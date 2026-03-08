Ne zanimaju ih ozbiljne veze: Četiri najveća srcolomca zodijaka

Nisu svi ljudi isti kada je riječ o ljubavi. Dok jedni brzo traže sigurnost, planove i jasnu definiciju odnosa, drugi uživaju u flertu, uzbuđenju i osjećaju slobode. Takvi se pojedinci često ne vežu lako, ne zato što ne mogu voljeti, nego zato što im je važnije da se ne osjećaju sputano. Nekima to dođe kao faza, nekima kao način života, a partneri pritom ponekad ostanu zbunjeni jer je početna kemija bila jaka, a nastavak nejasan.

Prema astrolozima, neki horoskopski znakovi imaju izraženu potrebu za kretanjem, novim doživljajima i promjenom. Oni mogu biti šarmantni, privlačni i vrlo uvjerljivi u trenutku, ali kad se očekuje ozbiljniji korak, brzo se povlače.

Blizanci

Blizanci su majstori komunikacije i flerta. Brzo osjete energiju druge osobe, znaju reći točno ono što zvuči dobro i lako stvaraju dojam bliskosti. U početku veze često djeluju potpuno uključeno: poruke lete, planovi se nižu, a razgovori idu do kasno u noć. No, čim osjete pritisak, očekivanja ili rutinu, mogu početi gubiti interes.

Njihov problem nisu nužno emocije, nego osjećaj da sve postaje predvidljivo. Blizanci vole spontana druženja i mogućnost da se stvari razvijaju bez jasnih okvira. Ako veza prerano dobije ozbiljan ton, oni se znaju ponašati kao da im netko oduzima zrak.

Zato ih se često doživljava kao srcolomce: ne zato što žele povrijediti druge, nego zato što je lako privući njihovu pažnju, ali teško ju je zadržati.

Strijelac

Strijelci se teško mire s idejom da nešto mora imati stroga pravila. Oni žele slobodu, prostor i osjećaj da mogu disati punim plućima. U ljubavi su često direktni, zabavni i puni entuzijazma pa se mnogi zaljube u njihovu energiju. No, kada odnos krene prema ozbiljnijem, Strijelci mogu postati nemirni i početi tražiti izlaz, čak i ako im je s tom osobom lijepo.

Njima je važan osjećaj da veza nije “teret”, nego dodatak životu. Ako imaju dojam da se od njih traži previše objašnjavanja, dogovaranja i prilagodbe, doživjet će to kao ograničenje. Strijelci često ne ostavljaju slomljena srca iz zlobe, nego iz potrebe da ostanu vjerni sebi.

Ponekad jednostavno nestanu iz odnosa čim im nešto postane preozbiljno, a drugoj strani ostane pitanje gdje je nestala ona početna strast.

Vodenjak

Vodenjaci su često magnetski privlačni baš zato što djeluju drukčije. Ne idu po šabloni, ne zalijepe se odmah i znaju zadržati distancu koja kod drugih izaziva još veću želju. U početku veze mogu biti vrlo zanimljivi, duhoviti i prisutni, ali čim osjete da druga strana želi klasičnu romantičnu dinamiku, počnu se povlačiti.

Kod Vodenjaka je česta situacija da mentalna povezanost postoji, ali emocionalno vezivanje ide sporije. Oni ne vole osjećaj da ih netko “posjeduje”, a ozbiljna veza im ponekad zvuči kao gubitak slobode i identiteta.

Zbog toga mogu ostaviti dojam hladnoće ili nedostupnosti, iako zapravo samo traže odnos u kojem se ne guše. Ako partner traži stalnu potvrdu i jasne deklaracije, Vodenjak se često udalji.

Ovan

Ovnovi su impulzivni, osobito na početku. Kada im se netko svidi, prilaze otvoreno, strastveno i bez puno taktike. To je dio njihove privlačnosti: uz njih je sve brzo, jasno i uzbudljivo. Međutim, isti taj temperament zna napraviti problem kad dođe vrijeme za mirnije faze veze, kompromis i svakodnevnu stabilnost.

Ovnovi se lako zapale, ali se jednako lako mogu i ohladiti ako osjete da odnos postaje prespor, previše zahtjevan ili pun razgovora o definicijama veze.

Ne vole previše analize i emocionalnog natezanja, pa ponekad naglo prekinu i nastave dalje. Druga strana tada ostaje povrijeđena jer je na početku dobila dojam velike odlučnosti i snažnih osjećaja, piše index.

