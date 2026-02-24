Retrogradni Merkur svima pravi haos: Donosi novac i sreću samo za 1 znak horoskopa!

Retrogradni Merkur često se opisuje kao astrološki period nesporazuma, kašnjenja i haosa, ali ne mora biti negativan za sve. Prvi retrogradni Merkur 2026. godine je od 26. februara do 20. marta, piše naj žena.
Iako se ovaj period često povezuje s izazovima u komunikaciji i planiranju, astrolozi ističu da ovog puta znak Riba može imati koristi od ove retrogradne.
Za razliku od uobičajenog astrološkog straha od retrogradnog Merkura, Ribe imaju šansu da:
izbjegnu iluzije i zablude koje su ih možda kočile proteklih godina,
slušaju svoju intuiciju i koriste je kao vodič za buduće odluke,
unaprijede unutrašnju jasnoću i emocionalnu stabilnost.
Astrolozi za portal “Your Tango” naglašavaju da ovaj retrogradni period ne mora biti samo preispitivanje prošlosti, već i vrijeme rasta i pozitivne transformacije, posebno za znakove sa razvijenom intuicijom kao šti su Ribe.
Da bi Ribe iskoristile ovaj retrogradni Merkur na pravi način, savjetuje se da:
slušaju svoj unutrašnji glas i osjećaj prije donošenja važnih odluka, jer ih on nikada ne vara
budu otvorene za introspekciju i razumijevanje obrazaca ponašanja,
ne dopuste kritičke misli da ih odvrate od samopouzdanja,
koriste ovaj period za duhovni i lični razvoj.
Retrogradni Merkur može doneti nesporazume, ali ovog puta znaku Riba donosi posebnu šansu da sagleda sve iz novog ugla i krene u ostvarivanje svojih ciljeva.