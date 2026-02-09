Toliko će biti nesretni da im nema pomoći: Ovo je najtužniji znak u 2026. godini, suze, muka, drvlje i kamenje samo na njih

U 2026. godini emocije neće biti tihe, a jedan znak posebno bi mogao da osjeti težinu promjena – Rak.

Astrološka klima donosi potrese na polju doma, sigurnosti i odnosa, a upravo su to teme koje su Rakovima najsvetije. Dok drugi znakovi promjene doživljavaju kao fazu, Rak ih osjeća kao lični zemljotres. Njima stabilnost nije luksuz, već potreba, a 2026. ih tjera da preispitaju gdje i sa kim je njihov pravi dom.

Tokom godine moguće je da će mnogi Rakovi prolaziti kroz emotivna preispitivanja – ko zaista stoji uz njih, a ko je bio samo prolazna stanica? Neki će razmišljati o selidbi ili promeni okruženja, drugi će osjetiti distancu sa članovima porodice, a pojedini će doživjeti razočaranje koje će ih natjerati da konačno postave granice.

Iako djeluje kao teška godina, 2026. za Rakove nosi i važnu lekciju. To je period sazrijevanja. Tuga koja ih pogodi neće biti bez smisla – naučit će ih da ne daju svoje vrijeme, energiju i emocije svima bez zadrške. Naučiće ih da brinu o sebi jednako koliko brinu o drugima.

Odmah iza njih po emotivnoj osjetljivosti mogle bi biti Ribe. Godina traži realnost, konkretne odluke i suočavanje sa istinom, a Ribe su sklone da ostanu u svijetu snova. Taj sudar između želja i stvarnosti mogao bi da ih zaboli.

Ipak, i za jedne i za druge, 2026. nije godina sloma – već godina unutrašnje transformacije. A upravo iz najdubljih emocija često nastaje najveća snaga.

