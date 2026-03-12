Život postaje neuporedivo lakši za 3 znaka nakon 12. marta: Konačno sve dolazi na svoje

Nakon 12. marta 2026. godine, tri horoskopska znaka osjećaju veliko olakšanje. Merkur je retrogradan, a tokom ovog često osporavanog perioda postaje jasno koliko smo zapravo napredovali u odnosu na vrijeme kada smo pravili razne greške.

Ponekad se osvrnemo na postupke iz prošlosti i osjetimo nelagodu ili stid. Ipak, važno je shvatiti da smo kroz sve to mnogo naučili. Ono što nam u ovom periodu najviše pomaže jeste prihvatanje sebe. Niko nije savršen i greške su prirodan dio života. Sada je pravi trenutak da sebi oprostimo – i to je itekako moguće.

1. Blizanci – ne gledajte na sebe kao na lošu osobu

Blizanci često izbjegavaju razmišljanje o svom životu jer u lošim odlukama vide mnogo negativnog. Međutim, niste ni približno toliko loši koliko ponekad mislite.

Energiju retrogradnog Merkura sada možete okrenuti u svoju korist. Istina je da ste ponekad napravili pogrešne poteze, ali to je nešto kroz šta prolaze svi ljudi. Pripadate istom krugu kao i svi ostali – krugu ljudi koji griješe.

Život postaje mnogo lakši 12. marta, čim se opustite i prestanete sebe kritikovati zbog toga što ste jednostavno svoji. Blizanci, imate mnogo kvaliteta – vrijeme je da to i prihvatite.

2. Jarac – vrijeme je da popustite pritisak

U četvrtak se dešava nešto što vam daje osjećaj sigurnosti i nagovještava lakši period u životu. Kao da odjednom osjećate veliko olakšanje i nestanak pritiska. Težak period je imao svoje vrijeme, a sada dolazi trenutak za predah.

Stalno vraćanje u prošlost ne donosi ništa dobro, jer vas drži zarobljenim u istom krugu. Predugo razmišljate o onome što je bilo, a to vas samo usporava i sprečava napredak.

Ono što zapravo želite jeste osjećaj slobode i jednostavnosti. Želite ponovo vjerovati u nadu i živjeti bez tereta problema koje stalno nosite sa sobom. 12. mart je dan kada ćete to konačno pustiti – i to će donijeti veliko olakšanje.

3. Bik – ne pokušavajte biti kao drugi

Male stvari prave veliku razliku u vašem životu. Tokom retrogradnog Merkura upravo ti mali gestovi dobrote podsjećaju vas da život nije toliko loš koliko ponekad izgleda. Zapravo, postoji mnogo razloga za zahvalnost.

Nedavno ste shvatili koliko je važno znati skrenuti pogled od negativnosti. Ako želite živjeti mirnije i ne dopustiti da vas stalno opterećuju loše vijesti, na vama je da odlučite šta ćete pustiti u svoje misli. Nije potrebno stalno dopuštati negativnim stvarima da utiču na vas.

Vi prirodno volite sporiji i mirniji ritam života – zato ga i prihvatite. Ne morate se porediti niti takmičiti s drugima. Život postaje lakši onog trenutka kada prestanete pokušavati biti kao svi ostali, a upravo se to dešava 12. marta, prenosi Novi.

