Studenti godinama bez tople vode, premijer došao da vidi uživo: Uk prespavao jednu noć u Studentskom domu na Bjelavama

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk proveo je noć u Studentskom domu na Bjelavama, na poziv Udruženja studenata Studentskog centra Sarajevo, s ciljem da iz prve ruke stekne neposredan uvid u svakodnevne uslove života, način funkcionisanja i izazove s kojima se studenti kontinuirano suočavaju. Ovo je prvi put da jedan nosilac izvršne vlasti boravi u studentskom domu i dijeli svakodnevicu sa studentima.Nema boljeg načina da se upoznate s problemima ljudi nego da kod njih prenoćite. To sam i učinio boraveći u Studentskom domu na Bjelavama, gdje su me studenti dočekali izuzetno otvoreno i srdačno. Ja sam iz Sarajeva, ovdje sam i studirao, pa zato nikada ranije nisam imao priliku živjeti u domu, tako da mi je ovo bila prva ‘domska noć’ i važno lično iskustvo“, izjavio je premijer Uk.

Dodao je da je tokom boravka stekao neposredan uvid u brojne izazove s kojima se studenti suočavaju, uključujući dotrajalu infrastrukturu, stanje sanitarnih čvorova, probleme s grijanjem i toplom vodom, kao i pitanja higijene, sigurnosti, kvalitete zajedničkih prostorija.

„Sa studentima sam otvoreno razgovarao i dogovorili smo jasnu dinamiku rješavanja ovih problema. Riječ je o razumnim i odgovornim mladim ljudima koji razumiju da se promjene ne mogu desiti preko noći, ali su već prepoznali da su određeni pomaci napravljeni i ohrabreni su time. Od ovog procesa neće biti odustajanja. Poboljšanje uslova i ugodan boravak naših studenata u Sarajevu moj su lični prioritet“, poručio je premijer Uk.

Problemi sa kojima se studenti danas suočavaju nisu rezultat kratkoročnih propusta, već posljedica višedecenijskog zanemarivanja infrastrukture i nedostatka sistemskog pristupa. Riječ je o objektima starim i više od 60 godina, u koje se godinama ulagalo parcijalno, bez dugoročne strategije.

Vlada Kantona Sarajevo je u okviru svojih nadležnosti jasno definisala prioritete i već poduzela niz konkretnih mjera. Budžetom Kantona Sarajevo za 2026. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 1.200.000 KM za plate zaposlenih angažovanih na poslovima smještaja i ishrane studenata, u skladu s odlukom Skupštine KS, čime se osigurava stabilno i kontinuirano funkcionisanje Studentskog centra.

Pored redovnih sredstava za funkcionisanje JU Studentski centar Sarajevo, Vlada KS je osigurala 1.200.000 KM za izgradnju nove kotlovnice, što predstavlja jednu od najvažnijih mjera u pogledu sigurnosti i osnovnih uslova boravka studenata, kao i 100.000 KM za sanaciju kupatila u Studentskom domu Bjelave,piše N1

U prethodnim godinama realizovana su i značajna ulaganja kroz projekte energetske efikasnosti, a ukupna vrijednost ovih ulaganja iznosi 2.520.225,98 KM (bez PDV-a), što jasno pokazuje da su ulaganja prisutna, ali i da su problemi strukturne prirode i zahtijevaju kontinuiran i planski pristup, a ne jednokratne intervencije.

Premijer Uk i Vlada Kantona Sarajevo aktivno rade na rješavanju studentskih zahtjeva, uz jasno razumijevanje da se ne radi o jednokratnim mjerama, već o procesu koji mora biti zakonit, planski i održiv. Organizacione i upravljačke mjere moguće je provoditi bez odlaganja i one su već započete, dok infrastrukturni zahvati, poput obnove ili potpune zamjene kotlovnice, zahtijevaju provođenje zakonom propisanih procedura.

