Mađar nazvao Orbanov režim zločinačkom organizacijom: Svime se bavio, samo nije Mađarskom

Nakon izbora u Mađarskoj s rekordnom izlaznošću, donedavni lider opozicije Peter Mađar, koji je ostvario veliku pobjedu, održao je prvo obraćanje u kojem je proglasio početak “novog političkog doba” i najavio duboke reforme državnog sistema. Neviđeni broj ljudi je glasao, a glasači su u nevjerovatnom broju podržali jednu stranku. Mađari su osjetili koliko su ozbiljni ovi izbori i jučer su odlučili o sudbini naše voljene domovine. Ovo je zvanično početak novog doba – rekao je.

Najsiromašnija zemlja

Dodao je da su dobili ogroman broj mandata i da znači veliku odgovornost.

– Nemamo vremena za gubljenje, naša domovina je u nevolji. Oni koji su vladali su je izdali i uništili, zbog čega je Mađarska postala najsiromašnija država u Evropskoj uniji – istakao je.

Pojasnio je ishod izbora postaje pravosnažan najkasnije do 4. maja, a da nakon toga predsjednik ima rok od 30 dana da sazove konstituirajuću sjednicu.

– Pozivam predsjednika da ne čeka maj i da sjednicu sazove što prije – naglasio je.

Poručio je da promjena treba biti suštinska, a ne samo da se promijene imena ministara.

– Našom zemljom, državnim aparatom i obavještajnim službama upravljala je zločinačka organizacija. Potrebno je provesti promjenu cijelog sistema. Zastupat ćemo sve građane, pa i one koji nisu glasali za nas. I ako budemo griješili, nećemo bježati, preuzet ćemo punu odgovornost – kazao je.

Mađar je naveo da je obavio razgovore s brojnim liderima i da je jasno da je Mađarskoj mjesto na Zapadu.

– Jedan od naših glavnih prioriteta bit će povratak mađarskih resursa i fondova iz Evrope – kazao je.

Ulice Mađarske

Zahvalio se Kini i Rusiji što poštuju volju birača, no rekao je da će se saradnja s Rusijom promijeniti.

Poručio je da se neće miješati u unutrašnje stvari balkanskih zemalja, Španije, Slovačke, kao i svih drugih, a da isto očekuje i od drugih.

– Orban se bavio svime, samo se nije bavio Mađarskom. Želim svima jasno reći: mađarska historija se ne piše ni u Moskvi ni u Briselu, nego na ulicama Mađarske. Prvi korak koji ćemo poduzeti bit će smanjenje ovlasti premijera, ubuduće će premijer moći imati maksimalno dva mandata – istakao je,piše Avaz

Otkrio je da je tajna njegovog uspjeha kontakt s ljudima i da je u dvije godine obišao 700 lokacija, a neke i više puta.

– Više sam vremena proveo na ulicama i trgovima nego u svom vlastitom stanu. Manje sam se viđao sa svoja tri sina nego što je to jedan otac trebao. Mađarsku smo obilazili u starom Ford Transitu starom 20 godina. Rukovao sam se s hiljadama ljudi, gledao ih u oči i jednostavno pitao: Kako vam mogu pomoći? Taj rad se jučer isplatio – zaključio je.

