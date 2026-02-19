Izrael se sprema se za iranski udar

Izvješće ne navodi nikakve izvore niti pruža dodatne informacije o tome zašto bi se takav scenarij odvijao.

Khan, međutim, citira izraelske sigurnosne izvore koji kažu da će, ako Iran napadne Izrael kao odgovor na američki napad, Izrael također pokrenuti napade na Iran – nešto što su izraelski čelnici više puta javno ponovili.

Od januara, IDF je u stanju visoke pripravnosti i provodi razne pripreme nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio vojnom akcijom protiv Irana zbog ubojstava prosvjednika od strane režima.

Pripreme su uglavnom usmjerene na vojni sustav protuzračne obrane, planove napada, obavještajne podatke i Zapovjedništvo domaće fronte, prema podacima IDF-a.

Khan izvještava, također bez navođenja izvora, da je razina vojne spremnosti slična onoj prije dvanaestodnevnog rata s Iranom u junu 2025, prenosi TimesofIsrael.

