O jednoj stvari u starosti nikada ne bi trebalo da pričate: Čak ni najbližima

Ipak, taj poriv za potpunom otvorenošću u sebi krije slabost. Nevidljivu ciglu kojom neko, namjerno ili sasvim slučajno, može sagraditi zid problema protiv vas. Jednog dana ono što je bilo lično i intimno može se okrenuti protiv vas.

„Nauči da nikome ništa ne govoriš i tada će sve biti u redu.“

— Džordž Bernard Šo

Priča o povjerljivom starcu

Jedan starac živio je u selu. Njegova kuća stajala je malo po strani – jednostavna ograda, jabuka u dvorištu, stari konj u štali. Njegov sin, snažan i vrijedan čovjek, otišao je u grad da zarađuje, ostavljajući oca da brine o imanju. Prije odlaska upozorio ga je:

„Tata, nemoj nikome govoriti ništa nepotrebno. Pazi na sebe.“

Dugo je sve bilo mirno… sve dok se starac nije razbolio. Najprije slabost i nesanica. A onda je, brišući znoj na kapiji, povjerio komšiji da mu nije dobro, da je sam i iscrpljen. Tek ljudska riječ – iz umora i usamljenosti.

Ali ta riječ krenula je dalje: komšija je rekao ženi, žena prijateljici, prijateljica nekome u prodavnici. Za nekoliko dana svi su znali da je starac bolestan i sam. I tada je počelo – neko je zagledao kravu, neko konja, a jedan čovjek je odmjeravao kuću kao da je već na prodaju.

Jednog dana starac je čuo razgovor ispod prozora:

– Kuća je lijepa, mirno mjesto, jabuka rađa, a štala je velika.

– Starac neće još dugo. Možda će uskoro biti slobodna…

Od tada je šutio. Sin se kasnije vratio i sve doveo u red, ali su nepoznati ljudi nastavili dolaziti, zagledati imanje i postavljati pitanja. A starac se osjećao kao da mu neko kopa jamu dok još diše.

Zašto ne treba govoriti sve – ni o problemima ni o radostima

Otvorenost nosi krhkost. U idealnom svijetu mogli bismo dijeliti sve bez straha od posljedica. Ali svijet nije idealan. Ljudi su različiti. Čak ni bliski prijatelji ponekad nisu saveznici. Neko neće odoljeti da prenese riječ, neko će je uljepšati, a neko će u njoj vidjeti korist.

Tako tiho izgovorena rečenica postaje odjek koji putuje tuđim usnama – pretvara se u ogovaranje, zavist, osudu ili konkretna djela.

„Postoji samo jedna valuta vrednija od zlata – informacija.“

— Sigmund Frojd

Kontrolišete informacije – kontrolišete moć. Posebno kada je riječ o slabostima: bolesti, strahovima, ranjivostima. Sve to prije ili kasnije neko može iskoristiti.

Život nije ispovijest. Naučite šutjeti.

Komšinica je podijelila svoju radost: karte kupljene, kofer spakovan, osmijeh od uha do uha. Svi su znali, svi su joj čestitali i željeli lijep odmor. Mislila je da dijeli sreću. Kada se vratila – kuća je bila prazna. Nestali su novac, dragocjenosti i porodične uspomene. Cijena otvorenosti bila je visoka.

Ovo nije poziv na paranoju, već na mudrost.

Šta je najbolje zadržati za sebe?

Ne iz straha, već iz samopoštovanja:

Planove za budućnost – ne izgovarajte ih dok ne budu ostvareni.

Bolesti i slabosti – ranjivost privlači pogrešne poglede.

Porodične i bračne probleme – riječi ostaju i kada se vi pomirite.

Finansijsku situaciju – zavist je jedan od najjačih otrova.

Vlastita dobra djela – tiha dobrota vrijedi više od one koja traži aplauz.

Tišina kao najbolja odbrana

Svakoj osobi potreban je unutrašnji prostor – poput sobe u koju stranci ne ulaze. Tamo se čuvaju misli, snovi, strahovi i sjećanja. To je sveto mjesto, penosi Stil.

Tišina ima snagu. Smirenost. Kontrolu. Samopoštovanje.

Ako svima kažete sve – šta vam ostaje samo vaše?

Mudrost stara vjekovima

„Riječi su sjena djela.“

— Demokrit

Ne mora svaka sjena biti vidljiva drugima. Nekim dijelovima života treba svjetlo, drugima polutama – da bi ravnoteža opstala.

Na Istoku kažu da čovjek treba imati tri kutije:

– jednu za ono što može reći svima,

– drugu za bliske ljude,

– treću za ono što ne bi trebao otkriti ni sebi.

Šutnja nije slabost. Ona je strategija. Ne bijeg od života, već poštovanje prema njemu – i prema sebi. prenosi Novi.

