Oprezno s njima: Ovo su 4 najljubomornija horoskopska znaka

Dok jedni lako prelaze preko sitnica, drugi svaku promjenu u ponašanju partnera ili bliske osobe primijete odmah. Ljubomora sama po sebi ne mora uvijek biti znak loše namjere, nego često otkriva koliko je nekome stalo. Ipak, kad prijeđe granicu, može početi gušiti odnos. Upravo zato posebno su zanimljivi horoskopski znakovi koji slove kao najljubomorniji.

Škorpion: Škorpion se gotovo uvijek nalazi na vrhu popisa najljubomornijih znakova jer voli duboko, intenzivno i bez zadrške. Kada nekome pokloni povjerenje, očekuje jednaku odanost, a svaka sumnja u iskrenost ili vjernost u njemu brzo budi posesivnost. Iako često djeluje mirno i pribrano, ispod površine pomno prati sve što se događa i rijetko mu promakne i najmanja promjena.

Bik: Bik je znak koji voli sigurnost, stabilnost i osjećaj da zna na čemu je, pa ga svaka prijetnja toj ravnoteži može snažno uznemiriti. U vezama je odan i privržen, ali upravo zato teško podnosi osjećaj da mu netko ‘ulazi na teritorij’. Njegova ljubomora obično nije burna na prvi pogled, nego tiha, tvrdoglava i postojana, zbog čega može dugo tinjati.

Rak: Rak je vrlo emotivan i osjetljiv znak kojem je bliskost iznimno važna, pa ga i najmanji znak udaljavanja može pogoditi više nego što će pokazati. Kad osjeti nesigurnost, lako počinje zamišljati različite scenarije i povlačiti se u sebe, iako mu je zapravo najpotrebnija potvrda ljubavi. Njegova ljubomora često ne izgleda kao otvorena drama, nego kao povrijeđenost, šutnja i pojačana potreba za pažnjom.

Lav voli biti poseban i obožavan, pa mu nije lako kada osjeti da više nije u središtu nečije pažnje. Iako djeluje samouvjereno, upravo ga ponos i potreba za potvrdom mogu učiniti vrlo osjetljivim na konkurenciju. Ako pomisli da ga netko zasjenjuje u partnerovu životu, njegova ljubomora može izbiti kroz dramatične reakcije, potrebu za dokazivanjem i pojačanu želju da ponovno preuzme glavnu ulogu.

