvari i vole detaljno planirati. Njihova pedantnost im pomaže da pronađu najbolje ponude – prije svake kupovine istraže sve opcije, uporede recenzije i strpljivo čekaju najbolju priliku.

Djevice su često brižne, a kada je riječ o novcu, ta briga može postati preintenzivna. Vode preciznu evidenciju o svojim troškovima, što jeste dobra navika, ali ponekad pretjeruju. Iako se ne smatraju škrtim, Djevice su štedljive, skromne i izbjegavaju nepotrebne troškove. Često provjeravaju račune i sklone su kritikovati potrošačke navike drugih. Njihova prednost je što ne donose ishitrene odluke.

4. Škorpija

Ironično, Škorpije ne mare previše za novac niti ga vide kao sredstvo za pokazivanje statusa – radije bi ga držale na sigurnom i ne dirale bez potrebe.

Iza njihove misteriozne spoljašnjosti krije se pažljivo upravljanje finansijama. Štedljive su jer vole kontrolu nad resursima i ne troše bez dobrog razloga.

Pažljive su kada i na koga troše novac, jer prvo moraju imati povjerenje. Škorpije su takođe vrlo racionalne kada je riječ o troškovima za hranu. Ne vole plaćati tuđe račune niti dijeliti trošak.

Na listi škrtijih znakova slijede Rakovi i Blizanci, prenosi novi.

Facebook komentari