“PUTIN JE ZAPOČEO TREĆI SVJETSKI RAT, NEĆE SE ZAUSTAVITI NA UKRAJINI” – Šok prognoze Zelenskog: “Oni žele svijetu da…”

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je ruski predsjednik Vladimir Putin već započeo treći svjetski rat i da mora biti zaustavljen, piše espreso.

Zelenski je u intervjuu za BBC u Kijevu, koji je objavljen danas, rekao da bi Ukrajina mogla da završi rat kao pobednik. Oštro se usprotivio “cijeni” za prekid vatre koju zahteva Putin, odnosno povlačenju sa strateški važnih teritorija koje Rusija nije uspjela još vojno da zauzme uprkos velikim gubicima.

Zelenski je rekao da je Putin već započeo treći svjetski rat, a da je jedini odgovor snažan vojni i ekonomski pritisak kako bi bio primoran da se povuče.

– Vjerujem da ga je Putin već započeo. Pitanje je koliko će teritorije uspeti da zauzme i kako ga zaustaviti… Rusija želi da svijetu nametne drugačiji način života i da promijeni živote koje su ljudi izabrali za sebe – rekao je on.

O ustupanju ostatka Donjecka: “Ja to vidim kao napuštanje”

Rusija traži da Ukrajina preda 20% istočne oblasti Donjeck – komad zemlje koji još vojno nije osvojila a na kojem se nalaze utvrđeni ukrajinski gradovi, uključujući Pokrovsk, Slovjansk i Kramatorsk – kao i dodatnu teritoriju u južnim oblastima Herson i Zaporožje. Zelenski je rekao da on to ne posmatra samo kao teritoriju.

– Ja to vidim kao napuštanje – slabljenje naših pozicija, napuštanje stotina hiljada naših ljudi koji tamo žive. Tako ja to vidim. I siguran sam da bi takvo “povlačenje” podelilo naše društvo – rekao je on BBC-u.

“Putin će željeti da nastavi rat”

Zelenski je takođe ocenio da bi to zadovoljilo Putina, ali samo na određeno vrijeme.

– Vjerovatno bi ga zadovoljilo na neko vrijeme. Potreban mu je predah… naši evropski partneri kažu da bi mu za to trebalo 3-5 godina. Po mom mišljenju, mogao bi da se oporavi za najviše nekoliko godina. Kuda bi potom krenuo? Ne znamo, ali da bi želio da nastavi (rat) – to je činjenica – rekao je Zelenski BBC-u.

“Ovo znači pobeda za Ukrajinu”

Komentarišući pregovore o prekidu vatre, Zelenski je istakao da pobeda za Ukrajinu znači očuvanje nezavisnosti i povratak teritorija u granicama iz 1991, ali je naveo da bi pokušaj da se to ostvari odmah podrazumijevao ogromne ljudske gubitke.

– Zemlja bez ljudi nije ništa – rekao je on, naglasivši da Ukrajina trenutno nema dovoljno oružja za takav poduhvat bez dodatne pomoći partnera.

“Da li ćemo izgubiti? Naravno da ne”

Na pitanje da prokometariše stav američkog predsjednika Donalda Trampa da su teritorijalni ustupci Ukrajine Rusiji ključ za prekid vatre, kao i da Ukrajina ne može da dobije rat, Zelenski je poručio da se Ukrajinci bore za nezavisnost.

– Danas ste u Kijevu, u glavnom ste gradu naše domovine, u Ukrajini ste. Veoma sam zahvalan na tome. Hoćemo li izgubiti? Naravno da ne, jer se borimo za nezavisnost Ukrajine – rekao je on.

“Ukrajini su potrebne dugoročne garancije”

Govoreći o odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama, Zelenski je istakao da su Ukrajini potrebne dugoročne bezbednosne garancije koje bi bile potvrđene u američkom Kongresu, “kako bi bile trajne bez obzira na promjene administracije”.

On je naveo i da bi eventualno održavanje izbora u Ukrajini bilo moguće tek uz bezbjednosne garancije i izmjene zakonodavstva, imajući u vidu ratno stanje, milione raseljenih i teritorije pod ruskom kontrolom.

Zelenski je napomenuo da nije odlučio da li će se ponovo kandidovati, kad god se održe izbori.

– Možda ću se kandidovati, a možda i neću – naveo je.

“Zaustavljanje Putina pobjeda za cijeli svijet”

Zelenski je ponovio da Ukrajina ostaje odlučna da nastavi borbu i da je krajnji cilj zaustavljanje Rusije.

– Naravno, pobjeda bi značila vraćanje normalnog života Ukrajinaca i okončanje ubijanja. Ali širi pogled na pobedu koji je predstavio odnosio se na globalnu pretnju za koju kaže da dolazi od Putina. Verujem da je zaustavljanje Putina danas i sprečavanje njegove okupacije Ukrajine pobeda za ceo svet. Jer Putin se neće zaustaviti na Ukrajini – poručio je ukrajinski predsjednik.

“Nisam diktator”

Zelenski je odbacio Trampove optužbe da je “diktator” i da je započeo rat – ocjenjujući da su to neistinite tvrdnje koje se poklapaju sa narativom Moskve.

– Nisam diktator i nisam započeo ovaj rat, to je to – zaključio je on, piše blic.

Facebook komentari