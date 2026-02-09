Stižu novac i ljubav: Kineski horoskop predviđa za 4 znaka ludu sreću u 2026.

Kineska nova godina počinje 17. februara, a tada ulazimo u godinu Vatrenog konja, period brzih odluka, snažnih emocija, buntovništva i potrebe za slobodom.
Prema kineskoj astrologiji, ovo je godina koja ne trpi stagnaciju. Sve što je bilo potisnuto ili odlagano izlazi na površinu. Ipak, četiri znaka kineskog zodijaka imaće posebnu podršku sreće, prilika i ličnog rasta, ističe astrolog Džanin Lou.
PAS
Za vas je 2026. godina podrške i priznanja. Osobe rođene u znaku Psa (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018), dobijaju snažan društveni zamah. Godina Konja je izrazito društvena, što savršeno odgovara Psima koji cvjetaju kroz odnose, saradnju i timski rad.
Otvaraju se prilike za:
nova poznanstva
jačanje postojećih veza
obrazovanje i profesionalni napredak
putovanja i širenje vidika
Mnogi će konačno dobiti priznanje ili podršku koju dugo čekaju.
OVCA
Čekaju vas sreća i profesionalni uspon. Rođeni u znaku Ovce (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) možda neće voljeti brz tempo godine Konja, ali će iz nje izvući maksimum, posebno na poslovnom planu.
Njihova kreativnost, empatija i komunikacija dolaze do izražaja. Mogu se naći:
u centru pažnje
u uspješnim saradnjama
u kreativnim i umjetničkim projektima.
Napredak će biti postepen, ali stabilan, a samopouzdanje će se polako, ali sigurno vraćati.
TIGAR
Uživat ćete u ljubavi, strasti i novim prilikama. Tigrovima (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022) ova godina donosi povratak snage i zamaha. Nakon sporijeg perioda, vrata se ponovo otvaraju za uspeh.
Posebno su naglašeni:
ljubav i romantika
harizma i privlačnost
nove poslovne i finansijske prilike
Tigrovi će osjećati da im se stvari konačno kreću u korist i da ih energija godine gura naprijed.
KONJ
Vaša godina – vaša pravila. Za one rođene u znaku Konja (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014), ovo je godina moći. Energija godine je u potpunom skladu s njihovom prirodom.
Očekuju ih:
više slobode i kretanja
prilike za putovanja
lični i profesionalni rast
snažan nalet strasti i motivacije
Jedini savjet: ne juriti bez kočnice. Ravnoteža i prizemljenost pomoći će da se uspjeh zadrži na duže staze, piše naj žena.