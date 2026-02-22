Sedmični horoskop od 23. februara do 2. marta: Kraj mjeseca donosi jake promjene, evo koji će znak najviše pogoditi

Posljednja nedjelja februara i sam početak marta donose prelaz iz introspektivne u dinamičniju energiju. Mnogi će osetiti potrebu da presjeku ono što ih koči i jasnije definišu ciljeve. Emocije su naglašene, ali i motivacija da se napravi konkretan korak naprijed.

Ovan

Pred vama je nedelja odluka. Na poslu se otvara prilika da pokažete inicijativu, ali pazite da ne reagujete impulsivno. U ljubavi dolazi do iskrenog razgovora koji može promeniti dinamiku odnosa. Slobodni Ovnovi privlače osobu snažnog karaktera.

Bik

Fokus je na finansijama i sigurnosti. Mogući su dodatni troškovi, ali i šansa za novi izvor prihoda. Emotivno ste stabilniji nego ranije, a partner pokazuje više razumevanja. Obratite pažnju na ishranu i odmor.

Blizanci

Komunikacija vam je najjače oružje. Očekuju vas važni razgovori i dogovori. U ljubavi dolazi do flerta ili poruke koja vas izbacuje iz rutine. Kraj nedjelje donosi potrebu da usporite i saberete utiske.

Rak

Emocije su pojačane i moguće je vraćanje na stare teme. Pokušajte da ne analizirate previše prošlost. Na poslu dolazi do razjašnjenja situacije koja vas je opterećivala. Vikend je idealan za porodično okupljanje.

Lav

Ovo je vaša nedelja za društvene kontakte. Poziv ili susret mogu pokrenuti novu poslovnu priču. U ljubavi ste harizmatični i primećeni. Slobodni Lavovi mogu započeti dopisivanje koje brzo prerasta u nešto ozbiljnije.

Djevica

Praktičnost vam donosi prednost. Završavate obaveze koje su se gomilale. Moguća je pohvala od nadređenih. U ljubavi je važno da ne kritikujete previše partnera. Slobodne Djevice privlači neko iz poslovnog okruženja.

Vaga

Potrebna vam je promena rutine. Planiranje putovanja ili nova ideja vraćaju vam elan. Ljubavna situacija se stabilizuje, ali samo ako jasno kažete šta očekujete. Finansije su pod kontrolom.

Škorpija

Intenzivna nedelja na emotivnom planu. Moguće su ljubomorne scene ili duboki razgovori. Na poslu dobijate informaciju koja mijenja planove. Intuicija vam je snažna – oslonite se na nju.

Strijelac

Partnerstva su u fokusu. Bilo da je rijječ o poslu ili ljubavi, potrebno je više kompromisa. Slobodni Strelčevi mogu upoznati nekog kroz zajedničke prijatelje. Kraj nedelje donosi olakšanje.

Jarac

Obaveze su pojačane, ali vi ste u elementu. Organizacija vam pomaže da sve držite pod kontrolom. Ljubav je u drugom planu, ali partner može tražiti više pažnje. Povedite računa o energiji i snu.

Vodolija

Kreativnost je naglašena. Idealno je vreme za nove projekte i ideje. U ljubavi dolazi do iznenadnog obrta – neko vam jasno pokazuje interesovanje. Finansijska situacija se postepeno popravlja.

Ribe

Osjećate potrebu za mirom i povlačenjem. Dom i porodica su u prvom planu. Na poslu izbjegavajte sukobe i ne donosite ishitrene odluke. Emotivno ste nježni i romantični, a partner to primijećuje, piše naj žena.

Facebook komentari