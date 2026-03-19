Sanders: Moramo prekinuti američku vojnu pomoć Netanyahuu

Prema njegovim riječima, dosadašnji troškovi dostigli su 22.8 milijardi dolara.

U objavi na društvenoj mreži X, Sanders je naveo je trošak rata. “S 22.8 milijardi dolara mogli bismo osigurati zdravstveno osiguranje Medicaid za 6.8 miliona djece, izgraditi 2.6 miliona javnih stanova, finansirati predškolski program Head Start za 1.3 miliona djece, zaposliti 240.000 učitelja i otpisati 20.000 dolara studentskog duga za milion dužnika”, poručio je.

Sanders je pozvao da se javnim uslugama da prednost pred vojnom potrošnjom dok regionalne napetosti eskaliraju. U drugoj objavi na X-u, demokratski senator je rekao da se usred rata u Iranu ne smije zaboraviti na one na Zapadnoj obali.”U godinu dana prisilno je raseljeno više od 36.000 Palestinaca na Zapadnoj obali, ubijeno ih je 240, a zabilježeno je više od 1700 napada izraelskih doseljenika. Moramo prekinuti američku vojnu pomoć Netanyahuu”, poručio je Sanders,pišu Vijesti

Brojke o raseljavanju, ubistvima i napadima doseljenika uklapaju se u novije izvještaje UN-a i organizacija za ljudska prava, iako tačan jednogodišnji presjek ovisi o metodologiji i razdoblju koje se uzima u obzir.

Sjedinjene Države i Izrael od 28. februara provode zajedničke napade na Iran u kojima je do sada ubijeno oko 1300 ljudi. Među žrtvama su i tadašnji vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei te brojni drugi visoki politički i vojni zvaničnici.

Iran je na napade uzvratio bespilotnim letjelicama i projektilima, ciljajući Izrael, Jordan, Irak i zaljevske zemlje u kojima se nalaze američki vojni kapaciteti. Ovi su napadi uzrokovali ljudske žrtve i materijalnu štetu na infrastrukturi te su poremetili globalna tržišta i zračni saobraćaj.

