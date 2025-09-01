Trump: Ako Iran ne pristane na dogovor, bit ćemo njihova najgora noćna mora

Govoreći na sjednici vlade u Bijeloj kući, Trump je poručio da Teheran ima priliku trajno odustati od svojih nuklearnih ambicija i krenuti “novim putem”.

“Vidjet ćemo žele li to učiniti. Ako ne, mi ćemo biti njihova najgora noćna mora. U međuvremenu, nastavit ćemo ih razarati”, rekao je Trump.

Njegove izjave dolaze u trenutku pojačanih napetosti i nastavka vojnih operacija Sjedinjenih Država i Izraela protiv ciljeva u Iranu, dok diplomatski napori za postizanje dogovora i dalje traju,pišu Vijesti

