Mlad Mjesec u Ribama 19.3.: Tihi završetak ciklusa i poziv na čišćenje

Poslije sedmimca jakih pomaka na površinu izlazi ono što se više ne može više nositi. Mlad Mjesec u Ribama 19.3. vraća fokus na čišćenje i zatvaranje kruga.

Nakon snažne sezone pomrčina koja je otvorila puno tema i potresla sve što je bilo klimavo, mlad Mjesec u Ribama 19.3.2026. donosi drugačiji ritam. Eklipse su iza nas do kolovoza/avgusta, a ovaj mlad Mjesec djeluje kao mirniji, dublji prijelaz između starog i novog poglavlja.

Ribe su posljednji znak Zodijaka i svaki mlad Mjesec u ovom znaku zatvara astrološku godinu. Već sljedeći dan, 20.3., Sunce ulazi u Ovna i počinje novi ciklus.

Zato se ovaj trenutak osjeća kao završni pregled, čišćenje i odlaganje svega što ne želite nositi sa sobom u sljedeću godinu. Umjesto naglog starta, dobivate priliku da se tiše poravnate sa sobom.

Osvrt na proteklih dvanaest mjeseci

Energija Riba prirodno vuče prema unutra i potiče na prisjećanje pa se mnogi u danima oko mladog Mjeseca spontano vraćaju mislima na proteklu godinu. Pred očima se mogu pojaviti situacije koje su ostavile trag, ljudi s kojima su se priče zatvorile ili odnosi koji su još uvijek negdje na pola puta.

Možda ćete primijetiti da se vraćaju teme za koje ste vjerovali da su davno završene, stari strahovi ili emotivni utezi. To ne znači da radite korak unatrag, nego da psiha pokušava dovršiti ono što je ostalo otvoreno.

Ribe djeluju kroz osjećaj, snove, simboliku, unutarnje slike. Um se želi objasniti zašto se sada javlja baš to sjećanje, baš ta emocija, ali ovaj mlad Mjesec ne traži racionalno objašnjenje. Više traži iskrenost prema sebi. Korisno je priznati si što još boli, gdje ste izgubili povjerenje, u kojim situacijama imate dojam da nosite i svoj i tuđi teret. Kad se to jasno prizna, već nastaje olakšanje, bez potrebe da odmah sve “riješite”.

Pojačana osjetljivost i rad podsvijesti

Naglašena vodena energija u trenutku mladog Mjeseca pojačava intuiciju i osjetljivost. Mnogi će tada lakše “čitati” prostor i osjećati raspoloženje drugih ljudi. Snovi mogu postati življi, nekad i čudniji, ali nose jasnu poruku onome tko je spreman malo ih oslušnuti.

Tjelesni ritam također može reagirati: pojačan umor, potreba za snom, osjećaj zasićenja društvenim kontaktima.

Um se često buni na ovakav ritam i pokušava održati uobičajenu razinu produktivnosti. Ipak, u ovakvoj konfiguraciji važno je shvatiti da tijelo i živčani sustav trebaju prostora za obradu svega što se nakupilo.

Ako osjetite da vam se ništa ne da, osjetite zadebljani umor ili želju da se povučete, to ne mora značiti da ste “slabi”. Može značiti da organizam napokon dobiva priliku malo se resetirati.

Mlad Mjesec kao moment energetskog čišćenja

Ribe su znak otpuštanja pa ovaj mlad Mjesec djeluje kao zadnja stanica prije novog početka u znaku Ovna. Nudi se dobra prilika da primijetite što vam kontinuirano troši energiju.

To može biti situacija na poslu koja se stalno ponavlja, odnos u kojem se ne osjećate viđeno ili unutarnji obrazac koji vas tjera da se stalno dokazujete.

Koristan pristup je jednostavno priznati sebi gdje stalno radite ustupke protiv vlastitih granica. Možda se iznova vraćate u razgovore za koje znate da ne vode nikamo. Možda se prečesto stavljate u ulogu osobe koja spašava druge, a onda ostajete iscrpljeni. Možda i dalje nosite krivnju za događaje iz prošlosti, iako ste u toj priči dali sve što ste tada znali i mogli.

Ovaj mlad Mjesec poziva da na te situacije pogledate mirnije, bez samookrivljavanja. Nije cilj pronaći “krivca”, cilj je shvatiti gdje više nema smisla ulagati energiju i što je vrijeme ostaviti iza sebe.

Energetsko tijelo i suptilni signali

U danima oko mladog Mjeseca korisno je obratiti pozornost na vlastito tijelo. Čim uđete u neku prostoriju ili susret, možete se nakratko zaustaviti i primijetiti što se događa u tijelu.

Ako se ramena podignu, vilica stisne, disanje skrati, tijelo jasno govori da mu tu nije dobro. Kada se disanje produbi, trbuh opusti, a u grudima pojavi osjećaj lakoće ili mira, znate da ste u okruženju koje podržava vaš živčani sustav.

Ako se već dulje vrijeme forsirate tamo gdje se vaše tijelo svaki put stegne, ovaj mlad Mjesec to može učiniti još očitijim.

Također, ako postoji aktivnost, osoba ili prostor u kojem se uvijek osjećate “kao kod kuće”, sada jasnije vidite da upravo takve stvari trebate češće u svom rasporedu.

Mali, konkretni načini rada s ovom energijom

Iako zvuči apstraktno, energija Riba može se podržati vrlo jednostavno. Vrijeme uz vodu često djeluje blagotvorno: šetnja uz more ili rijeku, mirno sjedenje kraj jezera pa čak i opušteno tuširanje bez žurbe. Voda pomaže da se napetost iz tijela lakše otpusti, a misli za trenutak utišaju.

Pisanje je još jedan dobar alat pod ovim mladim Mjesecom. Možete jednostavno uzeti bilježnicu i zapisati sve što vam je “na duši”, bez cenzure i bez namjere da to ikad itko pročita. Čim misli i osjećaji dobiju formu na papiru, više nisu u vama pod istim intenzitetom. Time se oslobađa prostor za nešto novo.

Mnogi će u ovom razdoblju osjetiti veću privlačnost prema meditaciji, vođenom opuštanju, tihoj molitvi ili mirnoj glazbi. Nije važno kojom formom se služite, bitno je da si date barem nekoliko minuta u danu u kojima ne konzumirate informacije, nego dopuštate da se ono što je već u vama polako rasplete.

Kreativni izričaj ima sličan učinak. Crtanje, pjevanje, ples, bilo koji spontani izraz može postati kanal kroz koji emocije izlaze, bez analize.

Priprema za ekvinocij i novi astrološki ciklus

Ovo nije klasičan trenutak za strogo postavljanje ciljeva. Mlad Mjesec u Ribama više traži da se zapitate kakav osjećaj želite češće imati u svakodnevnici. Tek kasnije, s ulaskom Sunca u Ovna, dolazi prirodniji impuls za akciju i odluke.

Možete si postaviti nekoliko iskrenih pitanja. Kako želim da izgleda moj odnos prema radu u sljedećem razdoblju? Želim li i dalje prihvaćati svaki zadatak iz straha da ću nešto propustiti, ili biram projekte koji mi dugoročno imaju smisla?

Kako želim da izgledaju moji odnosi? Trebam li više poštovanja, više iskrenosti, više prostora u nekim odnosima? Kako želim brinuti o svom unutarnjem svijetu? Postoji li praksa koja me vraća sebi, makar bila kratka, ali redovita?

Kad umjesto popisa zadataka krenete od osjećaja – više mira, više jasnoće, više autentičnosti – kasnije je puno lakše odrediti konkretne korake. Mlad Mjesec u Ribama služi kao unutarnje poravnanje, a sezona Ovna će vas potaknuti da to poravnanje pretvorite u djela.

Psihološki sloj: Završetak starih priča o sebi

Često baš pod ovakvim mladim Mjesecom postane vidljivo koliko nas određene unutarnje priče vode kroz život. To su rečenice koje možda i ne izgovaramo naglas, ali ih stalno vrtimo u sebi. Primjerice, da se uvijek morate više truditi od drugih, da ste odgovorni za tuđe emocije, da “nije vrijeme” za ono što želite ili da će nešto vama sigurno poći krivo.

U danima oko mladog Mjeseca u Ribama te priče postaju jasnije. Možete ih pogledati kao scenarij koji ste jednom davno preuzeli, a sada više ne odgovara onome što postajete.

Umjesto da pokušate sve promijeniti u jednom potezu, dovoljno je primijetiti kada se ta stara rečenica u vama ponovno pojavi i ne prihvatiti je automatski kao apsolutnu istinu.

Ribe podržavaju nježniji odnos prema sebi. Umjesto oštre samokritike, možete uvesti više razumijevanja za vlastite reakcije. Sve što ste do sada radili, radili ste s razinom svijesti, znanja i snage koju ste tada imali. Sada ste na drugom mjestu. Dovoljno je priznati da neke navike više ne idu uz vas i dopustiti si da postupno usvajate nove.

Zrelo korištenje energije ovog mladog Mjeseca

Najzreliji način da iskoristite ovaj mlad Mjesec ne leži u savršenim ritualima, već u unutarnjem stavu. Važno je dopustiti si da osjećate ono što se javlja, umjesto da to odmah gurate pod tepih.

Korisno je iskreno pogledati gdje gubite energiju i priznati si koje priče, odnosi ili navike više ne podržavaju ono što postajete. Važno je dati prostora intuiciji – ne da vodi čitav vaš život umjesto razuma, nego da imate još jedan kanal informacija u sebi, onaj tihi, ali često vrlo precizan.

Kada tako pristupite ovom razdoblju, ekvinocij i ulazak u novu astrološku godinu dočekujete s više unutarnjeg prostora, s jasnijim osjećajem smjera.

Mlad Mjesec u Ribama 19.3.2026. daje priliku da mirno zaključite jedno poglavlje, priznate što vas je oblikovalo u proteklih dvanaest mjeseci i svjesno izaberete kakvu kvalitetu života želite nositi sa sobom u sljedeći ciklus.

Taj tihi, iskreni trenutak sa samim sobom često je važniji od bilo kojeg vanjskog događaja, jer tu zapravo počinje nova godina za vašu unutarnju priču, bez obzira na to što piše u kalendaru.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

