Teheran poslao upozorenje Vašingtonu i Tel Avivu: Najavljen “Udar koji će zatresti Zemlju”

ranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Araghchi) uputio je oštru poruku Izraelu i Sjedinjenim Američkim Državama, poručivši da su „crvene linije stvar prošlosti“. Najavio je i „udar koji će zatresti Zemlju“ protiv svih koji pokušaju nauditi iranskom narodu.Njegova reakcija uslijedila je nakon izjava njemačkih političkih zvaničnika o ekonomskim posljedicama geopolitičkih sukoba i rastu cijena energenata, zbog kojih Evropa trpi velike gubitke,piše Avaz

Aragči je u javnoj objavi kritikovao stavove unutar Evropske unije, podsjećajući na ranije izjave zapadnih lidera.

– Kada su prošle godine počela izraelsko-američka bombardovanja Irana, gdin Merc (Merz) ih je pozdravio riječima: ‘Obavljanje prljavog posla za Evropu’ – naveo je iranski šef diplomatije.

Istakao je da su finansijski gubici Evrope neuporedivi s vojnim kapacitetima Irana, upozorivši na razmjere mogućeg odgovora Teherana.

– 100 milijardi eura je ništa u poređenju sa udarom od kojeg će se zatresti Zemlja, a koji će moćne oružane snage Irana zadati onima koji se usude nauditi našem narodu – poručio je Aragči.Ove prijetnje dolaze u trenutku pojačanih tenzija na Bliskom istoku, gdje sukobi i međusobna upozorenja dodatno produbljuju političku i ekonomsku neizvjesnost širom svijeta.

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