Evo pet važnih stvari koje treba činiti i izbjegavati tokom Ramazana kako bismo najbolje iskoristili ovaj blagoslovljeni mjesec.

1. Učvrsti svoju vezu s Kur’anom

Ne dopusti da Ramazan prođe bez druženja s Allahovim riječima

Ramazan je mjesec u kojem je objavljen Kur’an, pa je to savršeno vrijeme da mu se ponovo posvetimo – kroz učenje, slušanje, razmišljanje i primjenu u životu.

“Ramazan je mjesec u kojem je objavljen Kur’an kao uputa ljudima i jasan dokaz Pravog puta.”

(Kur’an, 2:185)

Pokušaj ovo:

Postavi sebi realan dnevni cilj učenja (čak i nekoliko ajeta dnevno)

Razmišljaj o značenju, a ne samo o učenju napamet

Slušaj tefsir ili kratka predavanja

Izbjegavaj: Da Kur’an doživljavaš kao obavezu koju treba “odraditi”, umjesto kao izvor upute i promjene.

2. Praktikuj strpljenje i lijep ahlak

Ne svodi post samo na glad

Poslanik ﷺ nas je podsjetio da je post prije svega samokontrola, a ne samo suzdržavanje od hrane.

“Ko ne ostavi lažan govor i postupanje po njemu, Allah nema potrebu da on ostavlja svoje jelo i piće.”

(Buharija)

Pokušaj ovo:

Odgovaraj ljubaznošću i ihsanom, čak i kada si umoran ili pod stresom

Udalji se od rasprava

Uputi dovu za strpljenje i emocionalnu snagu

Izbjegavaj: Ogavaranje, ljutnju, grube riječi i opravdavanje lošeg ponašanja glađu.

3. Budi velikodušan

Ne propusti priliku da pomogneš onima u potrebi

Ramazan je mjesec darežljivosti, a Poslanik ﷺ bio je najdarežljiviji upravo u ovom mjesecu.

“Allahov Poslanik ﷺ bio je najdarežljiviji među ljudima, a još darežljiviji bio je u Ramazanu.”

(Buharija)

Mnoge porodice se bore da obezbijede hranu za iftar. Tvoja pomoć može donijeti olakšanje, dostojanstvo i nadu.

Pokušaj ovo:

Doniraj obroke za iftar

Podrži žene i porodice u kriznim situacijama

Daj sadaku redovno, makar i u manjim iznosima

Izbjegavaj: Odgađanje sadake ili pretpostavku da će neko drugi pomoći.

4. Pazi na svoje vrijeme

Ne pretvaraj ramazanske noći u distrakciju

Ramazan je kratak, a njegove noći su dragocjene, posebno posljednjih deset.

“Ko provede Ramazan u namazu, vjerujući i nadajući se nagradi, bit će mu oprošteni prethodni grijesi.”

(Buharija i Muslim)

Pokušaj ovo:

Daj prednost namazu, dovi i zikru

Smanji nepotrebno vrijeme pred ekranom

Odvoji vrijeme za teravih-namaz i noćni ibadet

Izbjegavaj: Da zabava, društvene mreže ili kasno ostajanje budnim umanje duhovnu snagu Ramazana.

5. Brini o tijelu i nijjetu

Ne pretjeruj i ne zaboravi svrhu posta

Post nas uči umjerenosti i zahvalnosti, a ne pretjerivanju.

“Jedite i pijte, ali ne pretjerujte. On, doista, ne voli one koji pretjeruju.”

(Kur’an, 7:31)

Pokušaj ovo:

Jedi uravnotežene i hranjive obroke

Svakodnevno obnovi nijjet (namjeru)

Odmori se kada je potrebno kako bi se mogao/la bolje posvetiti ibadetu

Izbjegavaj: Pretjerivanje na iftaru i gubljenje iz vida duhovne svrhe posta. prenosi Novi.

