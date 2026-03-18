Proljeće donosi lijepe vijesti: Blago vama ako ste rođeni u ova 2 znaka, slijede vam najbolje prilike ikada

Planete su svoje kretanje uskladile sa najljepšim godišnjim dobom i njegovim promenljivim vremenskim prilikama, pa nam tokom ovog proljeća donose i obećavaju haotična, ali prijatna dešavanja. 20. marta, Sunce će ući u Ovna, prvi znak zodijaka, kada ćemo obilježiti astrološku Novu godinu. Kao potvrda buđenja ove nove sezone, Merkur nas časti završetkom svog retrogradnog hoda 19. marta. Ovo će sasvim sigurno ponovo rasplamsati strast i radoznalost.

Ove promene i tranziti planeta posebno će uticati na dva određena horoskopska znaka, kojima će ova dešavanja donijeti dodatnu energiju i sreću. U nastavku otkrijte koji su to znaci.

Lav

Ako postoji jedan horoskopski znak koji se dolasku toplijeg vremena raduje više od svih ostalih, to je Lav. Rođen u ljeto, ovaj znak povezan sa Suncem strpljivo čeka svoj trenutak od oktobra do marta. Ovo je period oslobađanja svih stega. Prvi saveznici u tome su vam Venera i Neptun koji vas podstiču da krenete naprijed i vjerujete sebi.

Na polju ljubavi i prijateljstva toplina se vraća, bilo da je riječ o romantici ili o druženju, dok vas priliv energije i samopouzdanja dodatno pokreće. Što se posla tiče, kreativnost i inspiracija se vraćaju na velika vrata, dok vas Saturn podstiče da se disciplinujete, suptilno upravljate vremenom i ne gubite se u detaljima.

Škorpija

Prelazna godišnja doba prijaju Škorpiji, djetetu jeseni i simbolu transformacije, koja je oduvek slaba na one periode godine kada je sve u pokretu i promjeni. Iako Sunce napušta prijateljski vodeni znak, njegov ulazak u Ovna deluje veoma stimulativno. Škorpija, koju astrolozi ponekad opisuju kao spoj vode i vatre osjeća se energično, posebno pod uticajem Marsa. Moćna energija vas prirodno vodi ka uspjehu, ali je važno da se ne izgubite u mašti, već da fokusirate pažnju na konkretne ciljeve.

U odnosima sa ljudima, voljene osobe su vam ključni izvor inspiracije i podrške, zato je važno da se okružite onima koji znaju kako da ostanu čvrsto na zemlji. Na poslovnom planu, dvostruka podrška Merkura i Marsa donosi oštriji um i efikasniju sposobnost djelovanja, što je idealan trenutak za preuzimanje novih odgovornosti i projekata, ističe Elle.

Facebook komentari