Retrogradni Merkur svima pravi haos: Donosi novac i sreću samo za 1 znak horoskopa!

Retrogradni Merkur često se opisuje kao astrološki period nesporazuma, kašnjenja i haosa, ali ne mora biti negativan za sve. Prvi retrogradni Merkur 2026. godine je od 26. februara do 20. marta, piše naj žena.

Iako se ovaj period često povezuje s izazovima u komunikaciji i planiranju, astrolozi ističu da ovog puta znak Riba može imati koristi od ove retrogradne.

Za razliku od uobičajenog astrološkog straha od retrogradnog Merkura, Ribe imaju šansu da:

izbjegnu iluzije i zablude koje su ih možda kočile proteklih godina,

slušaju svoju intuiciju i koriste je kao vodič za buduće odluke,

unaprijede unutrašnju jasnoću i emocionalnu stabilnost.

Astrolozi za portal “Your Tango” naglašavaju da ovaj retrogradni period ne mora biti samo preispitivanje prošlosti, već i vrijeme rasta i pozitivne transformacije, posebno za znakove sa razvijenom intuicijom kao šti su Ribe.

Da bi Ribe iskoristile ovaj retrogradni Merkur na pravi način, savjetuje se da:

slušaju svoj unutrašnji glas i osjećaj prije donošenja važnih odluka, jer ih on nikada ne vara

budu otvorene za introspekciju i razumijevanje obrazaca ponašanja,

ne dopuste kritičke misli da ih odvrate od samopouzdanja,

koriste ovaj period za duhovni i lični razvoj.

Retrogradni Merkur može doneti nesporazume, ali ovog puta znaku Riba donosi posebnu šansu da sagleda sve iz novog ugla i krene u ostvarivanje svojih ciljeva.

Facebook komentari