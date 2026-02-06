Srbijanski mediji objavili da je otac djeteta Milice Todorović u braku, oglasila se njegova navodna supruga

Telegraf.rs objavio je da je pjevačica dobila dijete s Beograđaninom N. M., a njegova navodna supruga LJ. M. iznijela je svoju stranu priče.

“Bila sam kod ljekara. Na lijekovima sam mjesec dana. Mnogo sam potresena, moja djeca i ja mnogo patimo. Ja moram da zaštitim svoju djecu, to je prvo i osnovno, a ostalo kako bude. Pijem jake lijekove za smirenje, kao i moj sin od 18 godina koji je također pod jakim stresom i to je to što možete od mene da čujete”, kazala je za Pink.rs.

Dalje je navela da joj je on prije mjesec dana rekao da čeka dijete s Milicom Todorović, nakon čega je ona odmah potražila.

“Srela sam je ispred njene zgrade, pozvala me je gore u stan da popričamo. Tamo je bio moj suprug. Ja sam s djevojkom lijepo pričala, s njim nisam lijepo pričala. Sumnjala jesam, nisam ništa gledala i tražila ni poruke ni ništa. Ja ne znam šta je on njoj rekao. Ja s njim živim 19 godina u braku. Mi imamo normalan brak i ne znam šta joj je on rekao i šta je ona planirala. Imali smo normalan brak… Baš je strašno. Moja djeca i ja preživljavamo pakao. Milica i ja smo lijepo razgovarale. Ona je meni rekla da su oni u vezi godinu dana i da ona čeka da se mi razvedemo”, kazala je.

Ispričala je da joj je suprug rekao da ne želi napuštati porodicu i da ne zna šta je pričao pjevačici.

“Milica samo želi da se mi razvedemo i da on bude sa njima. Nije me pitala za našu djecu, njoj to nije bitno. Njoj je najbitnije u kakvom smo mi odnosu i da li smo mi u braku, kako mi funkcionišemo. Za moju djecu me nije pitala, to je ne interesuje. Ona me dalje nije kontaktirala. Ja nju nisam napadala, čak sam je i zaštitila”, rekla je.

Uvjerena je u to da se on neće razvesti od nje nakon 19 godina braka i da joj nije jasno kako su se on i Milica Todorović spojili.

“Znam da on i Milica imaju neke zajedničke drugare. Mene taj svijet ne zanima. Ja sam normalna žena, zaposlena… Ne znam ko su ti ljudi sa kojima se on druži”, navela je.

Tvrdi da je otišao na proslavu rođenja djeteta, nakon čega se vratio kući i legao da spava.

“Strašno, da ne vjerujete… Ja sam emocionalno slomljena i potresena. Ja želim da se razvedem, ali on je rekao da ne želi”,

