Pet jednostavnih navika za poboljšanje zdravlja i energije

U potrazi za rješenjima, Chris Williamson, voditelj podcasta “Modern Wisdom”, podijelio je svoja saznanja prikupljena tijekom osam godina razgovora s terapeutima o produktivnosti, zdravlju i samousavršavanju.

Zajednička nit tih razgovora jest da značajne zdravstvene promjene često proizlaze iz usvajanja jednostavnih navika, a ne iz složenih rutina, piše Newsweek.

Zašto se jednostavne navike održavaju?

Jednostavne navike lakše postaju trajne od onih koje zahtijevaju više planiranja i mentalnog napora. To potvrđuju i znanstvena istraživanja. Meta-analiza iz 2025. godine pokazala je da odrasle osobe sa sjedilačkim načinom života koje prekidaju dan kratkim, intenzivnim aktivnostima, poput penjanja stepenicama, bilježe poboljšanu kardiovaskularnu kondiciju i niži LDL (“loš”) kolesterol.

Drugo ispitivanje otkrilo je da su odrasli s metaboličkim sindromom koji su usvojili male, ponavljajuće navike – poput jedenja povrća uz obroke ili kratkih šetnji – imali značajno veće izglede za oporavak dvije godine kasnije.

Ključ je u automatičnosti i jednostavnosti. Navike koje ne zahtijevaju snagu volje lakše je ponavljati, a upravo često ponavljana ponašanja s vremenom mijenjaju metabolizam, san i razinu energije. Lako je odbaciti savjete poput “jedite više povrća” kao previše jednostavne, ali osnove funkcioniraju s razlogom. U nastavke predstavljamo pet navika s velikim učinkom koje Williamson preporučuje.

Spavajte s telefonom izvan spavaće sobe

“To je najjeftinija, potpuno besplatna životna promjena koja će vam trenutačno poboljšati kvalitetu života”, kaže Williamson. Ipak, većina ljudi i dalje spava s telefonom nadohvat ruke. Prema anketi YouGova iz svibnja 2025., 83% odraslih u SAD-u drži pametne telefone u spavaćoj sobi, a 43% ih provjerava unutar 10 minuta prije spavanja.

Korištenje telefona 30 minuta prije spavanja povezano je s kasnijim odlaskom u krevet, kraćim snom i dnevnom pospanošću jer svjetlo ekrana može suzbiti melatonin, hormon koji signalizira da je vrijeme za spavanje. Williamson predlaže da na korištenje telefona gledate kao na povremeni post, ograničavajući ga na određeni period tijekom dana.

Započnite dan suncem i kretanjem

“Moja jutarnja rutina je ustati i prošetati. Petnaest minuta sunčeve svjetlosti u očima”, kaže Williamson. Ovu strategiju dijele i stručnjaci poput neuroznanstvenika dr. Andrewa Hubermana, koji predlaže 5-10 minuta jutarnjeg sunca za vedrih dana i 15-20 minuta za oblačnih.

Istraživanja povezuju izlaganje suncu prije 10 sati ujutro s boljom kvalitetom sna sljedeće noći. Jutarnje svjetlo pomaže regulirati jutarnji odgovor kortizola, koji priprema pamćenje i sposobnost emocionalne regulacije za dan, te učvršćuje cirkadijalne ritmove potiskivanjem melatonina.

Koristite hidrataciju kao pojačivač snage

“Ako nisam dovoljno hidriran, moj mozak ne radi dobro”, ističe Williamson. Održavanje hidratacije ključno je za energiju, mentalnu jasnoću i raspoloženje. Kada ste dehidrirani, mozak mora raditi napornije kako bi održao istu razinu performansi, a čak i blaga dehidracija može smanjiti sposobnost održavanja pažnje.

To je problem pri stvaranju novih navika jer je izvršna funkcija, koja uključuje pažnju i pamćenje, pokretač zdravog ponašanja. Dehidracija također čini vježbanje osjetno težim. Williamson napominje da pravilna hidratacija ne znači samo unos tekućine, već i elektrolita koji tijelu omogućuju da iskoristi vodu.

Planirajte pauze bez telefona tijekom dana

Kada vam je telefon uvijek pri ruci, živčani sustav se rijetko odmara. Istraživanja sugeriraju da nas stalne obavijesti drže u stanju iščekivanja sljedećeg naleta dopamina, a sama prisutnost telefona može nas omesti u društvenim interakcijama.

Često korištenje telefona povezano je s višim stopama depresije, stresa, anksioznosti i problema sa spavanjem. Smanjenje vremena provedenog na pametnom telefonu može smanjiti stres, stabilizirati raspoloženje i povećati energiju.

Jedite večeru ranije kako biste bolje spavali

“Jedenje znatno prije spavanja definitivno mi poboljšava san pa večeru pomičem sve ranije i ranije”, kaže Williamson. Obrok preblizu vremenu spavanja može smanjiti kvalitetu sna jer remeti cirkadijalni ritam, održava povišenu razinu šećera u krvi, remeti hormone poput kortizola i melatonina te može blago povisiti tjelesnu temperaturu.

S vremenom, kasno jedenje može biti povezano s upalnim procesima i poremećajima raspoloženja. Važno je pronaći vrijeme obroka koje optimizira vaš san, što za nekoga može značiti tri do četiri sata razmaka između večere i odlaska na spavanje.

Ove strategije nisu revolucionarne. One funkcioniraju jer su usklađene s osnovnom fiziologijom i uklanjaju nepotrebne prepreke. U kulturi opsjednutoj sve složenijim zdravstvenim savjetima, postoji stvarna snaga u jednostavnosti. Kada su san, svjetlost, hidratacija, vrijeme obroka i pažnja usklađeni, sve ostalo postaje lakše održavati.

