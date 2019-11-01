Ginekolog: Evo koliko mjeseci smijete nositi i prati isti donji veš, poslije toga mora da se baci

Jastuke bi, navodno, trebalo mijenjati svake dvije godine. Četkica za zube važi za pravo leglo bakterija i preporučuje se zamjena najmanje na šest mjeseci. A sada je stigla i preporuka koja se tiče donjeg veša – trebalo bi ga bacati i kupovati novi svakih šest mjeseci.

Prema pisanju lista Financial Times, ljekari uglavnom savjetuju da se donji veš mijenja na svakih šest do devet mjeseci, jer pranje ne uklanja u potpunosti sve nečistoće i mikroorganizme. Ova preporuka nije nova. Brojni savjeti dostupni na internetu navode da je optimalan vijek trajanja između šest i dvanaest mjeseci. Jedan konsultant ginekolog je još 2021. godine izjavio za Independent da bi gornja granica mogla biti oko 50 pranja za par pamučnog donjeg veša.

U praksi, međutim, malo ko se striktno pridržava takvih smjernica. Mnogi komadi donjeg veša u prosječnim domaćinstvima znatno su stariji od preporučenog roka. I dok se to često doživljava kao bezazleno, istraživanja pokazuju da određene bakterije, virusi i gljivice ne budu u potpunosti eliminisani ako se veš pere na temperaturama nižim od 60 stepeni. Još neprijatniji podatak iz naučnih radova navodi da prosječan par donjeg veša može sadržavati oko 0,1 gram fekalnih ostataka.

Takve informacije podstiču mnoge da razmisle o obnovi ladice s donjim vešom. Međutim, odlazak u prodavnicu danas često znači suočavanje s ogromnim izborom modela i materijala, uz nazive koji zvuče gotovo tehnički: tange, mikrofiber šorts bez vidljivih ivica, brazilski krojevi, modeli s „nevidljivim komforom“. U moru specijalizovanih linija i inovativnih tkanina, potraga za jednostavnim, klasičnim pamučnim modelima ponekad djeluje kao pravi izazov, prenosi Nova.

Koliko često treba mijenjati donji veš?

Donji veš je tokom cijelog dana u neposrednom i dugotrajnom kontaktu s kožom, naročito s intimnim dijelovima tijela. Upravo zbog toga, kako objašnjava doktorka Širin Lahani iz klinike Elite Aesthetics, koja se bavi estetskom medicinom i intimnim zdravljem, tkanina upija značajnu količinu mrtvih ćelija kože, ali i bakterija. Riječ je i o prirodnim, „dobrim“ bakterijama koje su normalan dio mikroflore, ali i o potencijalno štetnim mikroorganizmima koji se mogu javiti usljed infekcija poput kandidijaze ili polno prenosivih bolesti.

Dr Lahani naglašava da čak i ako se donji veš redovno pere i nakon pranja izgleda i miriše svježe, to ne znači da je u potpunosti higijenski ispravan. Istraživanja pokazuju da pranje u veš-mašini ne uklanja uvijek sve bakterije, uključujući i ešerihiju koli. Iako većina bakterija ne izaziva ozbiljne probleme, dugotrajno zadržavanje određenih mikroorganizama može povećati rizik od urinarnih infekcija, iritacija i pojačanog sekreta.

Zbog toga ona savjetuje da se donji veš mijenja najmanje jednom godišnje, uz napomenu da postoje izuzeci. Na primjer, komade koji se redovno nose tokom intenzivnih aktivnosti poput vježbanja trebalo bi mijenjati i češće, jer su izloženi većoj količini znoja i trenja.

Pravilo 50 pranja

Za one kojima je teško razmišljati o zamjeni donjeg veša u vremenskim intervalima, postoji i drugačiji pristup – takozvano pravilo 50 pranja.

Narendra Pisal, konsultant ginekolog iz klinike London Gynaecology, ističe da učestalost zamjene zavisi i od toga koliko komada neko posjeduje. Dok neki ljudi naizmjenično nose svega nekoliko pari, drugi imaju znatno veću kolekciju, pa se pojedini komadi rjeđe koriste i sporije troše.

Zbog toga se neki parovi habaju brže od drugih. Pisal smatra da je gornja granica od oko 50 pranja razumna za jedan par pamučnog donjeg veša. Ipak, ako donji veš izaziva iritaciju, žuljanje, crvenilo ili je oštećen i pocijepan, trebalo bi ga zamijeniti i prije tog roka, prenosi Novi.

