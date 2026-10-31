Koliko dugo beba treba spavati u sobi s roditeljima: Stručnjaci preporučuju najmanje šest mjeseci

Pitanje kada je pravo vrijeme da beba počne spavati u vlastitoj sobi često izaziva nedoumice među roditeljima. Iako ne postoji jedinstven odgovor koji odgovara svakoj porodici, preporuke stručnjaka nude jasne smjernice koje se odnose na sigurnost najmlađih.Američka akademija za pedijatriju (AAP) preporučuje da bebe najmanje prvih šest mjeseci života spavaju u istoj sobi s roditeljima. To, međutim, ne znači da trebaju dijeliti isti krevet. Najsigurnije je da beba spava u vlastitom krevetiću ili kolijevci, smještenoj u blizini roditeljskog kreveta.

Manji rizik

Istraživanja pokazuju da spavanje u istoj sobi s roditeljima može smanjiti rizik od sindroma iznenadne smrti dojenčeta (SIDS) i do 50 posto u poređenju s drugim načinima spavanja.

Blizina roditelja omogućava im da lakše primijete ako beba ima poteškoće tokom spavanja, a olakšava i noćno dojenje i hranjenje. Zvukovi iz okoline također mogu utjecati na obrasce bebinog sna.

Ipak, važno je razlikovati dijeljenje sobe od dijeljenja kreveta. Spavanje bebe u istom krevetu s odraslima može povećati rizik od gušenja, zaglavljivanja između madraca i namještaja ili drugih opasnih situacija.

Siguran prostor

Najsigurnije mjesto za spavanje bebe jeste vlastiti krevetić ili kolijevka s čvrstim i ravnim madracem. U njemu ne bi trebalo biti jastuka, mekanih igračaka, debelih pokrivača niti drugih predmeta koji mogu ometati disanje.

Kada beba napuni šest mjeseci, roditelji mogu razmotriti prelazak u zasebnu sobu. Nekim mališanima promjena prostora može pomoći da duže spavaju. Pojedina istraživanja pokazala su da bebe od devet mjeseci koje spavaju u sobi s roditeljima u prosjeku spavaju oko 40 minuta manje od onih koje imaju vlastitu sobu.

Postepena promjena

Ako roditelji odluče premjestiti bebu, važno je da i dalje poštuju pravila sigurnog spavanja. Bebu treba polagati na leđa, ukloniti mekane predmete iz krevetića i voditi računa o ugodnoj temperaturi prostorije,piše Avaz

Promjena ne mora biti nagla. Roditelji mogu postepeno privikavati bebu na novi prostor, a krevetić u početku smjestiti bliže vratima njene buduće sobe. Najvažnije je da se odluka prilagodi djetetu, uz dosljedno poštovanje preporuka za njegovu sigurnost.

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