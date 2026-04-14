Napadi usred pregovora: Izraelska avijacija bombardovala jug Libana

Izraelski zračni napadi ciljali su u utorak gradove na jugu Libana, dok su se u Vašingtonu nastavljali pregovori o prekidu vatre između Libana i Izraela, izvijestila je Nacionalna novinska agencija (NNA), prenosi Anadolu.Napadi su pogodili Ain Baal, Tayr Debbu i periferiju rijeke Litani u oblasti Qasimiya, kao i Siddiqine i Deir Kifu u okrugu Tir.

Zaseban udar ciljao je grad Braachit, a prema navodima agencije, nije bilo izvještaja o povrijeđenima.Napadi dolaze u trenutku kada su Liban i Izrael uključeni u direktne pregovore o prekidu vatre u Vašingtonu pod posredovanjem SAD-a, što predstavlja prve takve razgovore između dvije strane u posljednjim decenijama.

Izraelska vojska je proširila zračnu i kopnenu ofanzivu širom Libana nakon prekograničnog napada Hezbolaha 2. marta, uprkos sporazumu o prekidu vatre koji je stupio na snagu u novembru 2024. godine.

Libanske zdravstvene vlasti saopštile su da je od tada najmanje 2.124 ljudi ubijeno, a 6.921 povrijeđeno u izraelskom napadu,piše Avaz

