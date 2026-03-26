Prošle su dvije godine od njezinog nestanka, misterij i dalje nije riješen: Gdje je Danka Ilić?

Prošle su tačno dvije godine od nestanka dvogodišnje Danke Ilić, kojoj se trag izgubio u naselju Banjsko Polje u Srbiji. Nakon njenog nestanka pokrenuta je opsežna potraga, ali bez rezultata. Iako tužilaštvo tvrdi da je djevojčica ubijena, njeno tijelo nije pronađeno, a okolnosti slučaja i dalje su nejasne.

Optužnica protiv dvojice radnika komunalnog preduzeća, Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića, više puta je vraćana na dopunu.

Kobnog 26. marta 2024. godine majka je s Dankom i sinom došla na staro, zapušteno porodično imanje. Djevojčicu je nakratko izgubila iz vida dok je, kako tvrdi, iz automobila donosila vodu sinu.

Prema navodima tužilaštva, djevojčica je u tom trenutku izašla na cestu kojom su službenim vozilom prolazili Janković i Dragijević. Terete se da su je udarili vozilom, unijeli u automobil, odvezli na deponiju i tamo ostavili.

S obzirom na to da tijelo nije pronađeno, tužilaštvo smatra da je kasnije premješteno na nepoznatu lokaciju. U tome je, prema optužnici, učestvovao i Radoslav Dragijević, otac jednog od osumnjičenih. Osumnjičeni su priznali zločin, a potom sve negirali, tvrdeći da su njihova priznanja iznuđena. U međuvremenu je brat jednog od osumnjičenih preminuo u pritvoru.

Dvije godine nakon nestanka, na mjestu gdje je djevojčica, prema rekonstrukciji, izašla na cestu, postavljena je klupa. Mještani kažu da ih slučaj i dalje uznemirava te da kruže različite teorije o onome što se dogodilo.

“Vjerujem da ona nije mrtva, nego da je negdje odvedena, ali i da je odgovorna osoba iz njenog okruženja”, rekla je jedna mještanka za Kurir, dodajući da je to naselje nekada smatrano jednim od najsigurnijih dijelova Bora.

Viši sud bi uskoro trebao odlučiti o trećoj optužnici protiv Jankovića i Dragijevića.

Roditelji djevojčice rijetko se obraćaju javnosti. Otac Miloš Ilić kratko je poručio da će govoriti tek kada suđenje počne.

“Ne želim govoriti o slučaju dok ne počne suđenje. Možete li zamisliti kako je nama roditeljima? Tek tada ću istupiti u javnost”, rekao je.

Radoslav Dragijević, otac jednog od osumnjičenih, koji se tereti za pomaganje nakon počinjenog krivičnog djela, brani se sa slobode. Kaže da je u proteklom periodu prošao kroz teške gubitke.

“Izgubio sam sina Dalibora, koji je bio uhapšen, a tokom tog perioda preminula mi je i supruga. Moja porodica je uništena. Vjerujem da moj sin nije kriv i da će istina izaći na vidjelo”, rekao je, prenosi Dnevnik.hr.

Facebook komentari