Spremite se za pare i leptiriće u stomaku: Od danas se sve mijenja za 3 horoskopska znaka

Dana 22. februara 2026. godine, tokom tranzita rastućeg Mjeseca u znaku Bika, tri horoskopska znaka osjetit će snažan talas optimizma, samopouzdanja i unutrašnje snage. Ovaj lunarni aspekt donosi jasnoću, emocionalnu stabilnost i potvrdu da su na pravom putu, ističe astrolog Rubi Miranda.

Za tri znaka Zodijaka, ovo je trenutak kada konačno shvataju da su sve vrijeme imali odgovor u sebi.

BIK

Shvatate da ste od početka bili u pravu. Intuicija vas nije prevarila, samo ste dozvolili drugima da utiču na vaše odluke. Ovaj lunarni tranzit donosi vam dokaz da ste ostvarili ono što ste planirali. Samopouzdanje raste, a optimizam postaje vaš pokretač.

Ulazite u novu eru nade. Najvažnije je to što nikada niste dotakli dno, snaga je oduvek bila u vama. Sada se ponovo uzdižete, jači nego ikada.

RAK

Rastući Mjesec u Biku donosi vam emotivnu sigurnost koja vam je bila potrebna da se vratite na pravi put. Iako ste u prethodnom periodu mogli osećati nesigurnost, sada shvatate da je to bila samo prolazna faza.

Tokom ovog lunarnog tranzita postaje vam jasno da vam ništa ne nedostaje. Preispitivali ste sebe, ali sada uviđate sopstvenu snagu. Nada se vraća i ovaj put ostaje. Pred vama je period sreće i blagostanja. Tuđe sumnje više nemaju moć nad vama.

ŠKORPIJA

Lako je upasti u loše raspoloženje i pomisliti da je to trajno stanje, ali vi sada birate drugačije. Rastući Mjesec u Biku daje vam snagu da se „probudite“ i vratite u igru. Spremni ste za akciju, radost i povjerenje.

Znate da se sreća manifestuje vjerom u sebe, piše “Your Tango”. Zato sada preuzimate kontrolu nad svojim mislima i vraćate ličnu moć. Nada je živa i dolazi iz vas, prenosi naj žena.

Facebook komentari