Pasta za zube bolja i od sode bikarbone: Ove površine čisti kao od šale

Takođe, pasta pomaže u otklanjanju mrlja od kafe ili čaja na šoljama: nanesite je na vlažnun spužvicu, istrljajte, a potom dobro isperite.

Još jedno korisno rješenje je da se pasta nanese na unutrašnju stranu plastičnih kutija s ostacima hrane koje su požutjele ili zadržavaju neprijatan miris. Ostavite preko noći, a ujutru operite, prenosi B92.

2. Sprečavanje zamagljivanja ogledala

Jedan trik koji često koriste domaćice jeste nanošenje male količine paste na ogledalo neposredno prije tuširanja. Ovo stvara tanki film koji djeluje kao barijera protiv kondenzacije i sprečava da para zamagli staklo. Nakon nanošenja, prebrišite mekanom krpom ili mikrofiber tkaninom.

3. Čišćenje fuga između pločica

Fuge u kuhinji i kupatilu često skupljaju prljavštinu i postaju tamne. Stručnjaci preporučuju da se mala količina paste nanese na staru zubnu četkicu i da se trljanjem očiste spojevi pločica.

Zašto pasta za zube ima ovakva svojstva?

Zubna pasta sadrži fine abrazivne sastojke i sredstva za izbjeljivanje, što je čini prikladnom za uklanjanje mrlja i naslaga.

Uz to, u kontaktu s vlagom može pomoći razgradnju masnoća i prljavštine. U tim situacijama ona radi kao blago abrazivna pasta, ali je dovoljno nježna da ne ošteti većinu površina.

