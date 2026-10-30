Od 1. novembra poskupljuje putarina na A1, objavljene nove cijene

Iz ovog javnog preduzeća pojašnjavaju da cijene nisu mijenjane još od 2012. godine, iako su u proteklom periodu značajno porasli troškovi poslovanja, održavanja infrastrukture i drugi izdaci, uz kontinuirana inflatorna kretanja.

Novom korekcijom nastoji se povećati prihod od naplate putarine i barem djelimično nadoknaditi rastući troškovi upravljanja i održavanja autoceste.

Prema pojašnjenju Autocesta FBiH, povećanje je provedeno u okviru zakonski dozvoljene granice, koja iznosi do 15 posto,pišu Vijesti

Ipak, za vozače koji koriste elektronski sistem naplate cestarine (ACC) jedna pogodnost ostaje nepromijenjena. Korisnici ovog sistema i dalje će ostvarivati bonus od 20 posto prilikom dopune korisničkih računa, što znači da će zadržati postojeći popust uprkos novom cjenovniku.

Novi iznosi putarine primjenjivat će se od 1. novembra na svim dionicama autoceste A1 obuhvaćenim sistemom naplate.

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