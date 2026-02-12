Kako će sezona Riba 2026. utjecati na vaš horoskopski znak

Lavovi, u ljubavi, ovo je izrazito intenzivan period. Odnosi postaju dublji, intimniji, ali i zahtjevniji – stare rane isplivavaju na površinu. Može se pojaviti stara ljubav, neodređene veze ili situacije koje traže iskren razgovor o povjerenju, granicama i zajedničkoj budućnosti. Strijelci, Jupiter u Raku ističe dublje emocionalne veze i zajedničke resurse; dobro je biti oprezan s većim zaduženjima, ali i otvoren za pomoć i podršku koja dolazi iz bliskih krugova. Pomrčina Sunca u Vodenjaku snažno naglašava komunikacijsko polje pa je tijekom sezone Riba bitno kako govorite, pregovarate i izražavate svoje potrebe u obitelji i prema najbližima.

Sezona Riba 2026. traje od 18.2. do 20.2., dok Sunce prolazi kroz posljednji znak Zodijaka. To je razdoblje prirodnog završavanja ciklusa, pročišćavanja, jačanja intuicije i emocija – ali ovaj put sve se odvija na pozadini vrlo snažnih tranzita koji 2026. čine prijelomnom godinom.

U tom periodu Sunce se u Ribama pridružuje Merkuru, Veneri, a kasnije i Marsu pa je ovaj znak izrazito naglašen. Merkur je ušao u Ribe 6.2., a od 26.2. do 20.3. ide retrogradno, što pojačava vraćanje starih tema, ljudi i procesa, ali i rizik nesporazuma.

Venera je u Ribama od 10.2. do 6.3., donoseći naglašenu empatiju, romantičnost i sklonost idealizaciji. Tijekom ožujka/marta Mars postupno prelazi iz Vodenjaka u Ribe pa se energija akcije i borbe seli iz mentalnog i društvenog u duboko emocionalno i intuitivno polje.

Istodobno, Jupiter je u Raku, u znaku svog domicila – prvi dio sezone Riba još je u retrogradnom hodu, a oko 10.3. prelazi u direktan hod – i naglašava teme obitelji, emocionalne sigurnosti i korijena.

Saturn sredinom veljače/februara prelazi iz Riba u Ovna i spaja se s Neptunom na 0° Ovna – počinje novi, tridesetogodišnji ciklus redefiniranja granica, ideala i osobne odgovornosti. U pozadini djeluju i dvije eklipse: pomrčina Sunca u Vodenjaku 17.2. te pomrčina Mjeseca u Djevici 3.3., koje dodatno naglašavaju teme završavanja i prekretnica.

U nastavku je pregled kako se sezona Riba odražava na svaki znak!

Ovan

Za Ovna se sezona Riba odvija u dvanaestoj kući – zoni povlačenja, podsvijesti i svega što se odvija iza kulisa. Naglašeni planeti u Ribama bude potisnute emocije, neizgovorene priče i teme koje ste nekad odložili “za kasnije”. To je razdoblje pojačanih snova, intuitivnih uvida i osjećaja da se nešto važno odvija unutar Vas, čak i ako izvana izgleda mirno.

Duhovno, postoji snažna potreba da se odmaknete od buke i vratite sebi: meditacija, molitva, rad s terapeutom, energetski rad ili boravak u tišini mogu biti izuzetno iscjeljujući. Ovo nije vrijeme za forsiranje, nego za otpuštanje, opraštanje i zatvaranje poglavlja koja više nemaju životnu snagu.

Zdravlje traži više odmora nego inače. Tijelo može reagirati na stres kroz umor, nesanicu, psihosomatske simptome ili pad imuniteta ako ignorirate potrebu za pauzom. Dobro je urediti ritam spavanja, detox od informacija i alkohola, te smanjiti sve što Vas preopterećuje.

Na poslu imate osjećaj da se neke stvari rješavaju “iza scene”. Moguća su prestrukturiranja, promjene u timu ili završavanje projekata koje nitko ne vidi, ali su ključni za sljedeću fazu. Novac je pod indirektnim utjecajem – ovo nije nužno period velikih skokova, nego čišćenja starih obaveza i troškova.

U ljubavi se mogu javiti tajne simpatije, skriveni osjećaji ili veze koje nisu do kraja definirane. Također, vraćaju se teme iz prošlih odnosa – kao da trebate raščistiti karmu prije nego što u Vaš život uđu stabilnije priče. Važno je da pazite da ne upadnete u odnose koji Vas iscrpljuju ili traže da se odreknete sebe.

Jupiter u Raku (prvi dio sezone još retrogradan, zatim direktan) pojačava fokus na domu i obitelji – kao da se unutarnji rad koji sada radite direktno prelijeva u odnos s korijenima i obiteljskom dinamikom. Sezona Riba zato nije najaktivniji, nego pripremni period – završavate jednu veliku unutarnju priču kako biste u sezoni Ovna krenuli puno čišće i jasnije.

Bik

Za Bikove, Ribe padaju u jedanaestu kuću pa sezona naglašava prijateljstva, društvene krugove, timove i dugoročne planove. Pojačava se želja za povezivanjem s ljudima koji dijele Vaše vrijednosti, ali i za preispitivanjem u kojim zajednicama se više ne osjećate živo.

Na duhovnoj razini, intuitivnije birate društvo i projekte – osjećate tko Vas hrani, a tko Vas iscrpljuje. Moguće je da se uključite u neku grupu, radionicu, kolektivni projekt ili online zajednicu koja ima snažnu emocionalnu i duhovnu komponentu.

Zdravlje je povezano s ritmom svakodnevice i kvalitete odnosa. Ako se previše rastežete zbog tuđih očekivanja, tijelo to može pokazati kroz napetost, iscrpljenost ili pad koncentracije. Dobro je postaviti jasnije granice kad je riječ o vremenu i obavezama.

Poslovno, sezona donosi naglasak na timski rad, umrežavanje i suradnje. Novac može dolaziti preko preporuka, kolega ili novih projekata koje otvarate s drugima. Dobar je trenutak da razmislite o dugoročnim ciljevima: gdje se vidite za nekoliko godina i tko su ljudi s kojima to želite graditi.

U ljubavi, naglasak je više na prijateljskom aspektu odnosa. Neki Bikovi mogu doživjeti da prijateljstvo prelazi u nešto više, dok drugi shvaćaju da trebaju slobodniji, neformalniji način povezivanja. Venera u Ribama unosi nježnost u odnose, ali traži i iskrenost: gdje prihvaćate mrvice samo da ne biste bili sami?

Jupiter u Raku podržava učenje, kraća putovanja, pisanje i komunikaciju; vrlo je povoljno vrijeme za edukacije, radionice i umrežavanje na lokalnoj razini. Istodobno, Saturn i Neptun u Ovnu rade “iza scene” – kao da se u pozadini priprema promjena u psihološkom smislu, a tijekom sezone Riba postajete svjesniji što trebate otpustiti prije sljedeće faze rasta.

Blizanci

Za Blizance sezona Riba aktivira desetu kuću karijere, reputacije i životnog smjera. Pitanja “kamo idem” i “što zapravo radim sa svojim potencijalom” postaju vrlo glasna. Intuicija često govori jedno, a razum drugo – Vaš zadatak je naučiti slušati oba glasa.

Duhovno, ovo je period u kojem se Vaš osjećaj svrhe izoštrava. Možda shvaćate da Vam posao treba imati dublji smisao, da više ne želite raditi samo “radi plaće”, nego želite osjećaj doprinosa. To može potaknuti promjene u profesionalnim planovima ili barem ozbiljna razmišljanja.

Zdravlje je direktno povezano s razinom stresa na poslu. Ako preuzimate previše odgovornosti, tijelo može reagirati kroz napetost, glavobolje ili probleme sa spavanjem. Važno je naučiti delegirati, a ne nositi sve na svojim leđima.

Na području posla, retrogradni Merkur traži oprez s ugovorima, dogovorima i javnim nastupima. Moguće su revizije ranijih odluka, povratak na stare projekte ili razgovori s nadređenima o promjeni uvjeta. Novac dolazi kao rezultat dugoročnih odluka – nije riječ o brzom, nego o stabilnom rastu ako ste spremni korigirati smjer.

U ljubavi, sezona Riba može donijeti važna pitanja oko toga koliko partner ili potencijalni partner podržava Vaše ambicije. Neki odnosi ulaze u ozbiljniju fazu: zajednički planovi, razgovori o budućnosti, preispitivanje koliko ste doista tim. Ako postoje razlike u ciljevima, postaju sve vidljivije.

Rak

Rakovima se Sunce u Ribama kreće kroz devetu kuću – područje putovanja, učenja, svjetonazora i duhovnih uvjerenja. Povećava se potreba da razumijete smisao onoga što prolazite i da spojite svakodnevicu s dubljim duhovnim okvirom.

Duhovno gledano, ovo je snažan period za učenje, čitanje, radionice, rad s mentorom, duhovne prakse ili putovanja koja mijenjaju perspektivu. Možda vas privlače teme psihologije, astrologije, filozofije ili nekog duhovnog učenja koje daje smisao Vašim iskustvima.

Zdravlje je povezano s ravnotežom između kretanja i odmora. Putovanja, promjena okoline ili samo izlazak iz rutine mogu blagotvorno utjecati na psihičko stanje. Pazite na prehranu, probavu i san, osobito ako ste u periodu pojačanog kretanja.

Posao dobiva notu širenja: moguć je rad s inozemstvom, online projekti, edukacije, nova znanja koja kasnije postaju izvor prihoda. Novac može doći kroz širenje poslovnog modela, nove klijente iz drugih gradova ili država, dodatnu edukaciju koja Vam otvara vrata.

Ljubav se širi izvan uobičajenih okvira. Neki Rakovi mogu upoznati osobu druge kulture, iz druge sredine ili preko učenja i putovanja. U postojećim odnosima javlja se potreba za dijeljenjem uvjerenja i životne filozofije – nije dovoljno samo dijeliti svakodnevicu, želite i dublju mentalno-duhovnu povezanost.

Naglašeni vodeni elementi (Ribe + Jupiter u Raku) pojačavaju intuiciju, suosjećanje i potrebu da svoje iskustvo povežete s većom slikom. Pomrčina Mjeseca u Djevici 3.3. aktivira komunikacijsko polje – moguće su važne vijesti, odluke o putu, ispitu ili potpisu ugovora. Saturn i Neptun u Ovnu pritišću polje karijere: osjećate da se dugoročni smjer mora uskladiti s novim pogledom na život, a sezona Riba nudi misaoni prostor da to razradite.

Lav

Za Lava, Ribe aktiviraju osmu kuću – zajedničke financije, dugove, nasljedstva, ali i duboku psihološku transformaciju. Ovaj period često donosi situacije u kojima treba pregovarati o podjeli resursa, kreditu, ulaganjima ili financijskim obavezama s drugima. Naglašeni planeti u Ribama traže iskrenost prema sebi: što Vam stvarno daje osjećaj sigurnosti, a što je samo navika ili strah.

Na duhovnoj razini, ovo je vrijeme rada sa strahovima, ljubomorom, opsesijama, vezanošću. Može se javiti interes za dubinski terapijski rad, energetske tehnike ili bilo koji oblik rada koji ide ispod površine. Intuitivno osjećate gdje gubite energiju i zašto.

Zdravlje je usko povezano s hormonima, živčanim sustavom i sposobnošću da se nosite sa stresom. Ako potiskujete emocije, tijelo može reagirati intenzivno – kroz nesanicu, napetost, krizna stanja. Podrška stručnjaka ili bliske osobe može biti ključna.

Na području posla, tema su zajednički projekti, ulaganja i financijske veze s drugima. Možda razmišljate o kreditu, ulaganju, partnerstvu ili podjeli imovine. Novac se ne tiče samo Vas, nego i drugih ljudi – partnera, obitelji, banaka, institucija – pa sezona Riba traži da budete maksimalno transparentni i oprezni.

U ljubavi, ovo je izrazito intenzivan period. Odnosi postaju dublji, intimniji, ali i zahtjevniji – stare rane isplivavaju na površinu. Može se pojaviti stara ljubav, neodređene veze ili situacije koje traže iskren razgovor o povjerenju, granicama i zajedničkoj budućnosti.

Djevica

Za Djevice je sezona Riba direktno nasuprot Suncu – u sedmoj kući partnerstva, braka, važnih suradnji i odnosa jedan-na-jedan. Naglasak je na tome tko stoji preko puta Vas, kakve ugovore potpisujete i s kim dugoročno želite ploviti kroz život.

Duhovno, odnosi postaju ogledalo Vašeg unutarnjeg stanja. Vidite jasnije gdje se prilagođavate preko granice, gdje šutite, a trebali biste progovoriti, i gdje tražite racionalnost u situacijama koje su prije svega emocionalne. Ovo je snažan period za učenje o zdravim granicama i autentičnoj bliskosti.

Zdravlje može biti osjetljivo ako u odnosima dugo potiskujete nezadovoljstvo. Tjelesni simptomi mogu odražavati napetost u partnerstvu ili poslovnim odnosima. Važno je da se ne pokušavate “popraviti” samo kroz disciplinu, nego da sagledate i emocionalnu pozadinu.

Poslovno, sedma kuća obuhvaća i klijente, ugovore, suradnje. Mogući su novi dogovori, ali i povratak starih partnera ili pregovora tijekom retrogradnog Merkura. Novac je vezan uz kvalitetu tih odnosa – uspješnije prolaze oni aranžmani u kojima obje strane jasno znaju što daju, a što primaju.

U ljubavi, sezona Riba donosi više emotivne osjetljivosti. Odnosi koji imaju temelje mogu se produbiti kroz iskrene razgovore i nježnost, dok veze koje su dugo “na staklenim nogama” mogu ući u fazu ozbiljnih preispitivanja. Mnogi će Djevice postati svjesne koliko su dugo trpjele ili spuštale kriterije.

Pomrčina Mjeseca u Vašem znaku 3.3. je snažna osobna prekretnica: nešto u načinu na koji pristupate sebi, tijelu i životnom stilu traži korekciju. Sezona Riba zato je za Djevice vrijeme kada odnosi zrcale koliko ste spremni poštovati vlastite granice i potrebe.

Vaga

Vagama sezona Riba naglašava šestu kuću – svakodnevicu, posao, zdravlje i navike. Sve što radite “iz dana u dan” dolazi u fokus. Ribe unose više osjetljivosti, pa puno jače osjećate gdje ritam života nije u skladu s Vašim resursima.

Na duhovnoj razini, javlja se potreba da u svakodnevno funkcioniranje ugradite više smisla i brige za sebe. Male rutine – jutarnja šetnja, svjesno disanje, kraće pauze, zdrava prehrana – dobivaju veliku težinu. Osjećate da bez energetskog punjenja ne možete funkcionirati dugoročno.

Zdravlje je ovdje centralna tema. Tjelesni signali postaju glasniji ako ste dugo zanemarivali umor, spavanje, prehranu. Ovo je dobar period za preglede, regulaciju terapija, promjenu navika ili uvođenje nježnih, ali dosljednih rutina koje podržavaju tijelo.

Na poslu, sezona Riba može donijeti zbrku u rasporedima, promjene u timu, nejasnoće oko zadataka – osobito tijekom retrogradnog Merkura. Istovremeno, otvara se prostor da poboljšate organizaciju, uvedete nove alate, redefinirate obim posla. Novac je izravno vezan za to koliko učinkovito baratate svojim vremenom.

U ljubavi, fokus je na praktičnoj strani odnosa. Manje je naglasak na dramama, a više na tome kako živite zajedno, tko što radi, kako dijelite obaveze i brigu. Odnosi koji ignoriraju ovu dimenziju mogu ući u zasićenje; oni koji se ne boje razgovora o svakodnevici mogu postati stabilniji.

Pomrčina Sunca u Vodenjaku 17.2. dotiče Vaše polje kreativnosti, djece, ljubavi i radosti pa se tema smislenijeg života provlači kroz cijelu sezonu Riba: želite da svakodnevica više reflektira ono što Vas stvarno veseli. Saturn i Neptun u Ovnu prelaze preko Vaše zone partnerstva, što dugoročno mijenja način na koji gradite odnose – sezona Riba pokazuje koliko ste spremni na kompromise, a gdje trebate jasnije kriterije.

Škorpion

Škorpionima Ribe padaju u petu kuću – područje ljubavi, djece, kreativnosti i osobne radosti. Ovo je jedan od inspirativnijih perioda u godini: pojačana je mašta, želja za stvaranjem, umjetnošću, ali i za iskrenijom, nježnijom romantikom. Venera u Ribama čini Vas privlačnijima i otvorenijima za emotivno izražavanje, dok Merkur u istom znaku pojačava unutarnji dijalog o tome što Vas uistinu veseli.

Duhovno, ovo je sezona u kojoj učite da radost i strast nisu površne, nego duboko iscjeljujuće. Kreativni rad, umjetnost, ples, glazba, pisanje – sve što Vam omogućuje da izbacite emocije na konstruktivan način – ima snažan učinak na Vaše polje energije.

Zdravlje se poboljšava kad si dopustite više igre i spontanosti. Ako gušite svoje potrebe radi dužnosti, tijelo može reagirati kroz iscrpljenost ili osjećaj blokade. Potrebno je naći ravnotežu između odgovornosti i onoga što Vas istinski veseli.

Posao može dobiti novu kreativnu dimenziju. Mogući su projekti u kojima imate više slobode, rad s djecom, umjetnošću, zabavom ili marketingom. Novac dolazi kroz autentičan izraz – što ste bliže sebi, to ste magnetičniji i za prilike.

U ljubavi, sezona Riba nosi romantične impulse, dublje emocije i želju za bliskošću. Mogu se pojaviti karmičke veze, stare ljubavi ili osjećaj da “nekoga poznajete odavno” iako ste se tek upoznali. Važno je da zadržite malo odmaka kako biste razlikovali stvarnu osobu od vlastitih projekcija.

Pomrčina Mjeseca u Djevici naglašava Vašu društvenu zonu – prijateljstva, timove i zajednice – pa će se pitanja srca ticati i odnosa s ljudima oko Vas. Saturn i Neptun u Ovnu dugoročno mijenjaju rutinu i radne navike; sezona Riba daje signal da kreativnost i “životna radost” moraju dobiti svoje mjesto i u svakodnevici, ne samo u posebnim trenucima.

Strijelac

Strijelcima se sezona Riba odvija u četvrtoj kući – domu, obitelji, emocionalnim temeljima. Fokus je na stanu, selidbi, renoviranju ili odnosima unutar obiteljske strukture, ali i na unutarnjem osjećaju sigurnosti. Planeti u Ribama pojačavaju senzitivnost na atmosferu u prostoru u kojem živite, pa lakše prepoznajete što Vas smiruje, a što iscrpljuje.

Duhovno, ovo je snažno vrijeme za iscjeljivanje obiteljskih obrazaca. Možda shvaćate koliko ste toga preuzeli iz roditeljskih priča, ili koliko Vaš sadašnji život još uvijek reagira na stare rane. Intuicija je jaka kada je riječ o prostoru u kojem živite – osjećate gdje se energija ne kreće i što treba promijeniti.

Zdravlje je povezano s emocionalnom sigurnošću. Kad je atmosfera kod kuće napeta, i tijelo reagira. Ovo je dobar trenutak da uredite prostor, uvedete rituale koji smiruju (svjetlo, mirisi, glazba), te da otvoreno razgovarate o onome što Vas muči.

Na poslu, fokus nije samo na karijeri, već na balansu između privatnog i poslovnog života. Možda smanjujete tempo, radite od kuće, razmišljate o preseljenju zbog posla ili privremenom povlačenju kako biste sredili privatne okolnosti. Novac može biti povezan s nekretninama, obiteljskim poslovima ili podrškom iz obiteljskog kruga.

U ljubavi, sezona Riba stavlja naglasak na intimniju dimenziju odnosa. Manje je važan vanjski dojam, više osjećaj da s nekim možete biti potpuno svoji. U postojećim vezama teme su zajednički dom, suživot, obiteljske dinamike. Kod slobodnih, postoji snažna želja za vezom koja donosi mir, a ne dramu.

Jupiter u Raku ističe dublje emocionalne veze i zajedničke resurse; dobro je biti oprezan s većim zaduženjima, ali i otvoren za pomoć i podršku koja dolazi iz bliskih krugova. Pomrčina Sunca u Vodenjaku snažno naglašava komunikacijsko polje pa je tijekom sezone Riba bitno kako govorite, pregovarate i izražavate svoje potrebe u obitelji i prema najbližima.

Jarac

Jarcima Ribe padaju u treću kuću – komunikaciju, učenje, kraća putovanja, odnose s braćom, sestrama i susjedstvom. Sezona Riba čini komunikaciju mekšom, emocionalnijom, ali i sklonijom nesporazumima ako se stvari ne kažu jasno.

Na duhovnoj razini, ovo je vrijeme u kojem možete razviti intuitivniji način razmišljanja. Manje je naglasak na strogoj logici, a više na sinhronicitetima, znakovima i porukama koje “slučajno” dolaze do Vas. Dnevnik, pisanje, vođenje bilješki pomaže da uhvatite te misli.

Zdravlje se veže uz živčani sustav – tempo misli, količinu informacija i brigu. Ako stalno vrtite iste brige, tijelo može reagirati kroz napetost, probleme s vratom, ramenima, disanjem. Važno je smanjiti mentalni šum i birati s kim i o čemu razgovarate.

Na poslu je naglasak na komunikacijskim vještinama: pregovori, mailovi, prezentacije, rad s klijentima, papirologija. Retrogradni Merkur savjetuje da sve dvaput provjerite, osobito rokove, brojeve i dogovore. Novac je usko vezan uz informacije, trgovinu, učenje – moguće su dodatne zarade kroz honorarne poslove, podučavanje ili pisanje.

U ljubavi, sezona Riba donosi više razgovora o osjećajima. Nekima se otvara mogućnost da poznanstvo iz susjedstva, kruga prijatelja ili online komunikacije preraste u nešto dublje. U postojećim vezama, način na koji komunicirate postaje ključan: riječi mogu izgraditi most ili stvoriti udaljenost.

Pomrčina Mjeseca u Djevici 3.3. otvara pitanja vezana uz učenje, putovanja i širenje horizonata – možda donosi odluku o studiju, preseljenju ili projektu koji Vas vodi van zone komfora. Saturn i Neptun u Ovnu čine polje doma i obitelji dugoročno osjetljivim: tijekom sezone Riba osjetite koje riječi smiruju napetost, a koje je pojačavaju, i kako drugačije komunicirati s najbližima.

Vodenjak

Za Vodenjake se sezona Riba odvija u drugoj kući – području osobnih prihoda, vrijednosti i odnosa prema novcu. Nakon snažne pomrčine Sunca u Vašem znaku 17.2., odmah ulazite u fazu u kojoj se pitanje identiteta nadovezuje na pitanje financijske stabilnosti i samovrijednosti.

Na duhovnoj razini, ovo je vrijeme učenja o samovrijednosti. Novac postaje ogledalo onoga koliko vjerujete u svoje sposobnosti i koliko dopuštate da Vas drugi podcjenjuju. Učite razlikovati istinsku skromnost od samosabotaže.

Zdravlje je povezano s osjećajem sigurnosti. Financijska nesigurnost može stvarati napetost, dok bolja struktura budžeta donosi olakšanje. Dobro je raditi na stabilnim rutinama, prehrani i fizičkoj aktivnosti koje stvaraju dojam prizemljenosti.

Na području posla, sezona Riba traži da ozbiljnije sagledate izvore prihoda. Možda shvaćate da neki poslovi više ne opravdavaju uloženi trud, dok druge treba više razviti. Retrogradni Merkur traži oprez s troškovima, ugovorima i velikim kupnjama. Novac može dolaziti ciklički – bitno je planirati, a ne reagirati stihijski.

U ljubavi, tema vrijednosti prelijeva se i na odnose. Jasnije vidite koliko dajete i što dobivate natrag. Neki Vodenjaci će prestati pristajati na odnose u kojima se osjećaju nevažno ili podcijenjeno. Oni stabilniji odnosi mogu ući u fazu ozbiljnijih razgovora o zajedničkim ulaganjima, troškovima i planiranju budućnosti.

Jupiter u Raku (retrogradan u prvom dijelu sezone, a zatim direktan) naglašava važnost svakodnevnih navika i radnih uvjeta za Vaš prihod – upravo tu leži potencijal rasta ako ste spremni prilagoditi ritam rada. Saturn i Neptun u Ovnu jačaju mentalni pritisak, ali i sposobnost dugoročnog planiranja; sezona Riba nudi Vam dobar period da u tišini izračunate što Vam se stvarno isplati – i materijalno i emocionalno.

Ribe

Ribe, ovo je Vaša sezona – Sunce prolazi kroz Vaš znak od 18.2. do 20.3., a pridružuju mu se Merkur, Venera i kasnije Mars. To je vrlo snažan naglasak na identitetu, izgledu, osobnim odlukama i načinu na koji se pojavljujete u svijetu.

Duhovno, nalazite se na prekretnici. Osjećate što Vas više ne predstavlja, koje uloge ste prerasli i gdje ste davali sebe ondje gdje je odavno trebalo stati. Intuicija je iznimno pojačana, snovi su življi, a unutarnji glas glasniji. Sve što radite u ovom periodu ima jak utjecaj na sljedećih dvanaest mjeseci.

Zdravlje traži nježan, ali dosljedan pristup. Tijelo može biti osjetljivije na stres, toksine, buku i tuđe energije. Dobro je prilagoditi prehranu, unos tekućine, ritam spavanja i uvesti rutine koje Vas vraćaju u centar – šetnje, boravak u prirodi, blagi pokret.

Posao ulazi u fazu redefiniranja. Možda mijenjate imidž, način rada, fokus, želite više kreativnosti ili smisla u onome što radite. Retrogradni Merkur u Vašem znaku vraća stare ideje, projekte i priče koje sada možete sagledati drugačije. Novac je u tranziciji – iako možda još nema dramatičnih promjena, mijenja se način na koji ga zarađujete i doživljavate.

U ljubavi, sezona Riba donosi pojačanu senzitivnost i magnetizam. Venera u Vašem znaku naglašava potrebu za bliskošću, ali i za poštovanjem. Više ne pristajete na odnose u kojima se morate smanjivati, spuštati kriterije ili stalno spašavati drugu stranu. Mnogi će Ribe osjetiti da je ovo trenutak u kojem postavljaju novi standard onoga što za njih znači ljubav.

Saturn i Neptun u Ovnu u drugoj kući postavljaju dugoročnu temu: kako konkretno, kroz posao i novac, izgraditi život koji odgovara Vašoj suštinskoj prirodi. Ovo vrijeme je za Vas početak novog poglavlja, ali prvo traži da iskreno zatvorite staro.

Suzana Dulčić/ATMA

