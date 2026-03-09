Svaštara

Čim stigne proljeće i grane sunce: 5 znakova koje će “spucati” bankrot

4.5K  
Objavljeno prije 11 minuta

Proljeće prema astrološkim tumačenjima donosi finansijske izazove.

Dolazak proljeća prema astrološkim tumačenjima može donijeti finansijske izazove za pet horoskopskih znakova, tj. za Ovnove, Blizance, Lavove, Vage i Strijelčeve. Smatra se da promjena planetarnih uticaja, posebno Merkura i Venere, može povećati pritisak na način trošenja, ulaganja i štednje.

Ovnovi bi mogli biti skloni impulsivnim finansijskim potezima i brzom ulaganju u projekte bez dovoljno informacija, pa se savjetuje oprez i konsultovanje prije većih odluka.

Blizanci, poznati po znatiželji i brzom reagovanju, mogu imati problem sa neplaniranim kupovinama i trošenjem na trendove, zbog čega je važno napraviti i poštovati budžet.

Lavovi bi zbog sklonosti luksuzu i želje da ostave dobar utisak na druge mogli pretjerati sa troškovima na zabavu ili skupocene stvari, pa je preporučljivo postaviti jasne granice potrošnje.

Vage, koje vole komfor i društvene događaje, takođe treba da obrate pažnju na sitne troškove koji se lako akumuliraju.

Strijelčevi bi mogli imati problema zbog želje za slobodom i spontanim uživanjem, što može dovesti do neplaniranih izdataka za putovanja i izlazak. Za ovaj znak se savjetuje unaprijed planiranje budžeta i izbjegavanje impulzivnog trošenja, piše naj žena.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh