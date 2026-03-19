Kraj retrogradnog Merkura: Tri znaka zodijaka kojima život od sutra kreće na bolje…

Završetak prvog retrogradnog Merkura u godini donosi značajno poboljšanje za tri horoskopska znaka kojima će život od petka, 20. ožujka, konačno krenuti nabolje. Kada Merkur krene direktnim hodom, stvari se jednostavno popravljaju, nesporazumi se rješavaju, a odnosi postaju opušteniji.

Čini se da će sve biti u redu, a pripadnicima ovih znakova petak će proći bez ikakvih poteškoća. Gotovo kao da dobivamo propusnicu za bezbrižan život, makar i samo na jedan dan. Naravno, to stanje neće trajati vječno jer se planetarne energije neprestano mijenjaju i uvijek donose nove izazove. No, upravo zato treba iskoristiti priliku, opustiti se i uživati u ugodnom razdoblju koje slijedi, piše YourTango.

Bik

Bikovi, vama se život od 20. ožujka poboljšava zahvaljujući promjenama na vašem bankovnom računu. Kada u petak završi retrogradni Merkur, primijetit ćete osjetno i pozitivno poboljšanje u financijama. Više ne morate brinuti o računima, a čini se da financijska blokada više ne predstavlja prijetnju.

To znači da se možete opustiti i iskusiti dan slobode. Osjećat ćete se dobro i rasterećeno, bez razloga za stres. Iako su financijski problemi svima na umu, tijekom ovog direktnog hoda Merkura dobit ćete mali predah. Izgleda da će na kraju sve biti u redu i da život konačno kreće nabolje.

Škorpion

Direktni Merkur omogućit će vam da duboko udahnete i napokon odahnete. Da, Škorpioni, vrijeme je za opuštanje. Dana 20. ožujka neće biti ničega što bi vas moglo izbaciti iz takta. Bit će to poput odmora koji vam je zaista bio potreban.

Povratak mentalnog mira donijet će vam veliko olakšanje i doslovno ćete osjetiti kako napetost popušta, čak i u mišićima. U petak ćete imati jasnu viziju budućnosti, neopterećenu sumnjom u sebe, stresom ili tjeskobom. Preuzimate kontrolu, spremni ste se opustiti i otpustiti napetost. Život vam se konačno poboljšava, a osjećaj je sjajan.

Vodenjak

Za vas će 20. ožujka biti dan kada se vizija budućnosti koju ste dugo gajili konačno susreće sa sadašnjošću, i sve ide odlično. Ta spoznaja donijet će vam veliko olakšanje i sreću. Kada Merkur u petak krene direktno, osjetit ćete mentalno olakšanje jer ćete znati da ste cijelo vrijeme bili u pravu. Čekanje se isplatilo i pokazalo vam je da je ono čemu ste se nadali doista vaša sudbina.

Dakle, sve će biti u redu, a vi ste to znali cijelo vrijeme, čak i u teškim razdobljima kada su drugi sumnjali u vaše namjere. Vodenjaci, vi znate što je ispravno i 20. ožujka ćete to i dokazati. Stvari se kreću nabolje i konačno nemate razloga za pritužbe, piše index.

Facebook komentari