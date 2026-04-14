Zamka u Hrvatskoj: Vozači, pazite da ne platite 2.000 eura

Prema propisima Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske, zimska oprema obavezna je svake godine od 15. novembra do 15. aprila na jasno definisanim zimskim dionicama, i to bez obzira na stvarne vremenske uslove.

Prekretnica zimske sezone

U Bosni i Hercegovini ta obaveza traje kraće, od 1. novembra do 1. aprila, nakon čega vozači prelaze na proljetne i ljetne uslove vožnje.

Za vozila do 3,5 tone u Hrvatskoj se kao zimska oprema priznaju dvije opcije.

Prva i preporučena su četiri zimske gume s oznakama M+S, M.S., M&S ili simbolom pahulje sa tri planinska vrha (3PMSF). Druga opcija su četiri ljetne gume s minimalnom dubinom profila od 4 mm, ali uz obavezno posjedovanje lanaca za snijeg u vozilu.

Lanci moraju biti spremni za upotrebu na pogonskim točkovima kada to uslovi na cesti zahtijevaju, posebno na dionicama pod snijegom ili ledom.

Iako 15. april označava kraj zakonske obaveze na pojedinim dionicama, vozači se ne oslobađaju odgovornosti u potpunosti. Zakon o sigurnosti saobraćaja u Hrvatskoj jasno definiše “zimske uslove”, snijeg i poledica.

Posebne dionice

To znači da zimska oprema postaje obavezna na svim cestama u trenutku kada se pojave zimski uslovi, bez obzira na datum. Snježna mećava u Lici ili Gorskom kotaru krajem aprila može vozača s ljetnim gumama i bez lanaca dovesti u prekršaj.

Policija u Hrvatskoj ima ovlasti da sankcioniše vozače koji ne poštuju propise. Kazna za vožnju bez propisane zimske opreme iznosi 130 eura.

U težim slučajevima policija može narediti prekid vožnje, a vozilo isključiti iz saobraćaja. Moguće je i privremeno oduzimanje registarskih tablica. Za pravna lica i obrtnike kazne se kreću od 660 do 1.990 eura.

Detaljni propisi i spisak zimskih dionica dostupni su na stranicama Hrvatskog autokluba, navodi Večernji list.

Provjerite pritisak guma

U Bosni i Hercegovini, kako navode iz Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK), obaveza posjedovanja zimske opreme završila je 1. aprila, pa je već vrijeme za pripremu vozila za proljetne uslove.

Iz BIHAMK-a preporučuju provjeru i zamjenu guma, uz napomenu da ljetne gume u toplijim uslovima nude bolje prianjanje i upravljivost u odnosu na zimske ili cjelogodišnje.

Vozačima se savjetuje i redovna provjera pritiska u gumama, stanje brisača, kao i temeljno čišćenje vozila od soli i prljavštine nakupljene tokom zime.

Posebna pažnja treba biti posvećena klima-uređaju, koji je preporučljivo servisirati i zamijeniti filter nakon zime, kao i provjeri svih tečnosti — ulja, kočione i rashladne.

BIHAMK upozorava i na važnost ispravnog akumulatora, kao i redovne kontrole kočnica i svjetlosne signalizacije, posebno zbog učestalih proljetnih kiša i magli koje smanjuju vidljivost.

Vozačima se preporučuje i da u vozilu imaju osnovni komplet za hitne situacije, uključujući prvu pomoć, baterijsku lampu, kablove za paljenje, set za popravku gume i reflektirajući trougao, te rezervnu toplu odjeću u slučaju nepredviđenih okolnosti,pišu Vijesti

