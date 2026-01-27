Vijesti

Haos na granicama se nastavlja: 5.000 kamiona u blokadi, prijevoznici ne odustaju do ispunjenja zahtjeva

Objavljeno prije 6 minuta
Blokada bh. prijevoznika teretnog saobraćaja na graničnim prijelazima prema zemljama EU koja je počela jučer, 26. januara, nastavlja se i trajat će do ispunjenja zahtjeva prijevoznika, kazao je za “Nezavisne novine” Igor Beben, predsjednik Uduženja drumskih prijevoznika Republike Srpske i dodao se na svim graničnim prijelazima okupilo oko 5.000 kamiona.Razlog protesta je novi EES sistem za ulazak i izlazak iz evropskih zemalja, ograničavanje boravka vozača na teritoriji Šengena te neadekvatno reagovanje evropskih institucija,piše N1

Protesti su odgovor na pravilo 90/180 dana za profesionalne vozače, koje, kako tvrde, stvara nejednakost prema prijevoznicima van EU i prijeti destabilizacijom lanaca snabdijevanja u regionu.

Organizatori upozoravaju da će obustava transporta ugroziti milion tona robe i direktno pogoditi ekonomiju svih uključenih.


