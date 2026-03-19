BiH oduzima Štimcu radnu dozvolu

U dokumentu upućenom Službi za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine navodi se da je Igor Štimac grubo prekršio Zakon o strancima.

Inicijativu je u parlamentarnu proceduru uputio Šemsudin Mehmedović, zastupnik u Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, prenose mediji u BiH.

Sporna izjava Igora Štimca

U obrazloženju inicijative citira se izjava koju je Igor Štimac dao gostujući u jednnoj emisiji u januaru ove godine.

“Želja mi je da ove godine naš HŠK Zrinjski osvoji prvenstvo, odigramo odlične utakmice protiv Palasa i uzmemo trofeje pred nama, da naši Hrvati u BiH dobiju svoj entitet, da nam Hrvatska bude lijepa i ponosna i da vidimo manje ovih što mašu jugoslavenskim zastavama”, rekao je tada Štimac.

Političko djelovanje izvan sporta

U inicijativi se navodi da takav javni istup stranog državljanina na privremenom radu u BiH predstavlja grubo kršenje Zakona o strancima, naročito člana 10, kojim je propisano da je stranac tokom boravka u BiH dužan poštovati javni poredak, odnosno pridržavati se zakona i odluka nadležnih organa vlasti.

Ističe se da je Štimcu radna dozvola izdata isključivo za obavljanje poslova trenera, no umjesto toga on se, kako stoji u obrazloženju, “kontinuirano upušta u političko delovanje, javnu propagandu i istupe koji nemaju nikakve veze sa sportom”.

Njegovi istupi, kako se navodi, sadrže elemente podrivanja ustavnog poretka i teritorijalnog integriteta BiH, istorijskog revizionizma, netrpeljivosti i političke radikalizacije, kao i promovisanja ideologija koje su suprotne antifašističkim i demokratskim vrijednostima,pišu Nezavisne

Ranije sankcije i zahtjev institucijama

U napomeni se dodaje kako je Štimca zbog sličnih istupa u decembru 2025. godine već sankcionirao FS BiH, što se navodi kao dokaz da se ne radi o izolovanom incidentu, već o obrascu ponašanja.

“Od Službe za poslove sa strancima traži se da postupi u skladu s člankom 96. Zakona o strancima, koji propisuje razloge za otkazivanje boravka. U inicijativi se poziva na tačke koje kažu da se boravak strancu otkazuje ako ne poštuje javni poredak, ako poduzima aktivnosti koje narušavaju sigurnost BiH, ako boravi u zemlji protivno svrsi za koju mu je boravak odobren ili ako njegova prisutnost predstavlja pretnju javnom poretku ili sigurnosti. Zaključno se od Službe zahtijeva da zaštiti javni interes i ustavni poredak Bosne i Hercegovine”, navodi portal Slobodna Bosna

