Svijet

Trump: Ako Iran ne pristane na dogovor, bit ćemo njihova najgora noćna mora

8.3K  
Objavljeno prije 55 minuta

Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Iran da pristane na sporazum kojim bi se okončali američki i izraelski napadi, upozorivši da će u suprotnom uslijediti novi udari.

Govoreći na sjednici vlade u Bijeloj kući, Trump je poručio da Teheran ima priliku trajno odustati od svojih nuklearnih ambicija i krenuti “novim putem”.

“Vidjet ćemo žele li to učiniti. Ako ne, mi ćemo biti njihova najgora noćna mora. U međuvremenu, nastavit ćemo ih razarati”, rekao je Trump.

Njegove izjave dolaze u trenutku pojačanih napetosti i nastavka vojnih operacija Sjedinjenih Država i Izraela protiv ciljeva u Iranu, dok diplomatski napori za postizanje dogovora i dalje traju,pišu Vijesti


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh