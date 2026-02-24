Retrogradni Merkur u Ribama – Inventura prošlosti

Ovaj period može biti teško držati stvari pod kontrolom, stoga je pravi trenutak da počnemo polako razvijati povjerenje u život i njegove procese, uskladiti se s onim što danas možemo.

Retrogradno kretanje Merkura znakom Riba odvija se unutar 26.2. i 20.3.. Obuhvatit će prostor između 22′ i 8′ tog znaka, a ovaj ciklus u potpunosti završava kada Merkur izađe iz sjene, što će biti 9.4..

Posljednji put Merkur se kretao tim znakom od 31.3. do 7.4. prošle godine pa se sada vraćamo na slične teme – nedovršene razgovore, neizrečene osjećaje i odluke koje su tada ostale “u magli”, ali sada traže jasnoću i završetak.

Što očekivati?

Ovo je vrijeme mentalne magle. Možda nemamo kapacitet kvalitetno procesuirati sve informacije koje dolaze do nas. Treba nam vremena da shvatimo. Često smo negdje u prostoru između, niti naprijed, niti nazad. Um nas vodi u prostore nedovršenog, tamo gdje nismo na miru, tamo gdje nema dovoljno jasnoće. Treba nam više energije da zadržimo fokus i koncentraciju.

Nešto se pokazuje ili otkriva. Jedna tajna, osoba koju nismo dugo vidjeli, inspiracija koja nas vodi u jednu davno izgubljenu, a nikad ostvarenu ideju ili plan. Povratak onome što nikada nije do kraja ispričano, odžalovano ili dovršeno.

Nešto iz prošlosti se sada ne vraća da bi nas zbunilo, već da bi se razotkrilo –poruka, prešućena emocija, san, nešto zaboravljeno, izgubljeno ili osoba koja nosi dio naše nedovršene unutarnje priče.

U Ribama, Merkur ne govori glasno – on šapuće kroz intuiciju, snove i sjećanja. Ono što se sada pokazuje možda nema logično objašnjenje, ali ima dubok unutarnji smisao.

I kao obično, u vrijeme retrogradnog Merkura pripremimo se na zastoje, odgode, neočekivane promjene smjera, možda i poneki kvar.

Što činiti?

Osluškujte intuiciju, ako vam nešto ne miriši kao dobro, vjerojatno ste u pravu, iako nemate dokaza. No ne žurite s odlukom. Dajte si vremena.

Zapisujte sve što smatrate važnim, od ideja, snova, do termina za sastanke i dogovore.

Provjeravajte vjerodostojnost informacija i poruka koje dolaze do vas. Prije nego što stisnete tipku pošalji, pročitajte još jednom poruku koju šaljete.

Dovršite što ste započeli, zatvorite stara poglavlja, udaljite se od onoga što vas stavlja u stanje nemira. Samo si dajte vremena, ništa neće pobjeći.

Što izbjegavati?

Nije povoljno vrijeme za sklapanja ugovora, potpisivanje važnih dokumenata i kupovinu skupocjenih stvari, čak i odjeće.

Julijana Oremović

