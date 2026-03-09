3 znaka koja očekuje kiša novca u martu 2026.

Mart 2026. donosi značajne promjene za tri horoskopska znaka koja će uživati u finansijskom uspjehu. Otkrijte kako da iskoristite nove prilike, piše stil.

Mart 2026. godine donosi snažan energetski pomak koji će imati posebno primijetan uticaj na finansijski sektor.

Nakon perioda revizije planova i unutrašnjih sumnji, tri horoskopska znaka počinju da privlače stabilan finansijski uspjeh, piše Your Tango.

Krajem februara dogodile su se važne astrološke promjene: Saturn je ušao u Ovna, a Merkur je započeo retrogradno kretanje u Ribama. To znači da je važno preispitati finansijske strategije, riješiti stare probleme i jasno definisati nove ciljeve prije nego što se preduzmu odlučne akcije.

Već u drugoj polovini marta situacija će početi da se razjašnjava i tada će tri znaka moći maksimalno da iskoriste nove prilike.

Ribe

Ribe započinju dug period preispitivanja teme novca i samopoštovanja. Tranzit Neptuna i Saturna u sektoru prihoda pokreće duboke promjene u stavovima prema finansijama.

Uprkos tome što je Merkur retrogradan do 20. marta, ovaj put nije riječ o gubicima, već o korekciji kursa. Stare prilike se mogu neočekivano vratiti, a ideje koje su ranije djelovale nedovršeno dobiće novi život. Posebno povoljan period biće od 20. do 30. marta, kada je vrijeme da se dogovorite o novim projektima i smelo afirmišete sebe. Ključ je u tome da ne žurite i djelujete iskreno u finansijskim pitanjima.

Vodolija

Vodolije završavaju težak ciklus finansijskih testova. Ono što je ranije zahtjevalo trud i strpljenje sada počinje da se isplaćuje.

Retrogradni Merkur će vam pomoći da strukturirate svoj budžet i identifikujete nove izvore prihoda. A posle 7. marta možete oprezno razmotriti nove otvorene poslove, partnerstva ili dodatne projekte. Najbolje je odložiti potpisivanje ugovora dok se retrogradni period ne završi, ali sada je vrijeme da pripremite teren za promene. Za Vodolije, mart je vrijeme kada se vaš osećaj sopstvene vrednosti pretvara u pravi novac.

Ovan

Sezona Ovna počinje 20. marta, a ove godine je posebno moćna. Zajedno sa krajem retrogradnog kretanja Merkura, ovo označava početak novog finansijskog ciklusa.

Saturn i Neptun u Ovnu oblikuju dugoročnu strategiju rasta. Ovde se ne radi o brzoj zaradi, već o osnovi za stabilan prihod. Krajem mjeseca tema prosperiteta se intenzivira, a pojavljuju se samopouzdanje i želja za akcijom. Važno je da ne trošite više nego što zarađujete, ali istovremeno ne bojte se da ulažete u sebe i svoje ideje. Mart bi mogao da označi početak perioda kada će finansijske odluke konačno početi da rade u vašu korist., piše stil.

