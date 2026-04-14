Mlad Mjesec u Ovnu 17.4.-Prognoza za sve znakove Zodijaka, koga čeka velika sreća?

Vagama mlad Mjesec pada izravno u područje odnosa i upravo će ondje mnogi osjetiti i najveći pritisak i najveći pomak. Pun Mjesec u Vagi 2.4. već je otvorio pitanje ravnoteže, emocija i odnosa, a sada dolazi druga etapa: otvoren razgovor, novi dogovor, nova definicija veze ili jasna odluka da se nešto više ne može održavati po starom modelu, piše Atma.hr.

Mlad Mjesec u Ovnu 17.4.2026. događa se na 27°29′ Ovna, u trenutku kada je taj znak već snažno aktiviran i kada se sredina 4. mjeseca jasno usmjerava prema akciji, odluci i konkretnom pomaku. U zraku već postoji jaka vatrena dinamika, ali ova lunacija ne djeluje kao prolazan impuls. Ona skuplja više važnih utjecaja u isti trenutak i zato traži potez koji ima težinu, smjer i stvarnu namjeru.

Mlad Mjesec u Ovnu po prirodi pokreće potrebu da se krene naprijed, da se nešto presiječe, započne ili izgovori bez dugog oklijevanja. Ovaj put naglasak nije na brzini radi brzine, već na tome što iza te odluke stvarno stoji. Sve što se sada pokrene traži čvršći temelj, jasan unutarnji razlog i spremnost da izdrži prvi ozbiljniji pritisak.

U danima oko ove lunacije pojačava se osjećaj da više nema prostora za stare odgode. Mars u spoju s Neptunom diže unutarnji impuls, želju i nagon da se prema nečemu krene odmah, ali istodobno pojačava rizik da čovjek reagira pod dojmom, projekcijom ili trenutnim zanosom. Sunce u dodiru s Kironom otvara pitanje identiteta, samopoštovanja i mjesta na kojem je granica već dugo osjetljiva. Kod mnogih će upravo tu postati jasno što više ne žele prešutjeti i na što više ne pristaju.

Na sam dan mladog Mjeseca dodatno se naglašava važnost procjene. Merkur u spoju s Neptunom pojačava intuiciju, osjećaj za ono što se odvija ispod površine i sposobnost da se prepozna podtekst, ali traži i više budnosti jer se lako povjeruje dojmu koji zvuči uvjerljivo. Zato sredina 4. mjeseca traži i osjećaj i provjeru. Instinkt je važan, ali odluka mora imati uporište.

Nekoliko dana poslije dolazi i vrlo jasan test onoga što je sada pokrenuto. Mars stiže do Saturna, a Sunce prelazi u Bika pa ono što je krenulo iz naleta vrlo brzo ulazi u prostor odgovornosti, mjere i realnog kapaciteta. Ovaj ciklus zato traži hrabrost koja može trajati, volju koja se ne rasipa i odluku koja ima snagu ostati čvrsta i kad početni zanos prođe.

U cijeloj slici važnu ulogu ima i Venera u Biku, dodatno podržana skladom s Jupiterom. Uz toliku vatru u Ovnu, ona podsjeća na pitanje stvarne vrijednosti: što vrijedi sačuvati, u što vrijedi ulagati i tko donosi osjećaj mira, sigurnosti i pouzdanosti. Zato mlad Mjesec u Ovnu 17.4. ne traži bilo kakav iskorak, nego onaj koji ima razlog, smjer i mjeru.

Evo što može očekivati svaki znak Zodijaka, prenosi Novi.

