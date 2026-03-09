Čim stigne proljeće i grane sunce: 5 znakova koje će “spucati” bankrot

Dolazak proljeća prema astrološkim tumačenjima može donijeti finansijske izazove za pet horoskopskih znakova, tj. za Ovnove, Blizance, Lavove, Vage i Strijelčeve. Smatra se da promjena planetarnih uticaja, posebno Merkura i Venere, može povećati pritisak na način trošenja, ulaganja i štednje.

Ovnovi bi mogli biti skloni impulsivnim finansijskim potezima i brzom ulaganju u projekte bez dovoljno informacija, pa se savjetuje oprez i konsultovanje prije većih odluka.

Blizanci, poznati po znatiželji i brzom reagovanju, mogu imati problem sa neplaniranim kupovinama i trošenjem na trendove, zbog čega je važno napraviti i poštovati budžet.

Lavovi bi zbog sklonosti luksuzu i želje da ostave dobar utisak na druge mogli pretjerati sa troškovima na zabavu ili skupocene stvari, pa je preporučljivo postaviti jasne granice potrošnje.

Vage, koje vole komfor i društvene događaje, takođe treba da obrate pažnju na sitne troškove koji se lako akumuliraju.

Strijelčevi bi mogli imati problema zbog želje za slobodom i spontanim uživanjem, što može dovesti do neplaniranih izdataka za putovanja i izlazak. Za ovaj znak se savjetuje unaprijed planiranje budžeta i izbjegavanje impulzivnog trošenja, piše naj žena.

Facebook komentari