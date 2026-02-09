Stižu novac i ljubav: Kineski horoskop predviđa za 4 znaka ludu sreću u 2026.

Kineska nova godina počinje 17. februara, a tada ulazimo u godinu Vatrenog konja, period brzih odluka, snažnih emocija, buntovništva i potrebe za slobodom.

Prema kineskoj astrologiji, ovo je godina koja ne trpi stagnaciju. Sve što je bilo potisnuto ili odlagano izlazi na površinu. Ipak, četiri znaka kineskog zodijaka imaće posebnu podršku sreće, prilika i ličnog rasta, ističe astrolog Džanin Lou.

PAS

Za vas je 2026. godina podrške i priznanja. Osobe rođene u znaku Psa (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018), dobijaju snažan društveni zamah. Godina Konja je izrazito društvena, što savršeno odgovara Psima koji cvjetaju kroz odnose, saradnju i timski rad.

Otvaraju se prilike za:

nova poznanstva

jačanje postojećih veza

obrazovanje i profesionalni napredak

putovanja i širenje vidika

Mnogi će konačno dobiti priznanje ili podršku koju dugo čekaju.

OVCA

Čekaju vas sreća i profesionalni uspon. Rođeni u znaku Ovce (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) možda neće voljeti brz tempo godine Konja, ali će iz nje izvući maksimum, posebno na poslovnom planu.

Njihova kreativnost, empatija i komunikacija dolaze do izražaja. Mogu se naći:

u centru pažnje

u uspješnim saradnjama

u kreativnim i umjetničkim projektima.

Napredak će biti postepen, ali stabilan, a samopouzdanje će se polako, ali sigurno vraćati.

TIGAR

Uživat ćete u ljubavi, strasti i novim prilikama. Tigrovima (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022) ova godina donosi povratak snage i zamaha. Nakon sporijeg perioda, vrata se ponovo otvaraju za uspeh.

Posebno su naglašeni:

ljubav i romantika

harizma i privlačnost

nove poslovne i finansijske prilike

Tigrovi će osjećati da im se stvari konačno kreću u korist i da ih energija godine gura naprijed.

KONJ

Vaša godina – vaša pravila. Za one rođene u znaku Konja (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014), ovo je godina moći. Energija godine je u potpunom skladu s njihovom prirodom.

Očekuju ih:

više slobode i kretanja

prilike za putovanja

lični i profesionalni rast

snažan nalet strasti i motivacije

Jedini savjet: ne juriti bez kočnice. Ravnoteža i prizemljenost pomoći će da se uspjeh zadrži na duže staze, piše naj žena.

