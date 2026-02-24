Ulaze u val obilja: Portal pomrčina ovim znakovima donosi novčanu sreću!

U portalu između dvije pomrčine, Sunca i Mjeseca, začinjenim retrogradnim Merkurom, za 3 horoskopska znaka otvaraju se vrata novčane sreće.

Astrološke konfiguracije do 1.3.2026. posebno idu u prilog trima znakovima Zodijaka, pojačavajući njihove šanse za zaradu, nove profesionalne mogućnosti i veću financijsku stabilnost.

Bez obzira na to imate li već jasne planove za financijski rast ili se još uvijek ustručavate riskirati, naredni dani vas pozivaju da ostanete otvoreni i pažljivi na znakove.

Ključni trenutak tjedna je početak retrogradnog Merkura u Ribama. Iako se retrogradnost Merkura često povezuje s kašnjenjima ili zbrkom, ovoga puta ide vam u prilog: vraća u prvi plan stare ideje, napuštene projekte i financijske prilike koje ste ignorirali ili odgađali.

Osim toga, nalazimo se u portalu pomrčina, razdoblju poznatom po brzim promjenama, otkrićima i neočekivanim skokovima. Ostanite budni i dosljedni u svojoj želji za materijalnim napretkom.

Bik

Vrijeme je za akciju. Mjesec u prvoj četvrti u Blizancima označava prekretnicu koja traži da napravite konkretan korak prema svojim financijskim ciljevima.

Možda ćete se suočiti s izborom između brzih dobitaka i dugoročnog uspjeha. Ne dopustite da vas sumnje sputavaju. Odaberite opciju koja je u skladu s vašim glavnim ciljevima.

Ova energija vam nudi priliku da započnete novi financijski projekt, prijavite se za posao ili usvojite zdraviju strategiju upravljanja novcem.

Intuicija sada igra veliku ulogu, ali jednako je važno da prepoznate vlastitu vrijednost. Imate prirodan talent za izgradnju financijske stabilnosti i ovaj tjedan vas izaziva da razmišljate šire.

Novi početak je na dohvat ruke, ako djelujete sa samopouzdanjem.

Vodenjak

Vaše financijske zasluge izlaze na vidjelo, aktivira vam se područje novca i obilja. Sjeverni čvor ukazuje na smjer vaše sudbine, a Sunce vam daje moć da zatražite ono što vam s pravom pripada.

Energija Riba donosi neočekivane mogućnosti, ali i ključnu lekciju ravnoteže: financijski uspjeh ne mora doći na račun vašeg osobnog vremena ili blagostanja.

Odaberite one opcije koje grade stvarno i trajno obilje.

U subotu, 28.2., retrogradni Merkur nalazi se u gotovo egzaktnoj konjunkciji s Venerom u Ribama, podsjećajući vas na stari san ili napušteni životni smjer.

Jarac

Tražite i gradite ono što zaslužujete. Mars je u Vodenjaku i potiče vašu želju za financijskom neovisnošću. Ovaj tranzit mogao bi donijeti neočekivani dobitak, problem s imovinom ili čak nasljedstvo.

Dublje u sebi, međutim, ova energija vam pomaže shvatiti što doista zaslužujete, čak i ako u prošlosti niste dobili podršku ili sigurnost koja vam je bila potrebna.

U petak, 27.2., napeti aspekt (kvadrat) između Marsa i Urana donosi veliku promjenu: financijski uspjeh isprepleten je s kreativnošću i osobnom slobodom.

Možda će biti potrebno iscijeliti stare strahove od oskudice, ali nagrada je dugoročna: pristup vašim autentičnim talentima i drugačiji, prosperitetniji život od onoga koji ste poznavali.

Važno je da sebi dopustite iskusiti obilje za koje ste se trudili, pišu sensa.mondo.

