Evo pet važnih stvari koje treba činiti i izbjegavati tokom Ramazana kako bismo najbolje iskoristili ovaj blagoslovljeni mjesec.
1. Učvrsti svoju vezu s Kur’anom
Ne dopusti da Ramazan prođe bez druženja s Allahovim riječima
Ramazan je mjesec u kojem je objavljen Kur’an, pa je to savršeno vrijeme da mu se ponovo posvetimo – kroz učenje, slušanje, razmišljanje i primjenu u životu.
“Ramazan je mjesec u kojem je objavljen Kur’an kao uputa ljudima i jasan dokaz Pravog puta.”
(Kur’an, 2:185)
Pokušaj ovo:
Postavi sebi realan dnevni cilj učenja (čak i nekoliko ajeta dnevno)
Razmišljaj o značenju, a ne samo o učenju napamet
Slušaj tefsir ili kratka predavanja
Izbjegavaj: Da Kur’an doživljavaš kao obavezu koju treba “odraditi”, umjesto kao izvor upute i promjene.
2. Praktikuj strpljenje i lijep ahlak
Ne svodi post samo na glad
Poslanik ﷺ nas je podsjetio da je post prije svega samokontrola, a ne samo suzdržavanje od hrane.
“Ko ne ostavi lažan govor i postupanje po njemu, Allah nema potrebu da on ostavlja svoje jelo i piće.”
(Buharija)
Pokušaj ovo:
Odgovaraj ljubaznošću i ihsanom, čak i kada si umoran ili pod stresom
Udalji se od rasprava
Uputi dovu za strpljenje i emocionalnu snagu
Izbjegavaj: Ogavaranje, ljutnju, grube riječi i opravdavanje lošeg ponašanja glađu.
3. Budi velikodušan
Ne propusti priliku da pomogneš onima u potrebi
Ramazan je mjesec darežljivosti, a Poslanik ﷺ bio je najdarežljiviji upravo u ovom mjesecu.
“Allahov Poslanik ﷺ bio je najdarežljiviji među ljudima, a još darežljiviji bio je u Ramazanu.”
(Buharija)
Mnoge porodice se bore da obezbijede hranu za iftar. Tvoja pomoć može donijeti olakšanje, dostojanstvo i nadu.
Pokušaj ovo:
Doniraj obroke za iftar
Podrži žene i porodice u kriznim situacijama
Daj sadaku redovno, makar i u manjim iznosima
Izbjegavaj: Odgađanje sadake ili pretpostavku da će neko drugi pomoći.
4. Pazi na svoje vrijeme
Ne pretvaraj ramazanske noći u distrakciju
Ramazan je kratak, a njegove noći su dragocjene, posebno posljednjih deset.
“Ko provede Ramazan u namazu, vjerujući i nadajući se nagradi, bit će mu oprošteni prethodni grijesi.”
(Buharija i Muslim)
Pokušaj ovo:
Daj prednost namazu, dovi i zikru
Smanji nepotrebno vrijeme pred ekranom
Odvoji vrijeme za teravih-namaz i noćni ibadet
Izbjegavaj: Da zabava, društvene mreže ili kasno ostajanje budnim umanje duhovnu snagu Ramazana.
5. Brini o tijelu i nijjetu
Ne pretjeruj i ne zaboravi svrhu posta
Post nas uči umjerenosti i zahvalnosti, a ne pretjerivanju.
“Jedite i pijte, ali ne pretjerujte. On, doista, ne voli one koji pretjeruju.”
(Kur’an, 7:31)
Pokušaj ovo:
Jedi uravnotežene i hranjive obroke
Svakodnevno obnovi nijjet (namjeru)
Odmori se kada je potrebno kako bi se mogao/la bolje posvetiti ibadetu
Izbjegavaj: Pretjerivanje na iftaru i gubljenje iz vida duhovne svrhe posta. prenosi Novi.