Legitiman, ali odlazeći: Lagumdžija ismijao ambasadora Srbije

Ilić je, komentarišući obraćanje predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, propitivao da li je Bećirović iznosio stav cijele države ili vlastiti politički stav. Lagumdžija je odgovorio da je Bećirović govorio o zajedničkoj budućnosti i da je legitimni predsjedavajući Predsjedništva BiH.

“Umanjivanje toga je nešto što se stalno ponavlja“, kazao je Lagumdžija, ocijenivši da takav pristup predstavlja nastavak politike “odlazećeg rukovodstva Srbijel.

Potom je Iliću rekao da mu ne osporava legitimitet da predstavlja Srbiju.

“Vi ste legitiman predstavnik Srbije. Nadam se da ćemo naredni put čuti glas nove Srbije po pitanju saradnje s BiH i budućnosti BiH“, poručio je.

U toj rečenici bila je i politička poruka da Ilić ima formalni legitimitet da predstavlja Srbiju, ali, kako je naglasio ambasador BiH, govori u ime odlazećeg rukovodstva koje osporava legitimitet Bećiroviću. Tako je ukazao na paradoks da predstavnik jedne države drugima osporava pravo da govore u ime svojih institucija, dok sam nastupa kao legitiman predstavnik vlasti čiji mandat prestaje.

Ilić je potom ponovo zatražio riječ i optužio predstavnike BiH za jednostran politički pristup i produbljivanje podjela. Lagumdžija je u završnoj replici kazao da se nada novom ciklusu saradnje zasnovanom na istini, pravdi i razumijevanju,pišu Vijesti

Nakon sjednice, Lagumdžija se oglasio i na društvenoj mreži X.

“Pričao ti njemu, ne pričao, on ima napisano šta će replicirati bez obzira na to šta kažeš“, poručio je, uz ocjenu da studenti u Srbiji bude nadu u regionalnu saradnju zasnovanu na istini, pravdi i razumijevanju.

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