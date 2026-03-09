Sedmi američki vojnik poginuo u ratu protiv Irana

Sedmi pripadnik američkih oružanih snaga poginuo je u ratu koji Sjedinjene Američke Države (SAD) i Izrael vode protiv Irana, navedeno je u zvaničnom saopćenju.

Jedan pripadnik vojske podlegao je povredama zadobijenim tokom početnih iranskih napada, saopćeno je iz Centralne komande SAD-a (CENTCOM).

Navodi se da je vojnik teško ranjen u napadu na američke vojnike prošle sedmice u Saudijskoj Arabiji.

Saopćenje je objavljeno dan nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump prisustvovao povratku posmrtnih ostataka šest vojnika poginulih u ratu s Iranom. Tim povodom otputovao je u Zračnu bazu Dover u američkoj saveznoj državi Delaware, gdje je u subotu, 7. februara, održana ceremonija.

Po američkim izvorima, šest vojnika poginulo je u napadu dronom u Kuvajtu tokom prvih dana rata, prenosi DW, piše Fena.

