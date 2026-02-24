Ožujak/mart 2026. donosi jasan zaokret u životu ova četiri znaka Zodijaka

U ožujku/martu 2026. na nebu se slaže kombinacija aspekata koja neće proći tiho. Za nekoliko horoskopskih znakova taj mjesec označit će jasan rez s dosadašnjim životom i početak potpuno novog smjera.

Ožujak/mart 2026. je mjesec u kojem se na nebu događa dovoljno toga da se osjeti stvarna promjena tempa. Na samom početku mjeseca odvija se totalna pomrčina Mjeseca u Djevici koja pojačava osjećaj da se nešto privodi kraju, i to ne samo na površini, nego u samoj strukturi svakodnevice i navika.

Nedugo zatim slijedi mlad Mjesec u Ribama koji donosi novu početnu energiju na razini emocija, intuicije i unutarnjeg smjera, dok prelazak Sunca u Ovna 20.3. označava početak nove astrološke godine i daje cijeloj priči ton pokreta i akcije.

U pozadini se odvijaju sporiji, ali vrlo utjecajni procesi: Saturn prolazi prvim stupnjevima Ovna, u spoju s Neptunom pa se godinama nakupljene teme oko granica, odgovornosti i realnosti sada susreću s pitanjem smisla i vizije. Jupiter u Raku 10.3. kreće direktno nakon dužeg retrogradnog razdoblja i na subjektivnoj razini donosi osjećaj da se stvari koje su “stajale” napokon mogu pokrenuti u konkretnijem smjeru.

Svi horoskopski znakovi osjećat će ovu kombinaciju tranzita kao zgušnjavanje događaja i odluka, ali za četiri znaka naglasak je znatno jači. Kod ova četiri znaka aktiviraju se ključne životne osi – dom i karijera, identitet i odnosi, zdravlje i način rada, vrijednosti i samopouzdanje – pa se ožujak/mart 2026. lako prepozna kao mjesec nakon kojeg više ne žive na isti način kao prije.

Rak

Rakovi u ožujak/mart ulaze s Jupiterom u svom znaku. Planet ekspanzije 10.3. kreće direktno i sve što se zadnjih mjeseci vrtjelo u pozadini sada želi postati vidljivo: planovi, ambicije, davno ugašene želje.

Pomrčina Mjeseca u Djevici aktivira područje svakodnevice, komunikacije i načina razmišljanja. Mnogima se tada slomi strpljenje za razgovore koji se stalno vrte u krug, za poruke koje troše živce, za obaveze koje ničemu ne vode. Umor od “sitnih stvari” postaje signal da je dosta.

Ribe za Rakove simboliziraju širenje horizonta. Sunce i mlad Mjesec u Ribama otvaraju pitanja smisla: u što želite ulagati vrijeme, što želite učiti, kakve životne izbore možete podržati i glavom i srcem. Ovdje se često pojavi želja za novim putevima – doslovno (putovanja, inozemstvo, studij) ili simbolički (drugačiji svjetonazor, duhovni rad, novi koncept života).

Kada Sunce 20.3. uđe u Ovna, fokus prelazi na vidljiv dio Vaše priče – posao, status, ulogu u društvu. Saturn gore na vrhu karte traži zrelost: jasniji izbor, jasnije ciljeve i strukturu. Mnogi Rakovi u tom razdoblju donose odluke koje mijenjaju smjer karijere ili način na koji rade.

Novo poglavlje za Rakove ne prepoznaje se po jednom događaju, nego po tome što prestajete sebe stavljati na zadnje mjesto. Od ožujka/marta 2026. više Vam nije prihvatljivo da svi drugi znaju što žele od Vas, a Vi nemate pravo na vlastite planove.

Blizanci

Blizanci obično drže otvorenih više mogućnosti odjednom, ali ožujak/mart 2026. traži selekciju. Pomrčina u Djevici dotiče temelje – dom, obitelj, osjećaj sigurnosti. Može se promijeniti mjesto stanovanja, odnosi u kući, način na koji ste povezani s roditeljima ili članovima obitelji. Umjesto navike “nekako će se već posložiti”, postaje jasno da treba jasna odluka.

Ribe za Blizance simboliziraju karijeru i opći smjer. Sunce, Merkur i mlad Mjesec u tom području otvaraju reviziju svega što ste do sada gradili: naslova, uloga, ciljeva. Vraćaju se stare ideje ili prilike, ali sada ih gledate drugim očima. Pojavljuje se pitanje je li ono što radite u skladu s Vašom stvarnom prirodom ili samo s potrebom da budete “korisni” i stalno dostupni.

Jupiter u Raku kreće direktno u zoni novca i osobne vrijednosti. To je trenutak kada jasno uviđate razliku između posla koji troši i posla koji hrani. Blizanci koji su godinama radili ispod svoje cijene počinju pregovarati drugačije, povlače se iz suradnji koje ne poštuju njihovo vrijeme i znanje, traže uvjete pod kojima mogu dugoročno funkcionirati.

Saturn u Ovnu testira dugoročne planove i mrežu ljudi oko Vas. Dio veza se učvršćuje, dio se gasi. Ožujak donosi prirodno “prosijavanje”: više ne želite trošiti energiju na kontakte koji postoje samo iz navike.

Novo poglavlje za Blizance počinje onog trenutka kada prestanete čuvati sve opcije otvorenima. Ožujak/mart 2026. pomaže da jasno vidite gdje želite živjeti, što želite raditi i s kim se stvarno vidite u budućnosti.

Vaga

Vage često drže konce među ljudima, umiruju situacije i balansiraju tuđe emocije. Ožujak/mart 2026. pokazuje koliko to košta. Pomrčina u Djevici prolazi kroz područje potisnutih sadržaja. Sve ono što ste godinama gurali u stranu da bi okolina bila zadovoljna, sada izlazi na površinu kroz umor, nesanicu, tijelo koje počinje slati vrlo jasne signale.

Ribe su za Vage polje svakodnevnog rada i zdravlja. Sunce i mlad Mjesec ondje otvaraju pitanje ritma: koliko radite, kako radite, kako se oporavljate. Retrogradni Merkur vraća na stol teme koje ste pokušali riješiti “u hodu” pa se sada vidi da ste neke granice prešli davno.

Jupiter u Raku donosi veću vidljivost i veći pritisak odgovornosti. Može doći do napredovanja, većeg projekta ili pojačane izloženosti. Ako je baza stabilna, ovo razdoblje može biti snažan iskorak. Ako nije, donosi jasnu poruku da ne možete dalje istim tempom i istim načinom rada.

Saturn u Ovnu prolazi područjem partnerstava. Odnosi koji imaju realnu snagu i spremnost na rast sada dobivaju novu razinu ozbiljnosti. Ondje gdje nema reciprociteta, pukotine postaju vidljive i više se ne mogu prekriti lijepim riječima.

Novo poglavlje za Vage kreće od jedne jednostavne promjene: ravnoteža više ne znači da su svi zadovoljni, nego da Vi više ne plaćate tuđi mir vlastitim zdravljem.

Ribe

Za Ribe je ožujak/mart 2026. jedan od ključnih mjeseci cijele godine. Sunce je u Vašem znaku, mlad Mjesec događa se u Ribama, a veći dio mjeseca Merkur hoda retrogradno upravo kroz Vaš znak. Fokus nije na tome što se događa “vani”, nego na tome kako sebe doživljavate i gdje ste se kroz godine izgubili u tuđim očekivanjima.

Retrogradni Merkur vraća Vas na stara uvjerenja o sebi: što mislite da smijete tražiti, koliko ste navikli popuštati, gdje ste preuzeli uloge koje Vas iscrpljuju. Mlad Mjesec u Ribama donosi trenutak tišine u kojem postaje jasnije tko ste sada, iza svih priča koje ste nosili iz prošlosti.

Kad Sunce pređe u Ovna, priča se spušta u praktičnu razinu. Ovnu u Vašoj karti odgovara polje vlastitih resursa: novac, energija, vrijeme, konkretne vještine. Saturn u istom znaku traži da s tim počnete postupati odgovornije. Ribe se često oslanjaju na intuiciju i tok, ali sada postaje važno da postoje i struktura, plan, dogovor.

To razdoblje donosi odluke koje mogu izgledati jednostavno, ali mijenjaju cijelu dinamiku: počinjete naplaćivati ono što ste radili besplatno, smanjujete broj obaveza koje jedva stižete, odbijate uloge koje su se godinama podrazumijevale.

Novo poglavlje za Ribe ne izgleda kao nagli zaokret, već kao niz jasnih “da” i “ne” koji napokon odražavaju tko ste i što Vam treba, piše ATMA.

