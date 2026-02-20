DRAMATIČNO U SREDNJOJ BOSNI: Potvrđena pojava afričke svinjske kuge

Načelnik općine, Asim Mekić, potvrdio je da su laboratorijski nalazi uzoraka uginulih divljih svinja bili pozitivni na virus ASK, javlja Radio Busovača.

Posebnu zabrinutost izazvalo je otkriće da su lešine zaraženih životinja pronađene u šumama iznad glavnih vodozahvata, ključnih za opskrbu vodom općine. Iako virus nije opasan za ljude, raspadanje lešina u blizini vodotokova može predstavljati sanitarni problem zbog mogućeg razvoja bakterija i kontaminacije okoliša.

Na sjednici je istaknuto da je situacija složenija nego što se prvotno procjenjivalo te da zahtijeva koordiniran i hitan angažman svih nadležnih službi.

Veterinarske službe i lovačka društva već poduzimaju mjere na terenu, a planira se i dodatna zaštita kako bi se spriječilo širenje virusa. Virus ASK poznat je po svojoj otpornosti i može dugo ostati aktivan u okolišu.

Građani se pozivaju da izbjegavaju kretanje šumskim područjima iznad vodozahvata, da prijave svaku uočenu lešinu ili sumnjivo ponašanje životinja nadležnim službama te da prate obavijesti javnog komunalnog poduzeća o ispravnosti vode.

