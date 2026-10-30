Meteorolog najavio veliki preokret: U BiH stiže i do 50 centimetara snijega

Početak novembra mogao bi donijeti osjetno zahlađenje, obilne padavine i prvi ozbiljniji snijeg na planinama u Bosni i Hercegovini. Prema prognozi meteorologa Marka Čubrila, u pojedinim planinskim područjima moglo bi pasti između 25 i 50 centimetara snijega.Ipak, ostvarenje ovakvog scenarija zavisi od razvoja ciklona koji bi se tokom vikenda mogao formirati nad Sicilijom, a potom premještati preko Jonskog mora prema Grčkoj.

Do kraja ove sedmice očekuje se pretežno oblačno i uglavnom suho vrijeme, uz mogućnost slabe kiše u pojedinim krajevima. Na visinama iznad 1.300 metara moguć je slab snijeg, dok će se dnevne temperature kretati od sedam do 14 stepeni.Padavine bi mogle postati učestalije tokom vikenda, a izraženije pogoršanje očekuje se u nedjelju. Prema Čubrilovoj analizi, ciklon bi najviše utjecao na istočne i centralne dijelove regiona, koji bi se našli u njegovom hladnom sektoru.

To bi donijelo temperature znatno ispod prosjeka i pojačan sjeverni vjetar, dok se duž Jadrana očekuje jaka do olujna bura.

Obilne padavine

Najviše padavina prognozira se za Crnu Goru, veći dio Srbije, istočnu Hrvatsku te istočnu i centralnu Bosnu i Hercegovinu. U tim područjima do srijede bi moglo pasti između 20 i 80 litara kiše po kvadratnom metru.

Posebno zanimljiva je prognoza za planinska područja. Na planinama istočne i centralne BiH, kao i u dijelovima Crne Gore te zapadne i jugozapadne Srbije, mogao bi se formirati snježni pokrivač visine od 25 do 50 centimetara. Snježna granica mogla bi se spustiti na oko 800 metara nadmorske visine.

Period hladnog vremena

Početkom naredne sedmice maksimalne temperature uglavnom će se kretati od četiri do osam stepeni Celzijusa. Padavine bi, prema trenutnim proračunima, trebale prestati u srijedu, kada se očekuje i postepeno smanjenje oblačnosti.

Nakon toga, sve do oko 10. novembra, prognozira se uglavnom suho, ali hladno vrijeme. Jutarnje temperature kretat će se od minus tri do pet stepeni, a dnevne od četiri do 12 stepeni Celzijusa. Vjetar će biti slab i sjevernog smjera.

Novo pogoršanje

Prema Čubrilovim procjenama, novo pogoršanje vremena, uz kišu i snijeg na planinama, moguće je oko 13. novembra,piše Avaz

On navodi i da bi oko 7. novembra zapadni vjetrovi mogli znatno oslabiti, a potom promijeniti smjer i okrenuti na istočne. Za takav razvoj, prema njegovoj procjeni, postoji oko 75 posto šansi.

Nakon 13. novembra prognozira se naglo jačanje zapadnih vjetrova, ali za sada nema jasne potvrde da će doći do takvog razvoja vremenskih prilika.

Meteorolog naglašava da su navedene procjene rezultat njegove analize i tumačenja numeričkih modela, te da građani za zvanične informacije trebaju pratiti prognoze nadležnih meteoroloških zavoda.

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