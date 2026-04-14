SAD: Blokiramo Hormuz, niko nije prošao 24 sata

Više od 10.000 američkih mornara, marinaca i zrakoplovaca, zajedno s više od 12 ratnih brodova i stotinu aviona, provodi misiju blokade brodova koji ulaze i izlaze iz iranskih luka”, navodi se u saopćenju.

Prema navodima CENTCOM-a, tokom prvih 24 sata američke blokade nijedan brod nije uspio proći, dok je šest trgovačkih plovila poslušalo naređenja i vratilo se prema iranskim lukama u Omanskom zaljevu.Kako ističu, blokada se provodi nepristrasno prema brodovima svih država koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka u Perzijskom i Omanskom zaljevu, uz naglasak da je sloboda plovidbe kroz Hormuški moreuz i dalje dopuštena za brodove koji ne idu prema Iranu.

Blokada je započela jučer u poslijepodnevnim satima po našem vremenu, na osnovu odluke američkog predsjednika Donald Trump, nakon neuspjelih pregovora američke i iranske delegacije u Islamabadu. Trump je potom najavio tzv. “dvostruku blokadu” Hormuškog moreuza, kroz koji je Iran već ranije ograničio prolaz brodova.

Američka vojska navodi da će mjere obuhvatiti Perzijski i Omanski zaljev, kao i dio Arapskog mora istočno od Hormuškog moreuza, uključujući kompletnu iransku obalu, luke i energetsku infrastrukturu. Iz CENTCOM-a upozoravaju da će svi brodovi koji pokušaju ući ili izaći bez odobrenja biti presretnuti, preusmjereni ili zaplijenjeni, dok će humanitarne pošiljke ipak biti dopuštene.

S druge strane, Islamic Revolutionary Guard Corps najavio je odmazdu, čime se dodatno povećava rizik od eskalacije sukoba u regiji koja je od ključnog značaja za globalno snabdijevanje energentima

