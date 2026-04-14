Sjedenje prekrštenih nogu: Da li to zaista šteti zdravlju

Sjedenje prekrštenih nogu može izazvati kratkotrajnu nelagodu, poput ukočenosti ili trnaca, ali to je uglavnom znak da treba promijeniti položaj, a ne da dolazi do oštećenja tijela. Problem je zapravo dugotrajno zadržavanje u bilo kojem položaju.

Kada je riječ o leđima, ne postoji jedan “ravilan” način sjedenja koji odgovara svima. Tijelo je prilagodljivo i može podnijeti različite položaje bez trajnih posljedica. Slično važi i za kukove i koljena nema dokaza da prekrštanje nogu uzrokuje njihovo oštećenje.

Također, ova navika ne uzrokuje proširene vene. One su uglavnom povezane s genetikom, trudnoćom, tjelesnom težinom i dugotrajnim stajanjem, a ne sa načinom sjedenja.

Postoje situacije kada se savjetuje izbjegavanje ovog položaja, poput oporavka nakon operacija, ali to su specifični medicinski slučajevi.

Najvažnije je da ne ostajete dugo u istom položaju. Redovno mijenjajte način sjedenja, ustajte i krećite se upravo to je ključ zdravlja, a ne strogo pridržavanje jednog “idealnog” položaja, prenosi Avaz.

