3 znaka kojima direktni Jupiter 10. marta donosi BLAGOSLOV: Povećanje plate ili selidba se kriju iza ćoška

Od 11. novembra 2025. godine, Jupiter je bio retrogradan u Raku, znaku povezanom sa domom, porodičnim vezama, pripadnošću i emocionalnom sigurnošću.

Zato se posljednjih nekoliko mjeseci možda činilo kao da se dešava rast, ali uglavnom iznutra: ponovno preispitivanje starih snova, ponovno pregovaranje o granicama i učenje šta bezbednost zaista znači.

Za tri dana, 10. marta, Jupiter će ponovo stupiti u direktan položaj pretvarajući spore unutrašnje promjene u vidljive rezultate.

To možete da zamislite kao trenutak kada univerzum konačno pritisne dugme “pošalji” na poruci koju ste pisali, brisali i ponovo napisali u 2 ujutru. Dakle, nakon 4 mjeseca, završava se jedan određeni ciklus.

Jupiter je povezan sa rastom, mogućnošću, smislom i samopouzdanjem da se kaže „da“ sljedećem poglavlju.

Tri horoskopska znaka će dobiti poseban blagoslov 10. marta 2026. godine, a direktni Jupiter će im pomoći da svjedoče pobedama koje su dugo čekali.

Napredak stiže u talasima: odluka, korak, pa vrata za koja niste znali da su otključana. Ako su vam se protekli mjeseci činili kao emotivni „administrativni posao“, 10. mart je dan kada se papirologija završava i beneficije konačno mogu biti isplaćene – po mogućnosti sa kamatom, a po mogućnosti bez još jednog iznenađujućeg obrasca.

3 horoskopska znaka kojima retrogradni Jupiter donosi uspjeh:

Rak

Jupiter se kreće kroz vaš znak od juna 2025. godine, a od 11. novembra 2025. godine je potpuno retrogradan u Raku – tako da ako ste osjećali kao da se vaš sjaj dešava iza zatvorenih vrata, niste to zamišljali.

Velika ekspanzija je bila unutrašnja: identitet, samopouzdanje i vrsta sigurnosti koja ne nestaje u trenutku kada neko drugi ima raspoloženje. Kada Jupiter krene direktno, rast ponovo postaje vidljiv, a pošto je Jupiter tradicionalno uzvišeni u Raku, rezultati se mogu neobično osjećati kao „na pravom mestu, u pravo vrijeme“.

Kada je u pitanju aspekt doma i porodice, moguće je da će se rešiti papirologija koja se dugo čekala, selidba će postati moguća ili će član porodice biti spreman da konačno razgovara o temi koju je dugo izbjegavao.

U nedelji koja slijedi, organizujte dokumenta, popravite nešto pokvareno ili raspremite jednu sobu.

Sa direktnim Jupiterom, sumnja u sebe koja se uvukla tokom retrogradnog kretanja počinje da gubi svoj glas. Možda ćete se osjećati spremnim da ponovo pokrenete projekat, promijenite svoj imidž ili ponovo stavite sebe u centar sopstvene priče.

Ovo je takođe tranzit samopouzdanja i tela. Rutine počinju da se zadržavaju jer se osjećaju kao posvećenost, a ne kao kazna – san, kretanje, hrana. Recite da vidljivosti malim koracima: predstavite ideju, objavite rad, zakažite sastanak. Ako se spotaknete, smijte se, resetujte se i nastavite dalje; Jupiter nagrađuje zamah. Podrška stiže kroz mentore i ljubazne kolege koji primijećuju vaš trud i otvaraju vrata.

Kada je u pitanju novac, Rakove očekuje poboljšanje u vidu povišice, beneficija na poslu ili pomoći koja im olakšava svakodnevicu.

Očekujte zamah sa prijavama, intervjuima i pregovorima, posebno kada vam je jasno šta ćete, a šta nećete nositi sa sobom. Ako gradite nešto – posao, kreativni rad, novu rutinu – Jupiter favorizuje sisteme koji vas hrane.

Vaša nova mantra je jednostavna: „Ako me košta mira, preskupo je.“ I da, to uključuje grupne razgovore koji djeluju kao drugi posao.

Bik

Biče, ti si jedan od znakova koji će najvjerovatnije osjetiti Jupiterov direktan pokret kao trenutak „stvari konačno kreću“, a ne samo kao vibraciju.

Jupiterova stanica u Raku reaktivira teme podrške, svakodnevne stabilnosti i mreža koje drže vaš život na okupu – porodicu, komšije, braću i sestre, bliske prijatelje i rutine koje vas drže prizemljenim.

U mnogim prognozama za mart 2026. godine, okretanje Jupitera direktno se opisuje kao popuštanje zastoja u rastu oko sigurnosti i temelja, što je vaš jezik ljubavi u najbukvalnijem smislu.

Ako su posljednjih nekoliko mjeseci bili neuredni – poremećaji rasporeda, nejasna očekivanja ili osećaj da ste naporno radili bez vidljivog napretka – direktni Jupiter može da obnovi tok. Možda ćete konačno čuti odgovor o ulozi, ugovoru, saradnji ili klijentu za koga ste pretpostavili da je upao u crnu rupu.

Energija Raka ističe svijet razgovora, dogovora i mreža podrške bliskih domu. Sa Jupiterom koji se ponovo kreće napred, veća je verovatnoća da će prava osoba odgovoriti, predstaviti vas, preporučiti vas ili jednostavno reći korisnu stvar u savršeno vrijeme. To je takođe moćan trenutak za popravku odnosa u kome su nesporazumi rasli tokom retrogradnih mjeseci.

Napravite prvi korak, pošaljite imejl, pitajte, nemojte da se plašite.

Ovo može biti srećan period za učenje i kretanje: kurs, sertifikat, nova vještina ili kratko putovanje koje budi ideje. Ako se problem sa uređajem, automobilom ili papirologijom odugovlači, zamah se vraća – pojavljuju se rješenja, zakazuju se termini, stižu delovi.

Za Bika, blagoslovi često stižu u obliku nečega čega se može dotaći: povećanje plate, povraćaj novca, bolja cijena, podržavajući resurs, poboljšanje doma koje čini svakodnevni život mirnijim. Jupiter u Raku je povezan sa mogućnostima vezanim za imovinu i porodični život, a kada se okrene direktno, kašnjenja oko ovih tema mogu se riješiti.

Ovo je takođe prozor za pametne finansijske odluke koje smanjuju dugoročni pritisak: konsolidacija, refinansiranje, budžetiranje ili pregovaranje o planu otplate koji ne opterećuje vaš nervni sistem.

Ako delite resurse sa porodicom ili partnerom, očekujte da će se pregovori poboljšati. Blagoslov može biti pomoć oko računa, situacija sa cimerom koja se konačno stabilizuje ili pametniji način podele troškova. Ovo je takođe odlična energija za prodaju onoga što vam više nije potrebno, nadogradnju osiguranja i izgradnju rezerve za hitne slučajeve – dosadno, da, ali duboko srećno.

Ako se pitate kako da koristite ovu energiju: izaberite jedno područje za stabilizaciju i posvetite mu se naredne četiri nedjelje. Bik napreduje kada je napredak dosledan, a ne haotičan. Ne treba vam dramatično preuređenje; potreban vam je jasan plan i strpljenje da ga pratite.

To je u osnovi vaša supermoć. Dok Jupiter dobije na brzini kasnije u martu, rezultati mogu izgledati kao „uspeh preko noći“… izgrađen od koraka koje ste tiho preduzeli kada niko nije aplaudirao.

Škorpija

Škorpije, Jupiter koji se direktno kreće u Raku može vam se činiti kao da se univerzum konačno seća da ste osoba sa dobrim izgledima u budućnosti, a ne samo detektiv koji prikuplja dokaze. Retrogradni mjeseci su vas podstakli da preispitate u šta verujete, šta gradite i kakva vam je emocionalna sigurnost zapravo potrebna da biste rasli.

U širim prognozama za mart 2026. godine, Jupiterovo direktno kretanje povezano je sa obnovljenom emocionalnom snagom i stabilnijim osećajem sigurnosti – upravo gorivom koje vam je potrebno da preuzmete rizik koji se isplati.

Ovo je vrsta tranzita koja vas nagrađuje za dugoročno razmišljanje. Ako su prijave, vize, školski planovi, ideje za objavljivanje ili pravna pitanja bila spora ili neizvesna, Jupiter direktno može donijeti jasnoću i kretanje. Takođe može oživjeti priliku za koju ste pretpostavljali da je prošla – razgovor sa mentorom, poziv, predlog.

Širite se ka životu koji se osjeća smisleno i zaštićeno. Jupiter u Raku pita: „Da li me ovo hrani?“ i ako je odgovor da, vrata se otvaraju. Obratite pažnju na ponude koje uključuju preseljenje, učenje ili mentorstvo. Čak i kratko putovanje može resetovati vašu perspektivu i pokrenuti novu strategiju.

Ako ste radili na rukopisu, kursu ili pravnom planu, postavite konkretan rok posle 10. marta i preduzmite jedan merljiv korak svake nedelje. Jupiter nagrađuje dosledno praćenje – vašoj budućnosti nije potrebna drama, već kretanje. I da, planiranje se računa kao akcija kada ga zakažete.

Direktni Jupiter može donijeti ljude i sisteme koji pružaju podršku: terapeuta koji vam konačno odgovara, ljekara koji vas shvata ozbiljno, prijatelja koji se pojavljuje bez potrebe za predstavom. Ovo je takođe snažno vrijeme za iscjeljenje porodičnih narativa ili problema sa povjerenjem koji su činili da „primanje“ djeluje nesigurno.

Takođe, dajte prioritet oporavku. Jupiter direktno može poboljšati vaš san i emocionalnu regulaciju kada prestanete da tretirate iscrpljenost kao osobinu ličnosti. Zaštitite svoje vreme kao što štitite svoje tajne.

Odmorna Škorpija je sada praktično nezaustavljiva. Mala vježba: prihvatite jednu ljubaznu ponudu bez da odmah pokušate da je uzvratite. Dozvoljeno vam je da primite bez da je pretvorite u transakciju.

Ako ste u vezi, obratite pažnju na to ko poštuje vaše granice, a da se ne ponaša kao da zaslužuje trofej. Ako ste u vezi, obratite takođe pažnju na praktičnu podršku: zajedničke kućne poslove, zajedničke ciljeve, zajednički emocionalni rad. Jupiterov blagoslov ovde često stiže kao stabilnost: ona vrsta gdje konačno možete izdahnuti i prestati da tražite sljedeću cipelu koja će vas gurnuti.

Za Škorpiju, dugo odlagani blagoslov je vjera – vjera u vaš sljedeći korak, vaš glas i vašu sposobnost da izgradite život koji vas drži. Kada Jupiter ide direktno, lakše je izabrati rast bez izdaje vaše potrebe za dubinom. Ne morate da napustite svoje instinkte; samo morate da im dozvolite da vas vode ka širenju umjesto ka oklopu, piše glossy.

