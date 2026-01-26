Jarčeve muči prošlost, Ovnovi završavaju projekat: Astro prognoza za pun mjesec u Lavu za svaki znak (od 1. februara)

Nevjerovatno moćan pun mjesec nam stiže 1. februara, a njegov uticaj će se osećati tokom cijele ove nedjelje.

Uticat će na svaki horoskopski znak, a kada bude izašao u Lavu 1. februara, ispunit će kolektiv nadom.

Ova lunacija grije naša srca i pomaže nam da se povežemo sa našim unutrašnjim bićem. Ove nedjelje ćemo otkriti šta nam donosi sreću, šta pokreće naše ambicije i šta ljubav znači za nas. Mjesec u Lavu se osjeća kao svjetionik tople svjetlosti usred Saturnove energije koju je januar donio.

Ovan

Ovaj pun mjesec vas tjera da se zapitate šta želite da radite u oblasti obrazovanja i karijere, Ovnovi. Ovo je dobro vreme da se pozabavite nečim novim ili da završite postojeći projekat. Fokusirajte se na proširivanje svojih vještina i učenje nečeg novog.

Ovo je period za dobru saradnju sa drugima, čak i ako ste vođa. Budite timski igrač, aktivno slušajte i dozvolite drugima da osjete da vam mogu verovati.

Bik

Bikovi, ciljevi i očekivanja u karijeri su u prvom planu ove nedelje. Pun mesec ističe ciljeve koje imate i plan potreban da ih ostvarite. Takođe stavlja fokus na ono što ste postigli u poslednjih šest meseci i šta želite da stvorite u budućnosti.

Ako postoje bilo kakve promene koje želite da napravite, sada je vrijeme da se pripremite pre nego što Jupiter pređe u polje Lava kasnije ove godine. Nemojte misliti da ne možete napredovati ako niste tamo gde želite da budete. Još uvek ima dosta vremena i prostora za rast.

Blizanci

Za vas ovaj pun mjesec je vezan za efikasno izražavanje sebe i komunikaciju sa drugima. Vaši kreativni izlazi su takođe deo ove energije, jer vas pun mesec poziva da ponovo razmotrite sve na čemu ste radili u posljednjih šest mjeseci.

Sve u svemu, ova lunacija vam pomaže da unaprijedite svoj zanat, jer vam sezona Vodolije daje strpljenje i posvećenost potrebne za transformaciju vaših projekata. Pošto ovaj tranzit služi i kao uvod u Jupiterov ulazak kasnije tokom godine, vidite kako će postavljanje temelja pomoći u kasnijem stvaranju strukture.

Lav

Pun Mjesec u vašem znaku donosi veoma snažnu energiju, Lave, postavljajući ton za predstojeći tranzit Jupitera u Lavu kasnije ove godine. Spremite se da zakoračite u svoju novu moć, jer ovaj emotivni Mesec budi nešto u vama.

Sezona Vodolije je vreme povratka sebi. Ovo je vreme da ojačate svoj oklop i naučite kako da postanete svoj najbolji prijatelj. Mnogo toga učite o svojim ciljevima, snovima, pa čak i svojim strahovima. Sve u svemu, ovo je period podrške, koji vam pomaže da napišete svoju novu priču i dobijete podršku od drugih.

Rak

Ove nedjelje, Rakovi, posebnu pažnju obraćate na svoje materijalne posede. Mesec u Lavu iznosi neke surove istine na površinu, posebno ako ste bili impulsivni. Ovo je vrijeme da analizirate svoju radnu etiku i kako upravljate svojim obavezama.

Za one koji su bili na vrhuncu svoje igre, ovo je slavljenički tranzit koji podiže vaš odnos sa samim sobom. Lavov magnetizam vam pokazuje talente i darove koje imate na raspolaganju.

Djevica

Djevice, ovo je divno vrijeme za tebe da se odmoriš, usporiš i pokažeš sebi puno ljubavi i brige. Umjesto da bježiš od svojih emocija, primorana si da se suočiš sa njima. Koristite dnevnik ili meditiraj da biste razmišljali.

Pun mjesec ti pokazuje kako da stekneš više discipline i budeš tu za sebe. Nemoj se previše zaokupljati postizanje savršenstva. Ovaj tranzit ti pokazuje da je pravljenje grešaka u redu sve dok učiš iz njih. Sa ovom lunacijom u Lavu, takođe učiš kako da navijaš za sebe.

Vaga

Za vas, Vage, ova nedjelja je posvećena emocionalnoj ranjivosti, posebno u vašim krugovima prijatelja. Cijenite ljude do kojih vam je stalo i one koji vas podržavaju i vole.

Ovo je takođe vreme da razmislite o promjenama koje ste doživeli u svojim društvenim krugovima u posljednjih šest mjeseci i o tome koga želite da uvedete u svoj svet u budućnosti. Ova godina je posvećena upoznavanju novih ljudi i učenju kako da ojačate veze sa ljudima do kojih vam je najviše stalo.

Škorpija

Za vas, Škorpije, energija ove nedjelje stavlja u perspektivu vaše profesionalne ciljeve i akademske aspiracije. Veliki projekat na kojem ste radili bliži se kraju, jer pun mjesec odražava vaš naporan rad i napore tokom poslednjih šest mjeseci.

Možda ćete takođe razmisliti šta biste još želeli da postignete ove sezone Vodolije. Razmislite o dinamici koju imate sa kolegama ili školskim drugovima. Pogledajte kako možete postati bolji lider i ući u svoju ulogu sa mnogo više samopouzdanja tokom ovog vremena.

Strijelac

Pun mjesec u Lavu služi kao uvod u ono što možete očekivati kada Jupiter uđe u vatreni znak kasnije ove godine. Ova lunacija donosi želju za učenjem nečeg novog. Ako želite da napredujete u karijeri, ovaj tranzit vam pokazuje pravac u kom treba da idete.

Ovo je takođe period da se fokusirate na veštine koje želite da poboljšate. Pisci, muzičari, umjetnici i drugi kreativci trebalo bi da rade na razvoju svog zanata.

Jarac

Jarče, ovaj pun mjesec u Lavu vam pomaže da razumete svoju psihu. Mjesec ukazuje na vašu prošlost, moguće teme vezane za vaše detinjstvo ili porodičnu istoriju.

Ovo je period istraživanja i otkrivanja istina, dok se svi pripremamo za Jupiterov ulazak u Lava u narednih nekoliko meseci. Čak i kod nekih emotivnih tema, energija se oseća blagotvorno i isceljujuće.

Vodolija

Za vas, Vodolije, pun mesec nosi romantičnu energiju. Ako ste u vezi, očekujte da vidite svog partnera u novom svetlu, jer snažna energija Lava stavlja reflektore na novi deo vaše veze. Ako ste slobodni, ovaj tranzit Lava vam pomaže da identifikujete osobine koje želite kod budućeg partnera.

Merkur i Venera u vašem znaku čine vas saosećajnijim i tolerantnijim i poboljšavaju vaše komunikacijske veštine. Ova nedelja takođe donosi mnogo promena u vašem profesionalnom sektoru, jer vas ljudi vide u povoljnijem svetlu.

Ribe

Tokom ovog punog mjeseca, fokus je na vašoj ličnoj evoluciji i transformacijama, Ribe. Stvari se brzo menjaju tokom sezone Vodolije. Sa Saturnom koji je sada direktan i spreman da napusti vaš znak sljedećeg mjeseca, ove promjene postaju kristalno jasne.

Mjesec u Lavu baca svjetlo u jedan od najmračnijih dijelova vaše karte. Ovo vam pokazuje da ste spremni da preuzmete komandu nad svojim brodom dok nastavljate da prelazite oluje koje Saturn donosi.

