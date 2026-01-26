Novčani horoskop od 26. januara do 1. februara: Retro Merkur donosi kašnjenja u plaćanjima, Djevice otplaćuju dug

Finansijski horoskop će pomoći horoskopskim znakovima da postignu finansijsku stabilnost i povećaju svoju ušteđevinu.

Ove nedjelje, uticaj retrogradnog Merkura je posebno akutan, mogu se javiti kašnjenja u plaćanjima, zabuna oko dokumenata i finansijskih razgovora, piše glossy.

Venera podstiče strast za udobnošću i kupovinom, ali konjunkcija sa Saturnom savjetuje uravnotežen pristup, ne prepuštanje emocijama i izbjegavanje spontanih odluka.

Astrolozi napominju da je kraj januara vreme za analizu, planiranje budžeta i traženje novih načina štednje.

Ovan

Ovnovi bi trebalo da obrate pažnju na stare dugove i nezavršene poslove sa novcem. Bilo kakve ishitrene odluke, posebno velike kupovine ili krediti, mogle bi rezultirati kašnjenjima ili dodatnim troškovima. Druga polovina nedelje je povoljna za povratak starim projektima i pronalaženje novih pristupa zarađivanju novca. Moguć je prijatan profit kroz hobije ili neočekivane novčane poklone. Planirajte budžet i oduprite se želji za trošenjem, moć sada leži u štedljivosti i promišljenosti.

Bik

Venera će vam biti zaštitnik cele nedelje: osećaćete se sigurno u svojim finansijskim poslovima, ali izbjegavajte raskošne ili impulsivne kupovine. Brzo rješavanje kućnih i porodičnih pitanja uštedeće vrijeme i novac. U sferi posla, preporučljivo je izbegavati zaduživanje velikih suma, a za sada se ne preporučuje otvaranje štednih računa ili dugoročna ulaganja. Do kraja nedelje pojaviće se prilika za dodatni prihod. Očekujte unosne ponude, ali pažljivo istražite sve i razgovarajte o njima sa porodicom.

Blizanci

Ova nedjelja će biti napeta zbog uticaja retrogradnog Merkura. Moguća su kašnjenja u plaćanju ili zabuna oko dokumenata. Budite posebno oprezni kada sarađujete sa bankama i platnim službama, najbolje je sve dvaput proveriti. Povratak na prethodni posao ili preuzimanje posla sa skraćenim radnim vremenom moglo bi doneti neočekivani bonus na kraju nedelje. Izbegavajte ulaganje u sumnjive poduhvate; umesto toga, preispitajte svoj lični budžet. Trošite mudro i koristite kreativnost da biste pronašli profitabilne ideje.

Rak

Vaša finansijska situacija će se stabilizovati ako početkom nedelje pregledate troškove porodice i domaćinstva. Ulaganja u dom, kućne predmete i račune za komunalije biće uspešna. Kupovinu kućnih aparata i renoviranje treba pažljivo isplanirati, konsultujući se sa voljenima. Trošenje na zdravlje ili brigu o sebi biće isplativo, ali vodite računa o popustima i promocijama. Možda ćete dobiti podršku od rođaka ili mali profit. Najvažnije je da izbegavate finansijske svađe sa voljenima i da se unapred dogovorite o podjeli troškova.

Lav

Ove nedjelje, inicijativa može dovesti do novih izvora prihoda ako ste kreativni. Ovo je dobro vreme za razgovor o bonusima, povećanju plate ili razmatranje posla sa skraćenim radnim vremenom. Spontane kupovine i krediti se ne preporučuju. Čuvajte se sumnjivih finansijskih poduhvata, planetarni uticaj čini rizike previsokim. Umesto toga, fokusirajte se na planiranje, određivanje prioriteta i ponovno izračunavanje svoje ušteđevine. Vodite tabelu svojih ciljeva i želja, ovo će vam pomoći da se fokusirate i uštedite.

Djevica

Ova nedjelja zahtjeva pažljivo upravljanje finansijama. Najbolje je da planirane troškove podelite na neophodne i poželjne, dajući prioritet prvima. Novac može neprimećeno da izmakne na trivijalne stvari, zato pratite svoje troškove. Očekuje se moguća otplata starog duga ili mali novčani poklon. Dobro vreme za reorganizaciju budžeta, traženje profitabilnih promocija i popusta na velike kupovine. Krajem nedelje moguća je uspešna štednja ili čak i pronalazak. Izbjegavajte velike zajmove i kredite; oslanjajte se samo na sebe i provjerene investicione opcije.

Vage

Važno je da Vage održe unutrašnju ravnotežu i izbegnu trošenje novca “zbog raspoloženja”. Ove nedelje ćete možda morati da potrošite na uređenje doma, udobnost ili poklone za voljene, prijatno, ali ipak zahteva kontrolu. Izbegavajte pozajmljivanje velikih suma, posebno ljudima koje ne poznajete dobro. Odložite veće kupovine do druge polovine februara. Možda ćete preći na nove formate u svom poslu i poslovanju i ponovo procijeniti strukturu prihoda i rashoda. Odvojite dio svog budžeta, iskoristite povrat novca i koristite sisteme bonusa.

Škorpija

Moguća su kašnjenja u finansijskim pitanjima: kašnjenje u prijemu novca ili zadržavanje starih dugova. Situacija će postati jasnija u drugoj polovini nedelje. Sada je vreme za detaljnu analizu i pronalaženje novih načina za optimizaciju. Izbegavajte finansijske sporove sa kolegama ili porodicom. Neočekivani novčani poklon ili bonus moguć je u sredu i petak uveče. Ne potpisujte važne finansijske dokumente dok sve ne proverite. Ovo je dobar trenutak da sredite svoju papirologiju.

Strijelac

Strijelca može privući spontano trošenje zarad dobrog raspoloženja: nemojte popuštati trenutnim impulsima, čak i ako se čini da se isplati. Finansijskim pitanjima treba pristupiti sa oprezom: velike kupovine i investicije mogu sačekati, dok će otplata dugova, pregled pretplata i redovna plaćanja biti od koristi. Najbolje je prihvatiti ponude za posao u drugoj polovini nedelje. Moguć je mali dodatni prihod iz postojećeg izvora. Vođenje dnevnika troškova će vam pomoći da se disciplinujete i spriječite da uđete u minus.

Jarac

Ova nedelja obećava stabilnost: vaša štednja i pažljive navike budžetiranja urodiće plodom. Mogu se pojaviti neočekivani troškovi domaćinstva ili zdravlja – prihvatite ih smireno. Ovo je dobar trenutak za planiranje većih investicija, izradu finansijskog plana i traženje popusta i bonusa. Pristupajte ponudama za posao sa skraćenim radnim vremenom sa oprezom i proverite svaki detalj. Ulažite u dugoročne kupovine, posebno za vaš dom ili obrazovanje. Oduprite se želji da trošite na nepotrebne stvari.

Vodolija

Planete podstiču pažljivo upravljanje novcem: najbolje je prebrojati sedam puta pre nego što napravite veće troškove. Možda će ove nedelje biti vraćen stari dug ili će stići neočekivana suma — bolje je potrošiti je na nešto što već dugo planirate. Izbegavajte uzimanje kredita i ulaganje u rizične projekte, čak i ako djeluju primamljivo. Možda ćete biti u iskušenju da kupite nešto neobično — odložite odluku barem za jedan dan. Držite svoje finansije pod kontrolom, ali nagradite sebe malo radosti sa svoje liste planiranih želja.

Ribe

Ova nedelja je dobro vreme za otplatu dugova i pregled pretplata. Ne žurite sa emotivnim kupovinama; posebno budite oprezni sa sumnjivim onlajn promocijama. Budite pažljivi na poslu: mogući su nesporazumi sa dokumentima i proračunima — sve prebrojte dva puta i sačuvajte račune. Četvrtak uveče vam može doneti dobre vesti o prilivu novca. Fokusirajte se na štednju, pa čak i mala količina koju sada izdvojite doneće vam duševni mir u budućnosti.

Ova nedjelja zahtjeva pažljivost i razboritost u finansijskim pitanjima. Planirajte svoj budžet, pronađite nove opcije za štednju i izbjegavajte spontano trošenje. Možete i treba da razmazite sebe, ali samo na način koji će vam donijeti finansijsku radost ne samo sada već i u bliskoj budućnosti.

