Financijski horoskop od 13.4. do 19.4.: Ovnovima se mijenjaju uslovi rada, Strijelci ulaze u sedmicu novih prilika!

Sredina 4. mjeseca traži trezven pristup novcu. Dobro je manje vjerovati dojmu, a više činjenicama. To vrijedi i za kupnje i za poslovne dogovore i za ideje o zaradi.

Ovo je tjedan u kojem se posebno isplati pogledati račune, rokove, dugove, sitne troškove, obiteljske obveze i sve ono što se lako gura u stranu dok ne postane hitno. Tko bude pažljiv, jasnije će vidjeti gdje stoji i što mu je dalje činiti.

Ovan

Kod Ovna se sada otvaraju teme koje su već neko vrijeme čekale odluku, osobito ako su povezane s domom, obitelji, kućanskim pitanjima ili tehnikom koju više nije moguće ignorirati.

Moguće je da ćete ovih dana morati izdvojiti novac za nešto što ste dugo odgađali ili ste znali da će prije ili kasnije doći na red. Upravo zato vrijedi stati, izračunati i ne reagirati samo zato što situacija djeluje hitno.

U poslovnom dijelu mogu se pojaviti nove odgovornosti ili izmijenjeni uvjeti rada, a to može imati konkretan utjecaj na Vaše prihode. Od Vas se može tražiti više angažmana, veći opseg posla ili spremnost da preuzmete ono što drugi izbjegavaju.

To u prvom trenutku može djelovati zahtjevno, ali dugoročno može imati smisla i donijeti korisnu korist. Ključno je da ne odlučujete na brzinu. Odluka donesena hladne glave sada će biti vrjednija od poteza koji izgleda hrabro, ali nema dobru računicu.

Bik

Bik ovog tjedna najviše osjeća koliko je važan osjećaj financijskog oslonca. Zato je ovo vrlo dobro razdoblje za sređivanje računa, redovitih uplata, štednje i svega što čini osnovu stabilnog kućnog budžeta.

Ako ste već neko vrijeme svjesni da financije trebaju više reda i preglednosti, sada je pravi trenutak da ih postavite tako da Vas ne opterećuju iz dana u dan.

Također je vrlo moguće da ćete početi drukčije gledati na vlastite potrošačke navike. Nije riječ o velikim iznosima koji odmah upadaju u oči, nego o manjim, ponavljajućim odljevima koji se lako zanemare, a na kraju ostavljaju dojam da novac nestaje prebrzo.

U poslu se može pojaviti osjećaj veće sigurnosti, ali to ne znači da je vrijeme za popuštanje. Stabilnost se ne održava sama od sebe. Bikovima upravo sitnice sada mogu pokazati gdje se najviše gubi kontrola i što vrijedi dovesti u red.

Blizanci

Pred Blizancima je tjedan u kojem financijska slika može djelovati promjenjivo. U opticaju mogu biti razgovori, prijedlozi, vijesti o dodatnoj zaradi, privremenom poslu ili promjeni radnih uvjeta. To je razdoblje koje donosi kretanje i više mogućnosti nego inače, ali ne jamči da će svaka od njih biti doista isplativa.

Sredina tjedna traži poseban oprez kod obećanja, popusta, akcija, promotivnih ponuda i svega što stvara dojam da se do novca ili uštede može doći vrlo brzo. Upravo tu postoji najveća šansa za pogrešnu procjenu.

Nešto može djelovati vrlo privlačno na prvu, a poslije se pokazati kao nepotreban trošak ili loš dogovor. Blizancima će najviše koristiti ako svaku ideju prvo spuste na teren konkretnih brojki.

Pritom vrijedi paziti i na kupnje koje nastaju iz znatiželje ili trenutne inspiracije, jer bi se upravo one mogle pokazati skupljima nego što ste planirali.

Rak

Rakovi će tijekom ovog tjedna najviše biti usmjereni na novac koji odlazi kroz obiteljske i kućne teme. U prvi plan mogu doći troškovi vezani uz djecu, roditelje, dom, popravke, uređenje prostora ili druge potrebe koje se ne mogu rješavati površno. To je područje koje sada traži ozbiljniji pregled i više reda nego inače.

Ovo razdoblje dobro je za trošenje koje ima smisla, ali još više za promatranje šire slike. Dobro je pogledati kamo novac odlazi redovito, gdje se može postaviti bolji sustav i što se može dugoročno urediti tako da Vas manje opterećuje.

Poslovni dio tjedna otvara mogućnost da uočite kako dosadašnji pristup više ne daje rezultat koji Vam odgovara. Neke stare strategije očito traže korekciju.

Ako se odlučite za održiviji i praktičniji model, financijski će učinak s vremenom biti bolji nego da i dalje ostajete u obrascu koji se istrošio.

Lav

Lavovima se sada nudi prilika da prema novcu zauzmu hladniji i korisniji stav. Moguće je da ćete ovih dana jasnije vidjeti koje troškove više nema smisla održavati i koje kupnje realno mogu pričekati.

To ne znači stezanje pod svaku cijenu, nego zreliju procjenu onoga što Vam u ovom trenutku doista treba.

Na radnom planu mogući su razgovori o zaradi, opterećenju, raspodjeli posla i novim izazovima. Neka ponuda može izgledati zanimljivo, posebno ako nosi više odgovornosti ili veći osjećaj važnosti, ali sada se isplati gledati konkretne uvjete. Treba procijeniti koliko se traži, što se dobiva i kolika je stvarna korist od svega toga.

Lavovi ponekad lako pristanu na više jer žele pomaknuti stvari naprijed, ali ovaj tjedan traži odmjerenost. Dobro je birati ono što ima stvarnu financijsku težinu, a ne samo dobar vanjski dojam.

Djevica

Djevice ulaze u jedan od korisnijih tjedana kada je riječ o financijama, obvezama i svemu što traži urednost. Ovo je pravo vrijeme za dokumente, račune, dugove, evidencije, izvještaje, štednju i sve druge zadatke koji traže preciznost i organiziranost. Ono što se sada sredi, kasnije će Vam značajno olakšati svakodnevicu.

Na poslu se mogu otvoriti konkretni razgovori o zadacima, rezultatima i načinu rada, a Djevice će upravo tu imati prednost jer lako vide kako sustav može funkcionirati bolje.

Ako ste željeli jasnije organizirati profesionalne procese ili urediti osobne financije tako da budu preglednije, ovaj tjedan daje vrlo dobar okvir za to. Za Vas je sada najvažnije da radite temeljito i bez rasipanja energije.

Što je struktura jasnija, to je i osjećaj kontrole veći. U ovom tjednu upravo red postaje financijska prednost.

Vaga

Za Vage je sada najvažnije izbjeći pretjerivanje. Želja da sebi ili drugima nešto uljepšate, da stvorite ugodniju atmosferu ili da nekom izađete ususret može Vas odvesti prema trošenju koje će kasnije djelovati nepotrebno. Zato je korisno unaprijed odrediti granicu i držati je se, bez improvizacije usput.

U poslu se mogu otvoriti teme koje traže dobar osjećaj za ravnotežu i razgovor bez napetosti. Novac, plaća, odgovornosti i raspodjela resursa ovdje mogu postati glavna točka razgovora.

Vage najbolje prolaze kada stvari iznesu mirno, jasno i bez suvišne dramatike, a upravo će to sada biti najvažnije. Što ste precizniji u komunikaciji, manja je šansa za nesporazume.

Ovaj tjedan od Vas traži mjeru, i u trošenju i u pregovorima.

Škorpion

Kod Škorpiona sada pažnju traže oni troškovi koji najčešće prolaze ispod radara. To su sitni dnevni izdaci, pretplate koje se više ni ne primjećuju, kućanski troškovi koji se gomilaju, razne preplate ili kupnje koje nisu bile planirane, a s vremenom postaju stalna stavka. Upravo na tom mjestu sada možete najjasnije vidjeti gdje novac curi.

Ovo je vrlo dobar tjedan da se napravi točan presjek i da se bez uljepšavanja utvrdi što je stvarna potreba, a što samo navika.

U poslovnom okruženju moguće su napetosti, ali istodobno i prilika da učvrstite svoj položaj. Škorpionima sada najmanje koristi donose sumnjive financijske igre, brzinski planovi za zaradu i pokušaji da se do profita dođe prečacem.

Mnogo je pametnije držati se onoga što je čisto, provjerljivo i održivo. Kontrola nad skrivenim troškovima u ovom tjednu može Vam dati više snage nego bilo kakav nagli dobitak.

Strijelac

Strijelcima ovaj tjedan otvara prostor za nove ideje o zaradi. Može se pojaviti razgovor o dodatnom poslu, privremenom angažmanu, prodaji stvari koje Vam više nisu potrebne ili proširenju izvora prihoda. To je područje u kojem se sada osjeća pokret, ali uz jedan važan uvjet: svaka ideja mora proći provjeru stvarnosti.

Najveći rizik za Strijelca u ovom razdoblju leži u precjenjivanju vlastitih resursa. Moguće je da ćete vjerovati da možete iznijeti više financijskih obveza nego što je zaista pametno ili da ćete ući u plan koji izgleda veći i lakši nego što će se pokazati u praksi.

Zato je važno provjeriti svaki ozbiljniji korak. Koliko to traži vremena, koliko ulažete, koliki su troškovi i gdje je granica nakon koje sve počinje pritiskati budžet.

Entuzijazam je koristan, ali samo kada stoji na čvrstoj osnovi.

Jarac

Jarcima ovaj tjedan vrlo jasno pogoduje kada je riječ o stabilnosti, disciplini i ozbiljnom odnosu prema novcu. Dobar je trenutak za rad na budžetu, štednji, obvezama i svemu što traži dosljednost.

Problemi koji su drugima teški sada se kod Vas mogu rješavati prilično učinkovito upravo zato što ste spremni pristupiti im bez dramatike i s jasnim planom.

Na poslu je moguća korisna aktivnost koja može potvrditi Vaš trud iz prethodnog razdoblja. Netko može primijetiti Vašu koncentraciju, odgovornost ili način na koji nosite složenije zadatke.

To može imati dobar učinak na Vaš položaj, ali i ovdje vrijedi jedna granica: ne treba se hvatati svega odjednom. Preopterećenost rijetko popravlja financijsku sliku.

Jarac sada najbolje prolazi kada bira ono što ima težinu, radi u kontinuitetu i ne rasipa snagu na previše strana.

Vodenjak

Vodenjacima ovaj tjedan donosi ideje koje odudaraju od uobičajenog. Moguće je da ćete poželjeti promijeniti pristup poslu, planiranju ili trošenju, a mogu se pojaviti i zanimljivi prijedlozi koji djeluju drukčije od svega na što ste navikli.

To je dobro za promišljanje, analizu i traženje novog smjera, ali ne mora značiti da je pravo vrijeme za nagle rezove.

Posebno sredinom tjedna mogući su neočekivani troškovi ili nagla želja da kupite nešto neobično, privlačno ili naizgled vrlo korisno. Problem je u tome što se praktična vrijednost takvih stvari može pokazati manjom nego što izgleda na prvi pogled.

Zato je sada ključno razlikovati stvarnu potrebu od kratkotrajnog interesa. Vodenjaci će najviše dobiti ako originalne ideje prvo testiraju na terenu svakodnevice i budžeta. Sve što ima smisla ostat će vrijedno i nakon prvog vala uzbuđenja.

Ribe

Ribe bi ovog tjedna trebale ozbiljno uzeti ono što im govori unutarnji osjećaj, ali bez preskakanja provjere.

Može se javiti vrlo jasan dojam da je vrijeme za pomak u načinu na koji trošite, radite, štedite ili pristupate obvezama. Taj osjećaj može biti točan, no treba ga potvrditi konkretnim činjenicama prije nego što povučete veći potez.

Mogući su izdaci povezani sa zdravljem, bližnjima, kućanskim potrebama ili onim što Vam daje osjećaj emocionalne sigurnosti. Upravo zato važno je ne otići ni u jednu krajnost. Pretjerano stezanje može biti jednako loše kao i nekontrolirano trošenje.

Ribe sada najbolje prolaze kada spoje intuiciju s brojkama i kada osjećaj usmjere kroz realan plan. Financijske promjene koje se sada naziru imaju smisla, ali samo ako se uvode smireno i bez žurbe.

Suzana Dulčić/ATMA

