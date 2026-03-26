Šala američkog predsjednika: “Sutra u 3 sata ulazim u Iran”

Američki predsjednik Donald Tramp danas je održao sastanak kabineta, a tokom sastanka iznio je sarkastičnu šalu u vezi Irana, zemlje s kojom je već skoro četiri sedmice u ratu.Gospodine predsjedniče, hoćete li ući po uranijum? Kako ćete osigurati Iran? – upitao je jedan novinar Trampa.Na ovo je Tramp odgovorio ironično:

– Pretpostavimo da jesam ili nisam. Zašto bih ikada odgovorio na to pitanje? O, da, ulazim. Ulazimo sutra u 3 sata. Kako možete uopšte postaviti takvo pitanje i očekivati odgovor?

Na ovaj način, Tramp je izbjegao direktan odgovor na pitanje o eventualnoj kopnenoj vojnoj akciji u Iranu radi zapljene uranijuma, pretvarajući upit novinara u sarkastičan komentar,piše Avaz

